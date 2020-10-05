Защитник «Уфы» Неделчару перешел в греческий АЕК

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару перешел в греческий АЕК. Об этом сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

«Мы подбирали команду по его просьбе в Европе. АЕК — команда хорошая, с именем. Мы получили хорошую компенсацию с учетом того, что контракт Неделчару заканчивался через несколько месяцев. Там есть хороший тренер, который знает возможности Йонуца. Уверен, что этот переход будет на благо всем», — сказал Мурзагулов.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов. Фото: fcufa.pro

По некоторым данным, сумма трансфера Неделчару составила 500 тысяч евро.

Контракт румынского защитника с «Уфой» действовал до декабря 2020 года. В зимнее трансферное окно Неделчару мог покинуть клуб без компенсации.

Отметим, что ранее «Уфа» могла продать румына в итальянскую «Брешию» за 3 млн евро.