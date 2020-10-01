Шомуродов из «Ростова» перешел в итальянский клуб «Дженоа»

Нападающий сборной Узбекистана и «Ростова» Эльдор Шомуродов перешел в итальянский «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.

По некоторым данным, «Ростов» получит за нападающего 9 млн евро, а также 15% от суммы его последующей продажи.

Спасибо за все, Элдор!



Между «Ростовом» и итальянским клубом «Дженоа» достигнуто соглашение по трансферу нападающего.



Желаем тебе удачи, Элдор!



https://t.co/vKB4RmFNm7 pic.twitter.com/MgDWAlabMh — Football Club Rostov (@rostovfc) October 1, 2020

«Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и работникам базы. Эти люди поверили в меня. Их поддержка стала главной в моей жизни. Сейчас настало время двигаться дальше, но это не значит, что я забуду клуб. Я всегда останусь болельщиком «Ростова», — прокомментировал свой переход игрок.

Шомуродов перешел в «Ростов» в 2017 году и за это время провел 91 матч, забив 18 голов.

Напомним, прошлой зимой появлялась информация о финансовых проблемах ростовского клуба. Сообщалось, что «Ростов» может продать своих основных игроков.