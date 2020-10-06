Минниханову доложат, что в ряде ведомств плохо относятся к татарскому языку

Целому ряду ведомств Татарстана предъявили претензии из-за плохого отношения к татарскому языку. Об этом сегодня говорили на заседании Комиссии по президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Как рассказал руководитель комиссии Марат Ахметов, были проанализированы сайты ведомств. Комиссия выявила у ряда министерств «очень плохое отношение к татарскому языку». Речь идет о Министерстве спорта, Министерстве молодежи и Минтрансе Татарстана.

«Необходимо будет доложить об этой ситуации президенту Татарстан — об отношении ряда министерств к татарскому языку. У нас министры, которые знают татарский, очень часто выступают на русском», — рассказал Ахметов.



Ранее сообщалось, что проекты на татарском языке получат гранты от «ВКонтакте».

