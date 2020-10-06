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Общество

Минниханову доложат, что в ряде ведомств плохо относятся к татарскому языку

10:50, 06.10.2020 6
Минниханову доложат, что в ряде ведомств плохо относятся к татарскому языку
Фото: PetarM / commons.wikimedia.org

Целому ряду ведомств Татарстана предъявили претензии из-за плохого отношения к татарскому языку. Об этом сегодня говорили на заседании Комиссии по президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Как рассказал руководитель комиссии Марат Ахметов, были проанализированы сайты ведомств. Комиссия выявила у ряда министерств «очень плохое отношение к татарскому языку». Речь идет о Министерстве спорта, Министерстве молодежи и Минтрансе Татарстана.

«Необходимо будет доложить об этой ситуации президенту Татарстан — об отношении ряда министерств к татарскому языку. У нас министры, которые знают татарский, очень часто выступают на русском», — рассказал Ахметов.

Ранее сообщалось, что проекты на татарском языке получат гранты от «ВКонтакте».

Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 10:52
    Ничего себе
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  • Анонимно 10:54
    Ага. Еще москва почему то игнорирует татарский язык. Безобразие. И федеральные ведомства. Наказать их.
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    Анонимно 11:03
    Смешно тебе?
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  • Анонимно 11:04
    Министерства и министров надо по результатам работы оценивать, а не по национальной чистоте.
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  • Анонимно 11:16
    Охренели совсем!
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  • Анонимно 11:26
    В чем заключается "плохое отношение к татарскому языку у ряда министерств"?
    Расшифруйте г-н Ахметов...
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