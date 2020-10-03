«Мы хотим, чтобы трасса была, но…»: в Казани прошел митинг за перенос М-12

Жители Лаишевского района потребовали изменения маршрута платной трассы Москва — Казань

Фото: Илья Репин

Порядка 300 человек собрал митинг за перенос строительства трассы М-12 Москва — Казань, который прошел сегодня в Казани. Рулил процессом главный представитель партии ЛДПР Владимир Сурчилов. Чем провинился глава «Автодора» в глазах протестующих и что хотят участники митинга — в репортаже корреспондента «Реального времени», побывавшего на акции.

Кепочки, значки и транспаранты

— Проходим, берем кепочки, значки и становимся полукругом, не надо квадратом, — командует процессом координатор митинга. — Разворачиваем плакаты. Так, слева много толпы, давайте несколько человек отойдут правее…

Организатором сбора выступило местное отделение партии «друга Татарстана» Владимира Жириновского. На значках надпись: «Я спасаю свой дом от трассы М12. 2020». Собственно, флаги Либерально-демократической партии России развевались по всему периметру согласованного «майдана».

В сквере Славы дежурят сотрудники полиции с металлоискателями

Перед огороженной площадкой в сквере Славы дежурят сотрудники полиции с металлоискателями. Рядом стоят ряды саженцев елочек в стаканах, которые раздают уже на выходе. Акция все-таки имеет экологический подтекст. Поскольку строительство трассы М-12, из-за которой собрались протестующие, сопряжено с вырубкой деревьев, подразумевается, что протестующие посадят новые деревья в окрестностях Казани.



За 10 минут до начала на площадке собирается уже более 100 человек. Уже через полчаса — порядка 300 митингующих (организаторы рассчитывали на 200).

Тем временем собравшиеся разворачивали плакаты и транспаранты с различными лозунгами: «Мы не хотим жить на обочине», «Оставьте нашим детям лес и чистый воздух», «Мы, жители Орловского поселения, против автомагистрали через деревню Орел. Здесь не место для трассы (М-12). Здесь место для Жизни!!!», «Зеленый берег», «ДПК «Дружба». Не сносите нас», «Дорога, идущая по головам», «Отведите трассу от Орла», «Не хотим жить под мостом» и другие.

Собравшиеся разворачивали плакаты и транспаранты с различными лозунгами

«Наш поселок лишается инфраструктуры»

Большинство пришедших — не члены ЛПДР, а жители населенных пунктов, рядом с которыми должна пройти автомагистраль. По их признаниям, многие на протестные акции раньше вообще не ходили. Приглашение на встречу распространялось через соцсети и мессенджеры.

— Трасса должна пройти конкретно через наш поселок, — рассказывает корреспонденту «Реального времени» Лариса Нугманова, чей дом находится в поселке Орел. — Наш населенный пункт фактически лишается инфраструктуры. В части, которая будет отделена от нас трассой, остаются магазины, аптеки, медпункты, а наш кусочек поселения остается без ничего. Нам обещают построить эстакаду, но ситуация непонятна. Получается, маломобильные граждане будут отрезаны от всего.

При этом собеседница подчеркивает, что она, как и другие собравшиеся, не против собственно автострады. Но требует рассмотреть другие варианты, лишь бы дорога «не прошла по головам людей».

Большинство пришедших — не члены ЛПДР, а жители населенных пунктов, рядом с которыми должна пройти автомагистраль

По ее словам, жителям поселка обещают поставить шумоизолирующий экран, но такой расклад ее тоже не устраивает, поскольку «он будет спасать только от камней из-под колес».

— Шумозащитный экран по закону ставится в 50, а не в 100 метрах, — подхватывает разговор Карина Нигматуллина из поселка Тургай. — В 100 метрах никто этот экран ставить не будет. Шумозащитный экран ставится только после того, как трасса уже построена, произведены расчеты. То есть нам еще придется доказывать. Трассировка, предложенная проектировщикам, не задевает ни один дом, но расположена очень близко к жилищам. Она сделана так, чтобы ни один земельный участок не подлежал изъятию. То есть все будет по минимуму, а люди будут жить около обочины.

Далеко не все рады будущему соседству своих домов с автобаном

В чем суть?

Как сообщало «Реальное время», контракт на строительство участка платной трассы М-12 на территории Татарстана заключила в конце августа госкомпания «Автодор». Контракт стоимостью 123,2 млрд рублей заключен с компанией «Трансстроймеханизация», которая является «дочкой» «Мостотреста».

Восьмой этап автомагистрали построят от пересечения с дорогой федерального значения Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск до пересечения с дорогой регионального значения Сорочьи Горы — Шали с мостом через Волгу. Согласно договору, все работы будут завершены к 30 июня 2024 года.

Однако мегапроект вызвал немало дискуссий в республике. Предполагается, что автобан пройдет через ряд сел, деревень, садовых товариществ и дачных поселков. Часть активистов считают, что строительство автомагистрали повлечет вырубку деревьев, загрязнение и обмеление водоемов (Архиерейского озера) и разделения поселка Орел на две части. Кроме того, далеко не все рады будущему соседству своих домов с автобаном.

Акция все-таки имеет экологический подтекст

Как прокомментировала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, с застройщиками ведется продолжительное обсуждение вопроса. Определяется окончательная трассировка, которая будет зависеть от нескольких факторов: экономической эффективности, логистики и «от того, насколько это коснется не только татарстанцев, но и жителей других регионов». Несмотря на заверения в Казанском кремле, жители поселков уверены, что решение по маршруту принято и с ними никто не собирается считаться.



Так дешевле

— Мы хотим, чтобы трасса была, — первым берет слово координатор ЛДПР в Татарстане Владимир Сурчилов, экс-кандидат в президенты Татарстана. — Но трасса должна быть с учетом мнения жителей. К сожалению, общественные слушания по этой дороге не предусмотрены. Как мы сможем выразить свое мнение — согласие и несогласие? А трасса пройдет по нашим домам, полям, лесам. Власть должна нас слышать и считаться с мнением жителей Лаишевского района.

«Трасса должна быть с учетом мнения жителей», — говорит Владимир Сурчилов

Далее выступающие — в основном представители инициативной группы жителей поселений — высказали свои претензии к республиканским и федеральным властям. Основная жалоба — чиновники не прислушиваются к их доводам. Почти каждый спикер вспоминал председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, назвавший свои оппонентов «непозитивными» людьми, которые используют ситуацию «в своих личных корыстных целях». Также они просили рассмотреть другие варианты трассировки.

Были и те, кто посчитал возможные финансовые убытки Лаишевского района от платной трассы.

— Нам говорят, что маршрут трассы выбран таким, чтобы сэкономить деньги, так дешевле, — эмоционально обращается 34-летний программист Рустам Матурин, житель Тургая. — Они говорят, что берегут каждые 50-100 млн рублей. Каждая семья оставляет в экономике района 20-30 тыс. рублей в месяц — куры, яйца, мясо, овощи, фрукты, ЖКХ, детский садик, школы и т.д. Сложно спрогнозировать, сколько людей откажутся от проживания в районе, если трассу примут таким зигзагообразным проектом. Тысячи семей уедут, откажутся от сделок и не переедут туда. Если потенциальный отток составит 8 тыс. семей, каждая из которых могла бы оставить 20 тыс. рублей в месяц, то это 160 млн рублей в месяц, почти 2 млрд рублей в год. Именно эту цену заплатит экономика района за такую трассировку. За несколько лет это будет более 10 млрд рублей. Мы — здесь самый крупный капитал. Мы району не нужны? Нас хотят выгнать? Жители Лаишевского района — самое главное богатство.

Среди требований — принять «взвешенное решение о выборе оптимально трассировки» в обход населенных пунктов

В конце Сурчилов зачитал резолюцию митинга. Среди требований — принять «взвешенное решение о выборе оптимально трассировки» в обход населенных пунктов на расстоянии не менее 1 км и исключить вариант строительства моста через Волгу в районе деревни Гребени и базы «Актер». Также они пожелали сохранить лесные массивы, природные заповедники, среду обитания диких животных и целостность населенных пунктов, их экологию. При этом они просят обосновать отказ от рассмотрения первого варианта трассировки через село Кзыл Байрак.

Петушенко, по требованиям митингующих, должен «принести публичные извинения жителям Лаишевского района за эмоциональные и оскорбительные высказывания». Кроме того, они настаивают на открытом диалоге властей и жителей.

Под одобрительные крики резолюция была принята. Сурчилов попросил сразу не расходиться, а оставить подпись под этим документом.

1 / 61 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин