Галимова прокомментировала ситуацию с трассой М-12

Сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова в отношении дискуссии по трассе М-12 (платная автомагистраль Москва — Казань) заявила, что продолжительное время обсуждение этого вопроса ведется с застройщиком.

Определяется окончательная трассировка, которая будет зависеть от нескольких факторов: экономической эффективности, логистики и «от того, насколько это коснется не только татарстанцев, но и жителей других регионов».

В руководстве республике призывают вести диалог с жителями.

«В таких ситуациях выстраивание диалога достаточно сложно проходит. Представители власти говорят, что у них были встречи, представители стороны активистов говорят, что недостаточно… Недостаточность каких-то ежедневных, регулярных контактов с людьми, возможно, действительно есть. Но говорить, что диалога вообще нет, было бы, наверное, неправильно», — сказала Галимова.

Напомним, что контракт на строительство участка платной трассы М-12 на территории Татарстана заключила в конце августа госкомпания «Автодор». Восьмой этап автомагистрали построят от пересечения с дорогой федерального значения Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск до пересечения с дорогой регионального значения Сорочьи Горы — Шали с мостом через Волгу.

