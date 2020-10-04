«Давать деньги людям — это хорошо, но гораздо более надежно — превентивно подавить точки недовольства»

Леонид Радзиховский — о политических итогах «коронавирусного» полугодия

Уже полгода прошло с тех пор, когда власти в России официально объявили о приходе в Россию пандемии коронавируса и стали предпринимать серьезные меры по ее нераспространению. Ряд ограничений — особенно на передвижение и на перемещение в защитных средствах вызывал и до сих пор вызывает раздражение и недовольство отдельных россиян, но политически коронавирусное полугодие было властями выдержано — без проявления протестных волнений и акций. О том, почему это удалось властям и почему положение будет спокойным и при второй волне пандемии, в интервью «Реальному времени» рассуждает известный политолог Леонид Радзиховский.

«Российское общество уже давно перешло в режим полного застоя и полной спячки»

— Политически коронавирусное полугодие прошло в России спокойно, в отличие от ряда стран Европы и от США, где проходили массовые акции против ограничений, связанных с пандемией. В интернете можно было наблюдать вал недовольства, связанного с ношением масок и перчаток, с призывом властей «оставайтесь дома», их решениями закрыть места для массового посещения и так далее, но граждане России, за исключением, может быть Владикавказа, где прошел митинг раздраженных мерами граждан. Эта политическая дисциплина чем объяснима?

— Это говорит больше об абсолютной политической апатии населения — российское общество уже давно, а теперь окончательно перешло в режим полного застоя и полной спячки. Если говорить о политике, оно разделилось на несколько фракций. Есть фракция «активных национал-патриотов», которые активно кричат, что Путин — предатель, предал Россию Америке, что надо захватить Украину, ввести войска в Белоруссию и так далее, но это лишь крохотная, замкнутая кучка абсолютно никого не представляющих людей, кучка, которая в интернете многих лишь развлекает и пугает.

Другая кучка — это «демшиза»: все тоже самое, один в один, но только с точностью до наоборот — завтра, мол, Путин начнет террор, расстрелы, завтра точно введет войска в Белоруссию: эта кучка числом побольше, имеет некоторые СМИ — «Эхо Москвы», «Дождь», но это такая же замкнутая группа. Обе группы — это эдакие «пикейные жилеты», брюзжащие в интернете обыватели, которые не способны ни на какие действия, и простейшее здесь доказательство — покушение на Навального: во всей России, и я это подчеркиваю, физически не нашлось ни одного человека, который вышел бы с плакатом «Расследовать преступление!», допустим, к прокуратуре (по сообщениям СМИ, это все-таки не так — пикеты были, например, напротив здания ФСБ, — прим. ред.). Если мы видим такую реакцию, значит, мы в России имеем больше кучки интернет-ворчунов, интернет-болтунов.

Ну и наконец, есть третья масса населения — люди, которые забили абсолютно на любую политику: они крайне вяло смотрят «сериалы» Соловьева и «слюнные оперы» Скабеевой, давно в них не верят, никакого великого значения им не предают, но как фон все это у них идет. И хотя третья масса не очень-то верит во что-то положительное в своей жизни от Путина, но верит в отрицательное. Американцы для них все равно сволочи — обижают нас, нападают на нас.

Фото: Ринат Назметдинов

Российское общество уже давно, а теперь окончательно перешло в режим полного застоя и полной спячки

Почему такая апатия, почему равнодушие? Это тоже не бином Ньютона — люди сами, по отдельности не способны на какие-то действия, для этого должна быть та или иная организация, организаторы. Если бы в Москве какая-то организация сказала, что мы организуем шествие по поводу Навального, наверное, народ как-то бы подтянулся, но раз организаций нет — никаких, нет, то и никто не выйдет — собственным именем никто из людей рисковать не хочет. Организации разгромлены, подавлены, запрещены, деморализованы, перекуплены, а раз тех, кто мог бы крикнуть: «Коммунисты, вперед!» нет, то все логично: все, как у Булгакова — «У вас чего не хватишься, ничего нет», а если одного нет, то нет ничего и другого.

— Но, если обратиться все-таки к полугодию пандемии, наверное, в том, что обстановка была спокойной, привели еще какие-то факторы? Может, обращения Путина успокаивали людей?

— Нет, я так не думаю — рейтинги Путина падают. Если бы его обращения легли кому-то на душу, то его рейтинги бы росли, но они падают: достаточно вам зайти на сайт ВЦИОМа и взглянуть на закрытые опросы с вопросами о доверии политикам («доверяете ли вы Путину (Жириновскому, Зюганову и т. д.).

Рейтинг Путина сейчас в районе 38 процентов — для западного и демократического лидера это очень высокий процент, а для авторитарного лидера очень низкий, а для диктатора типа Лукашенко, который правит 26 лет подряд, это очень низкий процент.

Но есть еще вопрос «Назовите политиков, которым вы доверяете», и тут у Путина выходит только 17 процентов, а это «западный» рейтинг правителя, что можно считать катастрофой для политика, учитывая, что полтора года назад у него рейтинг был в полтора раза больше. Понимаете, было бы чудо, если бы рейтинг президента не уменьшался — уровень жизни не растет, и хотя не Путин виноват в коронавирусе, раздражение же людям надо на кого-то выливать и они выливают его на начальника, и кроме того, никаких эффектных трюков для граждан у Путина не осталось — он их уже исчерпал.

Фото: kremlin.ru

Понимаете, было бы чудо, если бы рейтинг президента не уменьшался — уровень жизни не растет, и хотя не Путин виноват в коронавирусе, раздражение же людям надо на кого-то выливать и они выливают его на начальника

— Но ведь в обращениях были указания выплатить семьям с детьми до 16 лет пособия по 10 тысяч, бизнес получил отсрочки по выплатам налогов, снижение страховых взносов.

— Естественно, людям нравится получать деньги — тут вопросов нет. Но общего отношения к власти это не меняет — люди, да, довольны, но одновременно люди и неблагодарны: никакого умиления люди не испытывают — они берут эти деньги, после чего говорят: «Мало помогаете!». Но бесспорно эти деньги — это та социальная подушка, которая помогает удержать социальные настроения. Если бы этой подушки не было, понятно, что настроения были бы гораздо хуже.

Ситуацию, когда людям вообще не помогают, сейчас очень трудно представить — они бы вообще все и полностью бы разорились, и что бы они делали — голодали и ели бы друг друга? На дворе же не 1930 год.

Умиления и тут никто не испытывает — у людей другой уровень социальных ожиданий, а низкие страховые взносы — это лишь подушка безопасности. Но надежная ли это подушка безопасности? Нет, не надежная — она просто помогает смягчить положение, но проблему не решает.

— Вы хотите сказать, что недовольство отложено на некоторый срок?

— Недовольство рассеяно — перед нами туман недовольства. Давать деньги людям — это хорошо, но гораздо более надежный способ — это превентивно подавить любые точки сбора недовольства. Владимир Путин, как известно, учился в советском институте, Ленина там конспектировал и запомнил мысль вождя о том, что стихийного недовольства не бывает, что это недовольство надо организовать через организацию (в случае Ленина организацию рабочего класса), и Путин выучил это твердо. Соответственно, превентивно нужно подавлять любые организации, но при этом абсолютно не нужно душить все, и тут пригождается другая мысль Ленина — «либеральные Балалайкины абсолютно безвредны для власти». Балалайкины собираются на «Эхе Москвы», ну и ради бога — пусть старички себе «старикуются».

Фото: Ринат Назметдинов

Недовольство рассеяно — перед нами туман недовольства. Давать деньги людям — это хорошо, но гораздо более надежный способ — это превентивно подавить любые точки сбора недовольства

«Ну вернется Навальный в Россию — и что: никаким центром протеста он не станет»

— В конце июня — начале июля проходило голосование по поправкам в Конституцию, и, хотя оно было перенесено с апреля, были опасения, что зря с ним спешат и что пандемия еще не ослабла, чтобы осуществлять плебисцит. Тем не менее эта идея голосования в июне у людей раздражения не вызвала, да и результаты оказались не ужасными для власти — даже если отталкиваться от мнений, что могли быть нарушения? Люди ворчали по вопросу «обнуления» сроков Путина, но Конституция была принята.

— Результат обеспечило твердое ядреное провластное большинство — те, кто всегда голосует так, как прикажет власть: и бюджетники, и военные, и чиновники, и МВД, и пенсионеры. Плюс главная сила Путина — это не социальные меры, и не страх, а инерция, то есть отсутствие альтернативы, а за отсутствие соперника победа присуждается единственному участнику.

Вспомните — в СМИ не было никакой пропаганды против поправок, а политические сайты, где она присутствовала, посещает не так много людей.

Поэтому у людей в голове был легкий туман — да, большинство полагало, что голосование делается лично для Путина (он, мол, хочет вечно править или еще что-то затевает), но с другой стороны — что же в этом плохого, полагал человек, если слышал, что в поправках говорилось о намерении государства помогать собакам, кошкам, пенсионерам, Родине, ветеранам, говорилось про духовные ценности, Пушкина и так далее — раз ты любишь Пушкина, то голосуй! А против, мол, могут быть только всякие американские шпионы, а если не «шпионы», то купленные американцами, и человек в итоге и голосовал — мол, если всем дают — и кошкам, и собакам, и ветеранам, то проголосую — башка не отвалится.

— Одни из самых жестких мер были приняты в коронавирусное полугодие в Москве — как известно, москвичи активнее других в стране выражают политическое недовольство — это могло выразиться и в раздражении ограничениями, но и они вытерпели. Может, дело в «сытости» Москвы? Или опять же понимание?

— Не особо Москва и сытая — я живу в Москве и не могу сказать, что мои доходы увеличились. Все прямо наоборот: цены растут, а доходы не меняются. Москва не сытая, а ухоженная — мне сейчас по Москве ходить приятно и город меня успокаивает: в Москве нет ни разрухи, ни грязи, ни преступности, бомжей я вижу лишь минимальное количество, а это очень многих успокаивает и в отношении московской власти. А я вообще считаю, что Собянин — хороший мэр, да и к Путину по уму претензий у меня нет. Больше вопросов у меня к тем, кто называет российского президента то Чикатило, то еще кем-то, и это вызывает омерзение.

Фото: Максим Платонов

У людей в голове был легкий туман — да, большинство полагало, что голосование делается лично для Путина, но с другой стороны — что же в этом плохого, полагал человек, если слышал, что в поправках говорилось о намерении государства помогать собакам, кошкам, пенсионерам, Родине, ветеранам

— Можно сказать, что и следующие месяцы, даже если их назовут второй волной коронавируса пройдут в целом для российской власти спокойно?

— Я не вижу каких-то причин, чтобы принципиально что-то изменилось — деньги в казне есть, значит, помощь населению будет оказана — это безусловно, а никаких антивластных, антипрезидентских организаций, если ситуация социальная ухудшится, не появится, потому что сейчас нет этих организаций. Ну вернется Навальный в Россию — и что: никаким центром протеста он не станет, потому что никто не вышел требовать проведения расследования в отношении преступления, совершенного против него, а других центров протеста в России нет.

Просить у государства что-то большее люди может и будут, если ситуация усложнится, но из штанов в этом плане выпрыгивать никто не станет — чтобы они получили нечто большее, должна быть организация, которая будет бороться за это большее. А в обычной жизни никто никуда не пойдет с требованиями — организации нет, идеи нет — так о чем речь?

Поэтому «вторая волна» пандемии будет второй волной того же политического равнодушия, той же апатии, которая уже есть.