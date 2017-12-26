«65 процентов родителей Казани выбрали татарский в качестве родного»
Самый «русский» район — Московский, самый «татарский» — Приволжский, третьим по популярности родным языком стал иврит
В эпопее с изучением татарского языка можно ставить точку — решение преподавать на добровольной основе принято. Волнения, что если в этом вопросе дать свободу, то большая часть родителей откажется, не оправдались. По республике почти 70% родителей татарский выбрали в качестве родного. И даже в Казани, где противники обязательного изучения наиболее активно отстаивали свою позицию, цифры отличаются незначительно — 65% выбрали татарский, на втором месте — русский, на третьем — иврит. Есть те, кто отказался от изучения предмета «родной язык» вообще, таких школьников грозят не аттестовать. Почему это законно, можно ли поменять «родной» язык и могут ли учителя татарского преподавать «родной русский», «Реальному времени» в эксклюзивном интервью рассказал начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.
Родные языки в Казани: татарский, русский и иврит
— Ильсур Гараевич, по республике цифры известны — 69% родителей выбрали для своих детей татарский язык в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки других народов. По Казани результаты какие?
— Согласно полученным на сегодняшний день данным, 65,19% (78 816 человек) родителей казанских школьников выбрали для своих детей в качестве родного языка татарский, 34,26% (41 416 человек) — русский и 0,45% (542 человека) — другие языки. Родители 128 учеников (0,11%) не написали заявление о выборе. Если мы рассмотрим данные в разрезе районов города, то получим следующее:
- Авиастроительный район: русский язык — 32,8%, татарский язык — 67,2 %;
- Вахитовский район: русский язык — 32%, татарский — 63,2%;
- Кировский район: русский язык — 43%, татарский — 56,6%;
- Московский район: русский язык — 43,3%, татарский — 55,8%
- Ново-Савиновский район: русский язык — 37%, татарский — 63%;
- Приволжский район: русский язык — 26,6%, татарский — 72,1%;
- Советский район: русский язык — 32,3%, татарский — 67,7%.
«Согласно полученным на сегодняшний день данным 65,19% родителей казанских школьников выбрали для своих детей в качестве родного языка — татарский, 34,26% – русский». Фото inkazan.ru
Кроме русского и татарского языков в качестве родного какие еще языки выбирали?
— В большинстве казанских школ в качестве родного языка были выбраны татарский и русский. Только в одном образовательном учреждении был выбран в качестве родного языка иврит – это школа с еврейским этнокультурным компонентом.
То есть в Казани только три родных языка – русский, татарский и иврит? А как же азербайджанский, чувашский…
— В нашем многонациональном городе дети изучают и чувашский, и марийский, и мордовский, и азербайджанский, и узбекский и другие языки. Они изучаются факультативно в воскресных школах, то есть в выходные дни или после основных занятий дети имеют возможность изучения своего родного языка.
Двойная «бухгалтерия» для отказников: по обоим родным языкам поставят «н»
Вы сказали, что 128 учеников отказались от изучения родного языка, но я слышала совсем другие цифры — около 3 500 по Казани, по данным на начало ноября?
— В школах проводится ежедневная кропотливая работа. С родителями беседуют, стараются донести информацию о необходимости такого выбора, поскольку ученик, отказавшийся от изучения родного языка, будет считаться не выполнившим учебную программу. Еще две недели назад число не написавших заявление на выбор родного языка было 258 человек, сейчас сократилось до 128. Есть школы, где не определились с выбором родители 1 ученика, а есть школы, в которых такой выбор предстоит сделать родителям 31 школьника. Всего таких школ в Казани 20.
Родители мотивируют свой отказ тем, что Владимир Путин сказал, что это право, а не обязанность — изучать родной язык…
— Родители имеют право выбора родного языка, а не право выбора учебного плана. Если руководствоваться таким подходом, то с таким же успехом можно отказаться от химии, физики и математики, что в целом может привести к срыву программы и негативно отразиться на успеваемости самих учеников. Со своей стороны могу с уверенностью сказать, что при выборе родного языка давления со стороны учителей и администрации школ ни на кого оказано не было. Мы за этим очень внимательно следили и продолжаем контролировать ситуацию.
«Родители предупреждены о том, что у детей, не посещающих уроки родного языка, и в том, и в другом журнале отмечаются неявки на занятия». Фото ermekeevoroo.ucoz.ru
На сегодняшний день для школьников, родители которых не определились с выбором родного языка, заведены два журнала — русского родного и татарского родного. Родители предупреждены о том, что у детей, не посещающих уроки родного языка, и в том, и в другом журнале отмечаются неявки на занятия. Соответственно по причине невыполнения учебного плана школьники могут быть не аттестованы. В связи с этим мы рассчитываем на понимание со стороны родителей и на скорейшее решение вопроса.
Поменять родной язык: можно, но не желательно
Есть варианты учебных планов, которые не предусматривают изучение родных языков в обязательной части, есть школы, которые выбрали такой вариант учебного плана.
На сегодняшний день в 33 казанских школах был выбран второй вариант учебного плана, соответственно остальные школы остановили свой выбор на 3, 4 и 5 вариантах. Согласно приказу Минобрнауки от 31 декабря 2015 года в учебные планы в обязательном порядке должны быть внесены родные языки. В связи с этим, те школы, которые выбрали в качестве учебного плана второй вариант, не предусматривающий изучение родного языка в инвариативной (обязательной, — прим. ред.) части, сохранили его за счет 2 часов вариативной части (так называемого школьного компонента, — прим. ред.)
Если сейчас родители передумают и захотят ребенка с русского перевести на татарский и наоборот — это можно будет сделать?
— В первое время, в адаптационный период, мы допускали это поскольку некоторые ученики, погрузившись в языковую среду, меняли свое решение. К концу календарного года подобные изменения нежелательны: и время, отведенное для обучения языка, уходит, и тарификация учителей проведена, и в ближайшее время будут подводиться итоги полугодия.
В свою очередь отмечу, что к каждой сложившейся ситуации мы подходим индивидуально, ведь речь идет о наших школьниках. Поэтому каждый подобный случай, связанный с изменением выбора родного языка, будет рассмотрен отдельно. Совместными усилиями мы сможем принять решение, которое бы устроило и родителей, и учеников, и педагогический коллектив.
«Нужно признать, что нагрузка изменена не только у учителей татарского языка, но и у учителей начальных классов, предметников. До сих пор актуален вопрос дефицита учителей русского языка». Фото kazan-day.ru
Свободные учителя татарского: 13 уволятся, 150 переквалифицируются, а остальные будут преподавать «родной русский»
На сессии Госсовета экс-министр образования Энгель Фаттахов говорил, что в Татарстане без работы могут остаться около 200 учителей татарского языка, из-за уменьшения часов. Примерно столько же необходимо учителей русского языка. В Казани какие цифры?
— Все учителя татарского языка в наших школах сохранены, исключением стали 13 педагогов пенсионного возраста, которые самостоятельно приняли решение с нового года завершить работу. Нужно признать, что нагрузка изменена не только у учителей татарского языка, но и у учителей начальных классов, предметников. До сих пор актуален вопрос дефицита учителей русского языка — эту ситуацию мы стараемся разрешить, в том числе за счет увеличения нагрузки, в некоторых школах Казани учителя русского языка ведут по 32—36 часов.
Для учителей татарского Институт развития образования объявил курсы переподготовки. По республике почти полторы тысячи педагогов захотели поменять специализацию, если говорить о казанских учителях — сколько их?
— Сейчас переподготовку проходят более 150 казанских учителей. Некоторые педагоги еще до объявления Министерством образования старта программы переподготовки кадров самостоятельно, за счет личных средств записались на эти курсы. Сейчас мы стараемся совместными усилиями компенсировать им затраты за счет средств республиканского бюджета.
А учителя татарского языка могут вести уроки русского языка? Можно было бы таким образом решить проблему с дефицитом учителей русского.
— В этом вопросе одного общего для всех решения нет, много своих особенностей — если учитель имеет специальность «учитель татарского и русского языков» — это одна ситуация, если специальность «учитель русского и татарского языков» — другая. Когда первая специальность учитель русского языка, то приоритетно педагогу предоставлялась работа по обучению детей именно родному русскому языку. Но еще раз повторю, что к каждой ситуации мы подходим индивидуально. Руководители школ, стараются найти общий язык со всеми и не допустить конфликтных ситуаций. Для нас главное — создание эффективной среды для образования наших детей, а это благоприятная атмосфера как в школе, так и внутри педагогического коллектива, в частности.
комментарии
Никогда и не служили, помогали в отдельных случаях, не больше.
. откуда тогда они свалились то территорию выдуманной волжской
булгарии
Это какое-то детское заявление, взрослый человек разве будет идеализировать какой-то народ.
Татары очень ненадежные тюрки по одной версии татары имеют русские корни скорее всего это правда
В принципе, он прав! Не в смысле того, что имеют русские корни, в смысле схожести поведения!Этот человек приехал из "другого" мира и он видит! Русские парни женятся на татарках, татарки выходят замуж за русских, потому, что разница минимальная и они ни в чём не виноваты, одинаково мыслят, желания совпадают по многим параметрам!
В чём же дело и за чем дело стало?!. За советское время , так произошло, что исконно национальные татарские отошли на задний план, остался один сабантуй и то он стал бы , как общий, значит и смычка на нём закреплялась потреблением спиртного, а дальше больше, праздновали без разбора , всё подряд , стали "заезжать" и на религиозные, короче дружба и стирание различий, привыкание к обычаям друг друга , но большинство сначала незаметно начало преобладать над меньшинством, потом откровенно навязывать свои представления и возмущаться обратным.Никто и не виноват в этом, это жизнь , она приносит испытания и не все их выдерживают.Вроде Иисус сказал, что большинство ломится в ворота и только избранные проходят через калитку, нужно видимо понимать, это есть разделение на быдло и людей!? Любая религия заряжена на борьбу очищения человека от животных страстей! Если человек не в состоянии от них отделаться , то он привлекает к себе таких же , так сказать происходит гравитация , притяжение себе подобных и большинство поглощает меньшинство в себя и потом уже претензии не в счёт , они не принимаются, большинство только может возмущаться, теми , которые не лезут в ворота , ходят через калитки и ещё начинают приглашать туда и других, по смыслу говорилось , что в рай входят через калитку , а в ворота широким потоком устремляются в ад! Человеческий голос глохнет в колокольном звоне!
И никто не чём не виноват! Просто, это есть исполнение ваших желаний!
Государственным языком в России является русский. И по словам Путина, государственный язык страны обязаны изучать все граждане страны. В Татарстане равноправными государственными языками являются татарский и русский. По конституции Татарстана, граждане России, постоянно проживающие на территории Татарстана, автоматически являются гражданами Татарстана. Следуя словам Путина о том что гос язык граждане должны изучать обязательно, татарстанцы (все без исключения) должны изучать гос языки республики (татарский и русский) обязательно. Это не только не противоречит мнению Президента России, но и во все сто процентов соответствует его логике. Есть возражения, которые основаны не на эмоциях, а на фактах?
2. о чём сказал Президент РФ? Он сказал о КАЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАНИЯ государственного языка РФ, в данном случае по Конституции РФ язык РУССКИЙ, ну и что изменилось В ЕГО ПРЕПОДАВАНИИ? Как выполняется указание ПВВ?
3. причём тут родной? чётко же было сказано добровольно... так что предстоит ещё отчитываться о добровольности...а как не хочется;
4. ни кто из выходцев из деревни, пришедшие к власти НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ ЗА СТАНКОМ. следовательно нет бытового опыта и следовательно НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО УПРАВЛЯТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ;
5. получать зарплату, устроившись по связям руководителем цеха, предприятия, проблем нет, да это получиться, а РУКОВОДИТЬ?
Для примера, есть один персонаж, заберите у него возможность при исполнении им функций управления ПРИМЕНЯТЬ РУССКИЙ …начальствующий, так скажем, НУ И ЧТО БУДЕТ С УПРАВЛЕНИЕМ вообще, а в татарстане в частности?
6. так что записывайте, принуждайте в общем что хотите то и делайте, но время идёт и у Вас ВСЁ МЕНЬШЕ ОСТАЁТСЯ ТЕХ, кто мог бы готовить рабочий класс;
7. философия жизни арабских шейхов проста они правили до нефти, они правят сидя на нефти, они будут править своими скотоводами, которым запа…. работать, и после нефти. Если Вы не согласны, значит не знаете арабов, так само слово «араб» означает бродяга, то есть чтобы жить воровать, грабить можно, а вот работать НЕТ;
8. это к тому, что всё проходит, а потребность в тех кто на вас может работать ВСЕГДА БУДЕТ;
9. так где ГПТУ С ПРЕПОДАВАНИЕМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ СБОРКИ СУДОВЫХ СЕКЦИЙ - ...его создал? там же завал с кадрами, ну или хотя бы на английском русский же стал неродной не надо учить?
Замечал, что в Приволжском районе чаще слышится ласкающая слух татарская речь. Это хорошо соотносится со статистикой выбора языка.
логику включите. станет очень многое понятно
Попытка включения логики:
30. Их (ангелов) над ней - девятнадцать. Сура 74 «Завернувшийся»
32. О да! Клянусь луной!