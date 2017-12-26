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«65 процентов родителей Казани выбрали татарский в качестве родного»

07:00, 26.12.2017 99 Сюжет: Уроки татарского

Самый «русский» район — Московский, самый «татарский» — Приволжский, третьим по популярности родным языком стал иврит

«65 процентов родителей Казани выбрали татарский в качестве родного» Фото: Роман Хасаев

В эпопее с изучением татарского языка можно ставить точку — решение преподавать на добровольной основе принято. Волнения, что если в этом вопросе дать свободу, то большая часть родителей откажется, не оправдались. По республике почти 70% родителей татарский выбрали в качестве родного. И даже в Казани, где противники обязательного изучения наиболее активно отстаивали свою позицию, цифры отличаются незначительно — 65% выбрали татарский, на втором месте — русский, на третьем — иврит. Есть те, кто отказался от изучения предмета «родной язык» вообще, таких школьников грозят не аттестовать. Почему это законно, можно ли поменять «родной» язык и могут ли учителя татарского преподавать «родной русский», «Реальному времени» в эксклюзивном интервью рассказал начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

Родные языки в Казани: татарский, русский и иврит

— Ильсур Гараевич, по республике цифры известны — 69% родителей выбрали для своих детей татарский язык в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки других народов. По Казани результаты какие?

— Согласно полученным на сегодняшний день данным, 65,19% (78 816 человек) родителей казанских школьников выбрали для своих детей в качестве родного языка татарский, 34,26% (41 416 человек) — русский и 0,45% (542 человека) — другие языки. Родители 128 учеников (0,11%) не написали заявление о выборе. Если мы рассмотрим данные в разрезе районов города, то получим следующее:

  • Авиастроительный район: русский язык — 32,8%, татарский язык — 67,2 %;
  • Вахитовский район: русский язык — 32%, татарский — 63,2%;
  • Кировский район: русский язык — 43%, татарский — 56,6%;
  • Московский район: русский язык — 43,3%, татарский — 55,8%
  • Ново-Савиновский район: русский язык — 37%, татарский — 63%;
  • Приволжский район: русский язык — 26,6%, татарский — 72,1%;
  • Советский район: русский язык — 32,3%, татарский — 67,7%.

«Согласно полученным на сегодняшний день данным 65,19% родителей казанских школьников выбрали для своих детей в качестве родного языка — татарский, 34,26% – русский». Фото inkazan.ru

Кроме русского и татарского языков в качестве родного какие еще языки выбирали?

— В большинстве казанских школ в качестве родного языка были выбраны татарский и русский. Только в одном образовательном учреждении был выбран в качестве родного языка иврит – это школа с еврейским этнокультурным компонентом.

То есть в Казани только три родных языка – русский, татарский и иврит? А как же азербайджанский, чувашский…

— В нашем многонациональном городе дети изучают и чувашский, и марийский, и мордовский, и азербайджанский, и узбекский и другие языки. Они изучаются факультативно в воскресных школах, то есть в выходные дни или после основных занятий дети имеют возможность изучения своего родного языка.

Двойная «бухгалтерия» для отказников: по обоим родным языкам поставят «н»

Вы сказали, что 128 учеников отказались от изучения родного языка, но я слышала совсем другие цифры — около 3 500 по Казани, по данным на начало ноября?

— В школах проводится ежедневная кропотливая работа. С родителями беседуют, стараются донести информацию о необходимости такого выбора, поскольку ученик, отказавшийся от изучения родного языка, будет считаться не выполнившим учебную программу. Еще две недели назад число не написавших заявление на выбор родного языка было 258 человек, сейчас сократилось до 128. Есть школы, где не определились с выбором родители 1 ученика, а есть школы, в которых такой выбор предстоит сделать родителям 31 школьника. Всего таких школ в Казани 20.

Родители мотивируют свой отказ тем, что Владимир Путин сказал, что это право, а не обязанность — изучать родной язык…

Родители имеют право выбора родного языка, а не право выбора учебного плана. Если руководствоваться таким подходом, то с таким же успехом можно отказаться от химии, физики и математики, что в целом может привести к срыву программы и негативно отразиться на успеваемости самих учеников. Со своей стороны могу с уверенностью сказать, что при выборе родного языка давления со стороны учителей и администрации школ ни на кого оказано не было. Мы за этим очень внимательно следили и продолжаем контролировать ситуацию.

«Родители предупреждены о том, что у детей, не посещающих уроки родного языка, и в том, и в другом журнале отмечаются неявки на занятия». Фото ermekeevoroo.ucoz.ru

На сегодняшний день для школьников, родители которых не определились с выбором родного языка, заведены два журнала — русского родного и татарского родного. Родители предупреждены о том, что у детей, не посещающих уроки родного языка, и в том, и в другом журнале отмечаются неявки на занятия. Соответственно по причине невыполнения учебного плана школьники могут быть не аттестованы. В связи с этим мы рассчитываем на понимание со стороны родителей и на скорейшее решение вопроса.

Поменять родной язык: можно, но не желательно

Есть варианты учебных планов, которые не предусматривают изучение родных языков в обязательной части, есть школы, которые выбрали такой вариант учебного плана.

На сегодняшний день в 33 казанских школах был выбран второй вариант учебного плана, соответственно остальные школы остановили свой выбор на 3, 4 и 5 вариантах. Согласно приказу Минобрнауки от 31 декабря 2015 года в учебные планы в обязательном порядке должны быть внесены родные языки. В связи с этим, те школы, которые выбрали в качестве учебного плана второй вариант, не предусматривающий изучение родного языка в инвариативной (обязательной, — прим. ред.) части, сохранили его за счет 2 часов вариативной части (так называемого школьного компонента, — прим. ред.)

Если сейчас родители передумают и захотят ребенка с русского перевести на татарский и наоборот — это можно будет сделать?

В первое время, в адаптационный период, мы допускали это поскольку некоторые ученики, погрузившись в языковую среду, меняли свое решение. К концу календарного года подобные изменения нежелательны: и время, отведенное для обучения языка, уходит, и тарификация учителей проведена, и в ближайшее время будут подводиться итоги полугодия.

В свою очередь отмечу, что к каждой сложившейся ситуации мы подходим индивидуально, ведь речь идет о наших школьниках. Поэтому каждый подобный случай, связанный с изменением выбора родного языка, будет рассмотрен отдельно. Совместными усилиями мы сможем принять решение, которое бы устроило и родителей, и учеников, и педагогический коллектив.

«Нужно признать, что нагрузка изменена не только у учителей татарского языка, но и у учителей начальных классов, предметников. До сих пор актуален вопрос дефицита учителей русского языка». Фото kazan-day.ru

Свободные учителя татарского: 13 уволятся, 150 переквалифицируются, а остальные будут преподавать «родной русский»

На сессии Госсовета экс-министр образования Энгель Фаттахов говорил, что в Татарстане без работы могут остаться около 200 учителей татарского языка, из-за уменьшения часов. Примерно столько же необходимо учителей русского языка. В Казани какие цифры?

— Все учителя татарского языка в наших школах сохранены, исключением стали 13 педагогов пенсионного возраста, которые самостоятельно приняли решение с нового года завершить работу. Нужно признать, что нагрузка изменена не только у учителей татарского языка, но и у учителей начальных классов, предметников. До сих пор актуален вопрос дефицита учителей русского языка — эту ситуацию мы стараемся разрешить, в том числе за счет увеличения нагрузки, в некоторых школах Казани учителя русского языка ведут по 32—36 часов.

Для учителей татарского Институт развития образования объявил курсы переподготовки. По республике почти полторы тысячи педагогов захотели поменять специализацию, если говорить о казанских учителях — сколько их?

— Сейчас переподготовку проходят более 150 казанских учителей. Некоторые педагоги еще до объявления Министерством образования старта программы переподготовки кадров самостоятельно, за счет личных средств записались на эти курсы. Сейчас мы стараемся совместными усилиями компенсировать им затраты за счет средств республиканского бюджета.

А учителя татарского языка могут вести уроки русского языка? Можно было бы таким образом решить проблему с дефицитом учителей русского.

— В этом вопросе одного общего для всех решения нет, много своих особенностей — если учитель имеет специальность «учитель татарского и русского языков» — это одна ситуация, если специальность «учитель русского и татарского языков» — другая. Когда первая специальность учитель русского языка, то приоритетно педагогу предоставлялась работа по обучению детей именно родному русскому языку. Но еще раз повторю, что к каждой ситуации мы подходим индивидуально. Руководители школ, стараются найти общий язык со всеми и не допустить конфликтных ситуаций. Для нас главное — создание эффективной среды для образования наших детей, а это благоприятная атмосфера как в школе, так и внутри педагогического коллектива, в частности.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование
комментарии 99

комментарии

  • Анонимно 26 дек
    а если бы реально давления не было?
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  • Анонимно 26 дек
    Так сколько же часов будет составлять "родной татарский" в неделю?
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    Анонимно 26 дек
    2 часа добровольно!
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  • Анонимно 26 дек
    традиционная проблема наших чиновников. рисуем цифры, скрываем проблему, а когда она выплывает - делаем удивленные глаза
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  • Анонимно 26 дек
    "По республике почти 70% родителей татарский выбрали в качестве родного." Ну тогда Путин всё правильно сделал, убрал обязаловку по татарскому. Теперь его учат те кто хочет и кому он нужен в объёме общения, это качественно другой уровень обучающихся!
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  • Анонимно 26 дек
    откуда столько евреев? куда не плюнь попадешь в евреея полюбому! в каком то мизерном израиле не может быть столько евреев по всему миру? парадокс?
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  • Анонимно 26 дек
    Татары очень ненадежные тюрки по одной версии татары имеют усские корни скорее всего это правда
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    Анонимно 26 дек
    а где твои тюрки были когда шел наезд на татарский язык? что еще хотят твои тюрки от татар? мы и так многим тюркам несли образование, религию, театры, науку! хоть одно тюркское государство выступило хотя бы с формулировкой, что они озабочены такой ситуацией??? эта ситуация показала, что никто татарам не поможет кроме татар. хватит татарам служит другим тюркам, мифическим братьям. все равно благодарности не услышим.
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    Анонимно 26 дек
    /хватит татарам служит другим тюркам/
    Никогда и не служили, помогали в отдельных случаях, не больше.
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    Анонимно 05 янв
    татар не было , они не могли подняться по волге ибо там уже русские жили, тот же саратов, самара, волгоград,
    . откуда тогда они свалились то территорию выдуманной волжской
    булгарии
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    Анонимно 26 дек
    Не надо делать заявления обо всех татарах. Это не достойно для тюрка! Не надо выдвигать необоснованные версии о татарской нации. Это заслуживает порицания!
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    Анонимно 26 дек
    Для татар друзья только татары. Никто нам не поможет, кроме нас самих
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Делите на наших и ваших, так поступают недалекие люди. Да и кучковаться ненадо, живите в свое удовольствие, люди все одинаковые!!!
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    Анонимно 26 дек
    ты кто? представься. только анонимно геройствуешь? давай в открытую скажи это татарам
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    /Татары очень ненадежные тюрки по одной версии.../
    Это какое-то детское заявление, взрослый человек разве будет идеализировать какой-то народ.
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    Анонимно 29 дек
    26 дек
    Татары очень ненадежные тюрки по одной версии татары имеют русские корни скорее всего это правда
    В принципе, он прав! Не в смысле того, что имеют русские корни, в смысле схожести поведения!Этот человек приехал из "другого" мира и он видит! Русские парни женятся на татарках, татарки выходят замуж за русских, потому, что разница минимальная и они ни в чём не виноваты, одинаково мыслят, желания совпадают по многим параметрам!
    В чём же дело и за чем дело стало?!. За советское время , так произошло, что исконно национальные татарские отошли на задний план, остался один сабантуй и то он стал бы , как общий, значит и смычка на нём закреплялась потреблением спиртного, а дальше больше, праздновали без разбора , всё подряд , стали "заезжать" и на религиозные, короче дружба и стирание различий, привыкание к обычаям друг друга , но большинство сначала незаметно начало преобладать над меньшинством, потом откровенно навязывать свои представления и возмущаться обратным.Никто и не виноват в этом, это жизнь , она приносит испытания и не все их выдерживают.Вроде Иисус сказал, что большинство ломится в ворота и только избранные проходят через калитку, нужно видимо понимать, это есть разделение на быдло и людей!? Любая религия заряжена на борьбу очищения человека от животных страстей! Если человек не в состоянии от них отделаться , то он привлекает к себе таких же , так сказать происходит гравитация , притяжение себе подобных и большинство поглощает меньшинство в себя и потом уже претензии не в счёт , они не принимаются, большинство только может возмущаться, теми , которые не лезут в ворота , ходят через калитки и ещё начинают приглашать туда и других, по смыслу говорилось , что в рай входят через калитку , а в ворота широким потоком устремляются в ад! Человеческий голос глохнет в колокольном звоне!
    И никто не чём не виноват! Просто, это есть исполнение ваших желаний!
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    Анонимно 04 янв
    Татары одни из самых сильных духом и верой, народов Земли. Вам простые пример: - ТАТАРИН, Гази Загитов первым водрузил 30 апреля 1945 г. Знамя Победы над Рейхстагом. - ТАТАРИН, Матросов, один из первых своим телом накрыл вражеский дот. Великий сын татарского народа, мулла Батырша (Абдулла Галиев) в борьбе с царской империей за справедливость против угнетения нерусских народов, был пожизненно заключен в Шлиссельбурскую крепость. При зверских пытках ему были вырваны ноздри, отрезан язык, Он там зарубил 5 - 6 охранников, сам погиб 23 августа 1756 году. Мин ТАТАР, Син ТАТАР, Бис ТАТАР! Алга ТАТАР!
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  • Анонимно 26 дек
    Людей принуждают (именно принуждают путем давления, угроз, обещаний "негативных" последствий для ребенка), а они рапортуют о 70% добровольности за татарский язык. Ну кто в этот цирк верит?
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    Анонимно 26 дек
    почему я вам должен верить, у вас свой цирк, в минобре свой - про угрозы сказки лепите
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    не сказки, к сожалению
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    снимите розовые очки: давление идет на родителей. а вы это правдывает
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Стоит попробовать переехать в другой регион
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    и там бороться за татарский? надо оно
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Вы там будете учить свой родной русский
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    и в этом регионе его учить при желании можно вполне адекватно теперь
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    свой родной русский можно в любом регионе учить. а переборы традиционно у нас в Татарстане
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Так ведь всегда так было, что в "русских" областях жили хуже
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    а лучше в германских и американских. так уж в России пока
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Откуда у вас такие данные, что в русских областях жили традиционно хуже.
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    А что вы тогда тут делаете?
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    родились и живем
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Ваши родители приехали в 70-е в Татарстан, потому-что тут была колбаса, а во Владимирской, Рязанской, Тверьской и пр. областях колбасы не было
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    намного раньше. когда ещё и вас тут не было. тем более колбасы
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    что за бред? какая колбаса? до прапрадедушк свою историю знаю и всегда жили здесь.
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    не отгадали, уважаемый любитель колбасы. ещё варианты есть?
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Помню, как же. По этой же самой причине они тогда в Литву, Латвию и Эстонию переезжали- там в магазинах хоть-что то было. К местным языкам отношение конечно такое же было
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    татарские общины Финляндии, Германии, США, той же Прибалтики и пр. не за колбасой уехали в свое время? или язык популизировать в этих странах? или вы реально такой наивный или провокатор?
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Ну зачем ехать в Германию или США, я понимаю, а зачем славянам ехать в Татарстан из российского рая?
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Татарстан тоже не рай, а люди всегда передвигаются, тем более внутри одной страны. и русские, и татары
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Умоляю вас, не живите в этом тоже не раю
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    не вам решать. каждый решает сам за себя.
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    тут родина, Россия. менять её не хочу. как и многие. даже за Вашу колбасу
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    Ну так конечно, на родине предков-то совсем плохо, у татар хорошо
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    Кочевники?!)))
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    родина предков - Татарстан, как бы этот регион раньше не звался. у татар в Москве, наверно, лучше
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    В 70-е годы никакой колбасы в Татарстане не было! Были талоны на колбасу, мясо, сливочное масло! Колбаса вареная- 600 гр. на человека в месяц, мясо -700 грамм, колбаса копченая -400 гр. Масло сливочное -400 гр. на месяц на человека! Мясо было по 2.70 руб. в Кооп торге и на рынке мясо было по 5 руб . кг
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    Зачем тогда приехали?
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    Колбасы не было, но талоны на неё были, а вот в Рязанской области, не было ни колбасы, ни талонов, ни мяса, поэтому вы сюда и приехали
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    ощущение, что вы сюда недавно приехали и сеете смуту. за колбасу
    Ответить
    Анонимно 29 дек
    а потому что чисто русские регионы осваиваются мигрантами из бывших республик.
    Ответить
    Анонимно 29 дек
    Это очень хорошо. Киргизы, узбеки и татары- родственные народы
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    А в республике коми опрос до сих пор не провели и дети учат не родной язык принудительно. Там главу республики пора потрясти, указы президента не выполняет и хоть бы что.
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Не трогайте главу Республики Коми. Я , татарка, уважаю его, за то, что именно глава борется за язык коми.
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Молодец. Не смотрит в рот федеральной власти, а поступает так, как требует от него население края.
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    69 процентов, это не решит проблему, нужна вся цепочка от детсада до университета и даже до производства. Тогда язык можно будет сохранить. А в противном случае медленное угасание языка, культуры. Татарин не будет русским, потому что у него нет русской бабушки, которая передаст ему национальное самосознание.
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    А почему не написать о школах-охват языками-самые охваченные русским, татарским?
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    А чего боитесь русский добровольным сделать? Он же такой "крутой" и "нужный".
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    Почему в татарских школах только 2 часа татарского языка? Из урайности в крайность кидаемся.
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Скоро будет русский как иностранный
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    если из России на пмж уедите
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Нет, отделимся
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Почему русские не учат свой родной язык,славянский?!
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    нет такого языка. учите матчасть
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    от себя если только
    Ответить
    Анонимно 29 дек
    А вы, что не славяне?!
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    почему русский язык обязательный а татарский добровольный? У нас в конституции два равноправных гос. языка ведь? Почему русский язык для большинства детей обязательный?
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Дискриминация нерусских
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    потому что в России живем
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    Это не причина что живем в России, в Советское время можно было не знать русского совсем и учиться в нацшколе. Это наше право и мы такую Россию не выбирали.
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    выбирается большинством голосов, а не отдельными желаниями единичных личностей.
    Ответить
    Анонимно 31 дек
    Большинством голосов народ Татарстана выбрал путем референдума, что Татарстан является субъектом международного права, ассоциированный с Россией в единое Федеративное государство. Ни один государственный орган, ни одна Конституция не может отменить решение народа, высказанное во время референдума, кроме как решение другого референдума того же народа. Как мы знаем, в Татарстане референдума об отказе народа республики от статуса субъекта международного права не было.
    Государственным языком в России является русский. И по словам Путина, государственный язык страны обязаны изучать все граждане страны. В Татарстане равноправными государственными языками являются татарский и русский. По конституции Татарстана, граждане России, постоянно проживающие на территории Татарстана, автоматически являются гражданами Татарстана. Следуя словам Путина о том что гос язык граждане должны изучать обязательно, татарстанцы (все без исключения) должны изучать гос языки республики (татарский и русский) обязательно. Это не только не противоречит мнению Президента России, но и во все сто процентов соответствует его логике. Есть возражения, которые основаны не на эмоциях, а на фактах?
    Ответить
    Анонимно 04 янв
    Верно! урусы изучайте все до единого обязательный татар тэлэн!
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    а почему в Германии немецкий, в США - английский, во Франции французский и тд?
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Во Франции в заморских территориях типа Гвианы и Новой Каледонии есть свои языки, в Германии есть баварский диалект, который берегут и хранят, в США аборигены типа чероки также учат родной язык
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    общегерманский один. а свой беречь надо. именно свой. кто спорит?
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Баварский диалект учат в школах все (даже русские), на нём и только на нём говорят в Баварском парламенте
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    ага! а во Франции нормандский, в Италии сицилийский, в Болгарии турецкий по привычке. только бедные жители этих стран этого не знают, а так учат
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    позвонил друзьям специально. не учат баварский
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Франция, Германия, Италия и прочие страны моноэтничны, Россия- многонациональная страна и некоторые народы даже в страшном сне не представляют себя русскими
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    а США? Бразилия? русскими и не надо. сохраняйте свой язык, традиции
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    и давно они моноэтничны? Италия - куча разных бывших королевств
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    В Италии- живут итальянцы католики и немного австрийцев на севере, следовательно, языковой проблемы быть не может. Это моноэтничная страна. Попробуй объясни якуту, а лучше чеченцу, что он русский
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    зачем? В США например живут очень много национальностей, никто им не объясняет, что они англичане. а общий язык при этом английский. и он один
    Ответить
    Анонимно 26 дек
    Английский не является коренным языком Америки, как и русский Татарстана
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    но тот и другой языки межнационального общения. один в Штатах, другой в России, частью которой является Татарстан
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    Английский в США стал национальным только после уничтожения индейцев
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    А где написано кто коренной, а кто нет в Татарстане? Вот якуты написали, в других республиках есть титульная нация и то это только по названию субьекта установить можно. А для титульных народов ни каких привилегий и особого статуса не имеется ни в каких конвенциях. Тем более по аналогии в национальном территориальном образовании за все отвечают титульные народы, а все другие считаются меньшинством и для них титульные просто обязаны предоставить множество льгот и послаблений даже если приходится свои права ущемлять. Так везде. Если имеешь свою республику- будь добр соответствуй или возвращай губернию и НКА максимум.
    Ответить
    Анонимно 29 дек
    Губернии отменили 100 лет назад
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    1. жоржик. можно верить этим цифрам можно не верить, каждому своё, как говориться, вопрос ПРИНЦИПИАЛЬНО В ДРУГОМ;
    2. о чём сказал Президент РФ? Он сказал о КАЧЕСТВЕ ПРЕПОДАВАНИЯ государственного языка РФ, в данном случае по Конституции РФ язык РУССКИЙ, ну и что изменилось В ЕГО ПРЕПОДАВАНИИ? Как выполняется указание ПВВ?
    3. причём тут родной? чётко же было сказано добровольно... так что предстоит ещё отчитываться о добровольности...а как не хочется;
    4. ни кто из выходцев из деревни, пришедшие к власти НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ ЗА СТАНКОМ. следовательно нет бытового опыта и следовательно НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ КАК ПОЛОЖЕНО УПРАВЛЯТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ;
    5. получать зарплату, устроившись по связям руководителем цеха, предприятия, проблем нет, да это получиться, а РУКОВОДИТЬ?
    Для примера, есть один персонаж, заберите у него возможность при исполнении им функций управления ПРИМЕНЯТЬ РУССКИЙ …начальствующий, так скажем, НУ И ЧТО БУДЕТ С УПРАВЛЕНИЕМ вообще, а в татарстане в частности?
    6. так что записывайте, принуждайте в общем что хотите то и делайте, но время идёт и у Вас ВСЁ МЕНЬШЕ ОСТАЁТСЯ ТЕХ, кто мог бы готовить рабочий класс;
    7. философия жизни арабских шейхов проста они правили до нефти, они правят сидя на нефти, они будут править своими скотоводами, которым запа…. работать, и после нефти. Если Вы не согласны, значит не знаете арабов, так само слово «араб» означает бродяга, то есть чтобы жить воровать, грабить можно, а вот работать НЕТ;
    8. это к тому, что всё проходит, а потребность в тех кто на вас может работать ВСЕГДА БУДЕТ;
    9. так где ГПТУ С ПРЕПОДАВАНИЕМ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ СБОРКИ СУДОВЫХ СЕКЦИЙ - ...его создал? там же завал с кадрами, ну или хотя бы на английском русский же стал неродной не надо учить?
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    Анонимно 02 янв
    Если в России так всё хорошо, то почему всё так плохо?
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  • Анонимно 26 дек
    !!!!

    Замечал, что в Приволжском районе чаще слышится ласкающая слух татарская речь. Это хорошо соотносится со статистикой выбора языка.
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    Анонимно 26 дек
    никак
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    Анонимно 02 янв
    В приволжском районе - хорошо поработали учителя, выполняя приказ начальства, прибавьте количество часов на изучение татарского языка и картина поменяется в корне: все переметнутся на изучение русского языка ...
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  • Анонимно 27 дек
    Почему сравнивают предмет "родной язык" с математикой, химией и др. Где логика? Не просят написать заявление на изучение математики, но просят на предмет - родной язык. Неаттестуют по предмету т.к. нет согласия.
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    Анонимно 27 дек
    Это сделано для уничтожения татарского языка
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    Анонимно 28 дек
    логику включите. станет очень многое понятно
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  • Анонимно 29 дек
    28 дек
    логику включите. станет очень многое понятно
    Попытка включения логики:
    30. Их (ангелов) над ней - девятнадцать. Сура 74 «Завернувшийся»
    32. О да! Клянусь луной!
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  • Анонимно 05 янв
    цифры вранье.татарский не надо навязывать! социалку поднимать надо а не отвлекать людей от правда ложной провокацией. В районах Р.Т. больницы .роддомы закрываются а тут все говяжий обсуждают. Весь Менделеевск и рай-он в Челны везут рожать-часть по пути погибают. Проблемами заниматься надо ,а не разделять и не сталкивать лбами. Всем добра и светлых мыслей. р.с Рамзес 3
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    Анонимно 22 янв
    А что в Татарстане прямо заставляют жить?
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