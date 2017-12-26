«65 процентов родителей Казани выбрали татарский в качестве родного»

Самый «русский» район — Московский, самый «татарский» — Приволжский, третьим по популярности родным языком стал иврит

Фото: Роман Хасаев

В эпопее с изучением татарского языка можно ставить точку — решение преподавать на добровольной основе принято. Волнения, что если в этом вопросе дать свободу, то большая часть родителей откажется, не оправдались. По республике почти 70% родителей татарский выбрали в качестве родного. И даже в Казани, где противники обязательного изучения наиболее активно отстаивали свою позицию, цифры отличаются незначительно — 65% выбрали татарский, на втором месте — русский, на третьем — иврит. Есть те, кто отказался от изучения предмета «родной язык» вообще, таких школьников грозят не аттестовать. Почему это законно, можно ли поменять «родной» язык и могут ли учителя татарского преподавать «родной русский», «Реальному времени» в эксклюзивном интервью рассказал начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

Родные языки в Казани: татарский, русский и иврит

— Ильсур Гараевич, по республике цифры известны — 69% родителей выбрали для своих детей татарский язык в качестве родного, 30% — русский и 1% — языки других народов. По Казани результаты какие?

— Согласно полученным на сегодняшний день данным, 65,19% (78 816 человек) родителей казанских школьников выбрали для своих детей в качестве родного языка татарский, 34,26% (41 416 человек) — русский и 0,45% (542 человека) — другие языки. Родители 128 учеников (0,11%) не написали заявление о выборе. Если мы рассмотрим данные в разрезе районов города, то получим следующее:

Авиастроительный район: русский язык — 32,8%, татарский язык — 67,2 %;

Вахитовский район: русский язык — 32%, татарский — 63,2%;

Кировский район: русский язык — 43%, татарский — 56,6%;

Московский район: русский язык — 43,3%, татарский — 55,8%

Ново-Савиновский район: русский язык — 37%, татарский — 63%;

Приволжский район: русский язык — 26,6%, татарский — 72,1%;

Советский район: русский язык — 32,3%, татарский — 67,7%.

«Согласно полученным на сегодняшний день данным 65,19% родителей казанских школьников выбрали для своих детей в качестве родного языка — татарский, 34,26% – русский». Фото inkazan.ru

Кроме русского и татарского языков в качестве родного какие еще языки выбирали?

— В большинстве казанских школ в качестве родного языка были выбраны татарский и русский. Только в одном образовательном учреждении был выбран в качестве родного языка иврит – это школа с еврейским этнокультурным компонентом.

То есть в Казани только три родных языка – русский, татарский и иврит? А как же азербайджанский, чувашский…

— В нашем многонациональном городе дети изучают и чувашский, и марийский, и мордовский, и азербайджанский, и узбекский и другие языки. Они изучаются факультативно в воскресных школах, то есть в выходные дни или после основных занятий дети имеют возможность изучения своего родного языка.

Двойная «бухгалтерия» для отказников: по обоим родным языкам поставят «н»

Вы сказали, что 128 учеников отказались от изучения родного языка, но я слышала совсем другие цифры — около 3 500 по Казани, по данным на начало ноября?

— В школах проводится ежедневная кропотливая работа. С родителями беседуют, стараются донести информацию о необходимости такого выбора, поскольку ученик, отказавшийся от изучения родного языка, будет считаться не выполнившим учебную программу. Еще две недели назад число не написавших заявление на выбор родного языка было 258 человек, сейчас сократилось до 128. Есть школы, где не определились с выбором родители 1 ученика, а есть школы, в которых такой выбор предстоит сделать родителям 31 школьника. Всего таких школ в Казани 20.

Родители мотивируют свой отказ тем, что Владимир Путин сказал, что это право, а не обязанность — изучать родной язык…

— Родители имеют право выбора родного языка, а не право выбора учебного плана. Если руководствоваться таким подходом, то с таким же успехом можно отказаться от химии, физики и математики, что в целом может привести к срыву программы и негативно отразиться на успеваемости самих учеников. Со своей стороны могу с уверенностью сказать, что при выборе родного языка давления со стороны учителей и администрации школ ни на кого оказано не было. Мы за этим очень внимательно следили и продолжаем контролировать ситуацию.

«Родители предупреждены о том, что у детей, не посещающих уроки родного языка, и в том, и в другом журнале отмечаются неявки на занятия». Фото ermekeevoroo.ucoz.ru

На сегодняшний день для школьников, родители которых не определились с выбором родного языка, заведены два журнала — русского родного и татарского родного. Родители предупреждены о том, что у детей, не посещающих уроки родного языка, и в том, и в другом журнале отмечаются неявки на занятия. Соответственно по причине невыполнения учебного плана школьники могут быть не аттестованы. В связи с этим мы рассчитываем на понимание со стороны родителей и на скорейшее решение вопроса.

Поменять родной язык: можно, но не желательно

Есть варианты учебных планов, которые не предусматривают изучение родных языков в обязательной части, есть школы, которые выбрали такой вариант учебного плана.

На сегодняшний день в 33 казанских школах был выбран второй вариант учебного плана, соответственно остальные школы остановили свой выбор на 3, 4 и 5 вариантах. Согласно приказу Минобрнауки от 31 декабря 2015 года в учебные планы в обязательном порядке должны быть внесены родные языки. В связи с этим, те школы, которые выбрали в качестве учебного плана второй вариант, не предусматривающий изучение родного языка в инвариативной (обязательной, — прим. ред.) части, сохранили его за счет 2 часов вариативной части (так называемого школьного компонента, — прим. ред.)

Если сейчас родители передумают и захотят ребенка с русского перевести на татарский и наоборот — это можно будет сделать?

— В первое время, в адаптационный период, мы допускали это поскольку некоторые ученики, погрузившись в языковую среду, меняли свое решение. К концу календарного года подобные изменения нежелательны: и время, отведенное для обучения языка, уходит, и тарификация учителей проведена, и в ближайшее время будут подводиться итоги полугодия.

В свою очередь отмечу, что к каждой сложившейся ситуации мы подходим индивидуально, ведь речь идет о наших школьниках. Поэтому каждый подобный случай, связанный с изменением выбора родного языка, будет рассмотрен отдельно. Совместными усилиями мы сможем принять решение, которое бы устроило и родителей, и учеников, и педагогический коллектив.

«Нужно признать, что нагрузка изменена не только у учителей татарского языка, но и у учителей начальных классов, предметников. До сих пор актуален вопрос дефицита учителей русского языка». Фото kazan-day.ru



Свободные учителя татарского: 13 уволятся, 150 переквалифицируются, а остальные будут преподавать «родной русский»

На сессии Госсовета экс-министр образования Энгель Фаттахов говорил, что в Татарстане без работы могут остаться около 200 учителей татарского языка, из-за уменьшения часов. Примерно столько же необходимо учителей русского языка. В Казани какие цифры?

— Все учителя татарского языка в наших школах сохранены, исключением стали 13 педагогов пенсионного возраста, которые самостоятельно приняли решение с нового года завершить работу. Нужно признать, что нагрузка изменена не только у учителей татарского языка, но и у учителей начальных классов, предметников. До сих пор актуален вопрос дефицита учителей русского языка — эту ситуацию мы стараемся разрешить, в том числе за счет увеличения нагрузки, в некоторых школах Казани учителя русского языка ведут по 32—36 часов.

Для учителей татарского Институт развития образования объявил курсы переподготовки. По республике почти полторы тысячи педагогов захотели поменять специализацию, если говорить о казанских учителях — сколько их?

— Сейчас переподготовку проходят более 150 казанских учителей. Некоторые педагоги еще до объявления Министерством образования старта программы переподготовки кадров самостоятельно, за счет личных средств записались на эти курсы. Сейчас мы стараемся совместными усилиями компенсировать им затраты за счет средств республиканского бюджета.

А учителя татарского языка могут вести уроки русского языка? Можно было бы таким образом решить проблему с дефицитом учителей русского.

— В этом вопросе одного общего для всех решения нет, много своих особенностей — если учитель имеет специальность «учитель татарского и русского языков» — это одна ситуация, если специальность «учитель русского и татарского языков» — другая. Когда первая специальность учитель русского языка, то приоритетно педагогу предоставлялась работа по обучению детей именно родному русскому языку. Но еще раз повторю, что к каждой ситуации мы подходим индивидуально. Руководители школ, стараются найти общий язык со всеми и не допустить конфликтных ситуаций. Для нас главное — создание эффективной среды для образования наших детей, а это благоприятная атмосфера как в школе, так и внутри педагогического коллектива, в частности.