В 2022 году в Казани может пройти сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО может пройти в Казани в 2022 году. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Орджоникидзе на Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры, приуроченном к 100-летию ТАССР.

По его словам, в этом году 44-я сессия должна была пройти в Китае, но из-за пандемии коронавируса встреча перенесена на 2021 год. В будущем году 45-я сессия пройдет во Франции под председательством Уганды. А в 2022 году, вероятно, сессия пройдет в России — в Казани. Одновременно в Санкт-Петербурге пройдет съезд молодежного подкомитета.

Орджоникидзе также отметил вклад Татарстана в сохранение памятников культурного наследия.

В своем приветствии к съезду первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев отметил, что «сегодня сохранение исторического наследия — один из важнейших факторов устойчивого развития».

