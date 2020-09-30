В Татарстане назвали главный фактор устойчивого развития

Сегодня вице-спикер Госсовета Татарстана, исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова зачитала приветствие Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева Всероссийскому съезду органов охраны памятников истории и культуры.

В нем отмечено, что первым актом, направленным на сохранение древней культуры, был указ Петра I о сбережении развалин Булгара.

Фото:Олег Тихонов

«Сегодня сохранение исторического наследия — один из важнейших факторов устойчивого развития», — сообщила Ларионова.

Напомним, что в этом году отмечает свое десятилетие Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ, созданный для восстановления исторического наследия в древнем городе Болгаре и на острове-граде Свияжске.

