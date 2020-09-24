Итоги Kazan Digital Week: новые венчурные фавориты, ИИ в финтехе и эра кибербезопасности 2.0

Поставят ли искусственный интеллект на службу финтеху? Когда на российских дорогах появятся беспилотные авто? Почему классические подходы к обеспечению кибербезопасности в бизнесе устарели и что придет им на смену? На какое направление переключились венчурные инвесторы, забыв про своего недавнего фаворита — ИТ-индустрию? На эти вопросы ответили ведущие эксперты Kazan Digital Week в рамках финальной конференции форума. Подробности — в материале «Реального времени».

Медицина — новый конкурент «венчурного фаворита»

Четырехдневный международный форум Kazan Digital Week подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги. Резюме от центральных спикеров и соорганизаторов мероприятия прозвучало накануне, в рамках финальной пресс-конференции.

На тему инноваций, интегрированных в бизнес, высказался руководитель отдела развития инновационной деятельности ИВФ РТ Арсен Савва. В первую очередь он оценил климат, сложившийся на рынке инвестиций под влиянием пандемии. Спикер отметил, что венчурные инвесторы традиционно устойчивы к кризисам, поскольку горизонт инвестиций в среднем составляет 5-7 лет, следовательно, в экономику фондов всегда закладывается полугодовой или более продолжительный кризис.

— По итогам обсуждения этой темы на форуме можно сделать предположение, что около половины фондов поставили на паузу привлечение финансирования, отложили определенные сделки. Основной удар, конечно, пришелся на сделки на ранней стадии — их число в мире сократилось до 20%. В целом инвестиции снизились на 6%, а это значит, что инвесторы переориентировали свои вложения на более устойчивые компании. В прочем, венчурные рынки во всем мире стремительно оживают. Если говорить конкретно о России, то серьезных дефолтов мы пока не наблюдаем, — заключил эксперт.

Также Арсен Савва обратил внимание на то, что в связи с пандемией кардинальным образом повысилась важность сервисов, связанных с дистанционной доставкой, образованием, медициной, ритейлом.

— Основным фаворитом для венчурного рынка, если судить по итогам форума, является именно медицинское направление. Оно будет конкурировать с венчурным фаворитом предыдущего десятилетия — ИТ-сектором, — заявил представитель ИВФ РТ.

Наступление эры информационной безопасности 2.0

Масштабная работа была проведена в рамках другой секции форума — «Кибербезопасность нового времени». На ее полях работали представители российских и мировых компаний, а также ведущие консультанты в сфере безопасности.



За три дня мероприятия эксперты успели подискутировать о кибербезопасности в эпоху диджитализации бизнеса, поделиться опытом в части последних решений в области ИБ и их внедрения. Также для участников форума был проведен полноценный мастер-класс по киберучениям.

Главная мысль, которую можно выделить по итогам прошедшего форума, заключается в том, что классические подходы в обеспечении компьютерной безопасности уже не работают. Дело в том, что чаще всего они сводятся к стремлению формально соответствовать требованиям регуляторов или же бездумному вкачиванию средств в покупку ИТ-решений, которые потом не используются должным образом.

За три дня мероприятия эксперты успели подискутировать о кибербезопасности в эпоху диджитализации бизнеса, поделиться опытом в части последних решений в области ИБ и их внедрения. Фото: Pixabay.com

В ИТ-компании Innostage, выступившей соорганизатором форума, считают, что эффективному противодействию компьютерным угрозам мешают два ключевых фактора: недостаток квалифицированных кадров и недопонимание между бизнесом и «безопасниками».



О первой причине на полях Kazan Digital Week подробно высказался генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров, указавший на то, что, согласно международным исследованиям, в 2020 году количество незаполненных вакансий в сфере кибербезопасности может достичь рекордной цифры в 3,5 млн человек, а за последние 5 лет дефицит кадров увеличился более чем в три раза.

Что касается разногласий между специалистами по ИБ и бизнесом, то здесь проблема заключается в стремлении первых максимально «запечатать» контур и невозможности вторых эффективно работать в таких условиях.

Выходом может стать реализация концепции кибербезопасности нового поколения или информационной безопасности 2.0. Этот подход заключается в «разговоре с бизнесом на языке бизнеса», проверке устойчивости компании к выявленным критическим инцидентам, выборе и реализации системы защиты от реально подтверждённых векторов атак, создание в компаниях центров киберустойчивости и, наконец, постоянной проверке эффективности уже реализованных средств и мер защиты.

Подводя итоги Kazan Digital Week, гендиректор Innostage Айдар Гузаиров заявил, что «форум завершился удачно», несмотря на серьезный вызов, с которым пришлось столкнуться его организаторам.



— Мероприятие начали задумывать еще год назад и никто тогда не мог предположить, что нам придется рассматривать онлайн-формат. К сожалению, пандемия внесла свои корректировки, но, к чести всех организаторов, никто не дрогнул перед этим вызовом. В течение 4-5 месяцев была проведена огромная работа по переводу конференции в новый формат, который, на мой взгляд, требует большей ответственности и слаженности команд, по сравнению с оффлайн-мероприятиями. Я считаю, что форум завершается удачно, — выступил на финальной пресс-конференции Kazan Digital Week Айдар Гузаиров.

Отметим также, что секция кибербезопасности может стать одной из ключевых секций форума KAZAN DIGITAL WEEK в 2021 году.

Кибербезопасность и искусственный интеллект в финтехе

Отметим, что большой интерес к теме кибербезопасности проявили эксперты соседней секции «Экосистема финтех».

По словам Рафаэля Валеева — генерального директора ООО «Ак Барс Цифровые Технологии», выступающего соорганизатором форума, финансовая индустрия уделяет особое внимание организации ИБ. Вместе с тем, растет количество вызовов в этой области, следовательно, информация, представленная на мероприятии имеет большую ценность для всего сектора.



— Продолжая подводить итоги хочу сказать, что в рамках нашего направления интересные дискуссии строились вокруг платформенных решений в финтехе, решений в области ИИ, распределенного реестра и мастер-чейна. То, что раскрывается в формате таких конференций имеет гораздо большую ценность, нежели какие-то официальные документы, поскольку здесь есть инсайты от людей, которые лидируют в конкретных направлениях. Все эти инсайты мы будем учитывать в своей деятельности, разработке новых направлений развития и новой бизнес-стратегии, — заключил Рафаэль Валеев.

Беспилотники на дорогах и «широкие полномочия» ситуационных центров

Как мы уже писали ранее, большое внимание в рамках форума было уделено темам интеллектуальных транспортных систем и ситуационных центров. Экспертам по этим направлениям пришлось чуть сложнее, чем коллегам из соседних секций, поскольку в рамках итоговой пресс-конференции им пришлось отвечать на неудобные вопросы от зрителей.



К примеру, главе ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкату Минниханову задали вопрос о том, что, на его взгляд, первично — Ситуационный центр или же Центр управления регионом. Чиновник назвал этот вопрос политическим, однако согласился высказать свое личное мнение на этот счет.



— Это мое мнение, я бы не хотел, чтобы его принимали за позицию республиканских органов власти. Да, ситуационные центры есть, о них красиво говорят, но даже в ходе конференции я сталкивался с тем, что напрямую с вопросом СЦ мало кто работает. Честно говоря, в регионах [наработки нашей республики] не вызывают интереса.

На мой взгляд, ситуационный центр — это все. На форуме мы говорили и о финтехе, и об ИТС — все это принимается в рамках обработки тех или иных данных, а руководитель получает решения. В свою очередь, центр управления регионом на сегодняшний день, к сожалению, решает узкие задачи. В первую очередь речь о жалобах и заявлениях граждан, а в республике Татарстан это решал Народный контроль, — высказался Рифкат Минниханов.



Не менее острый вопрос задали заведующему кафедрой организация и безопасность дорожного движения МАДИ Султану Жанказиеву — он касался сроков появления беспилотных авто на дорогах России.



— Ответ будет непростым. Вообще, это один из наиболее обсуждаемых вопросов сейчас. Все начнется с беспилотных ТС для отдельных видов задач. Законодательство в этой части сформируется в перспективе 3-4 лет. Такси, авто для простых граждан — гораздо позже. Дело в том, что не до конца смоделированы риски и угрозы, при том, что существует большая опасность кибератак. При этом, чисто технически такие авто уже сделаны. Отмечу также, что законодательство для пилотных зон уже есть. В массовом же сегменте законодательство появится тогда, когда мы ответим на вопрос о том, в какой степени защищен гражданин. Есть разная оценка, на мой взгляд, речь идет о перспективе 7-8 лет, — заключил эксперт.