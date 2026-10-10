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Денис Зернов дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Северсталью»

16:01, 10.10.2026

Новичок казанского клуба выйдет в тройке с Хмелевским и Бывальцевым

Денис Зернов дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Северсталью»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».

Начало встречи в Казани запланировано на 17:00 по московскому времени.

Состав «Ак Барса»:

Первое звено: Денисенко — Семенов — Соколов (Лямкин — Миллер)

Второе звено: Зернов — Бывальцев — Хмелевский (Марченко — Ст. Терехов)

Третье звено: Гимадиев — Стась — Сем. Терехов (Яруллин — Бардин)

Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Якупов (Комков — Дульнев)

Вратари: Билялов (Арефьев)

Евгений Романов

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