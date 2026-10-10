Денис Зернов дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Северсталью»
Новичок казанского клуба выйдет в тройке с Хмелевским и Бывальцевым
«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».
Начало встречи в Казани запланировано на 17:00 по московскому времени.
Состав «Ак Барса»:
Первое звено: Денисенко — Семенов — Соколов (Лямкин — Миллер)
Второе звено: Зернов — Бывальцев — Хмелевский (Марченко — Ст. Терехов)
Третье звено: Гимадиев — Стась — Сем. Терехов (Яруллин — Бардин)
Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Якупов (Комков — Дульнев)
Вратари: Билялов (Арефьев)
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