Роналду временно отстранили от выступления за сборную Португалии
Решение приняли в связи с началом дисциплинарного разбирательства против Роналду
Футболиста Криштиану Роналду временно отстранили от выступления за сборную Португалии. Об этом пишет A Bola со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию.
Решение приняли в связи с началом дисциплинарного разбирательства против Роналду после его самовольного отъезда с тренировочного сбора национальной команды.
Роналду покинул расположение сборной Португалии в середине тренировочного сбора. Как заявил игрок, главный тренер Жорже Жезуш дважды нарушил свои обещания.
Роналду принял участие в стартовом матче нового сезона Лиги наций против команды Уэльса (1:0) и остался в запасе на игру с норвежцами (2:1). При этом, как подчеркнул Роналду, изначально его участие в той игре не планировалось. Тренер попросил игрока быть готовым к выходу на поле на полчаса и велел разминаться, но в итоге так и не выпустил его в игру.
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