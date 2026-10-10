Роналду временно отстранили от выступления за сборную Португалии

Решение приняли в связи с началом дисциплинарного разбирательства против Роналду

Фото: Максим Платонов

Футболиста Криштиану Роналду временно отстранили от выступления за сборную Португалии. Об этом пишет A Bola со ссылкой на Португальскую футбольную федерацию.

Решение приняли в связи с началом дисциплинарного разбирательства против Роналду после его самовольного отъезда с тренировочного сбора национальной команды.

Роналду покинул расположение сборной Португалии в середине тренировочного сбора. Как заявил игрок, главный тренер Жорже Жезуш дважды нарушил свои обещания.

Роналду принял участие в стартовом матче нового сезона Лиги наций против команды Уэльса (1:0) и остался в запасе на игру с норвежцами (2:1). При этом, как подчеркнул Роналду, изначально его участие в той игре не планировалось. Тренер попросил игрока быть готовым к выходу на поле на полчаса и велел разминаться, но в итоге так и не выпустил его в игру.

Галия Гарифуллина