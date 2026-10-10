Новости спорта

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» разгромно уступил «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

19:12, 10.10.2026

Казанцы проиграли со счетом 1:4

«Ак Барс» разгромно уступил «Северстали» в матче чемпионата КХЛ
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 1:4 в пользу череповчан.

Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил нападающий Кирилл Семенов.

У «Северстали» отличились Данил Веряев, Иван Подшивалов, Томас Грегуар, Илья Иванцов.

Следующий матч в КХЛ казанцы проведут дома 12 октября против «Сочи».

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также