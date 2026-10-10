«Ак Барс» разгромно уступил «Северстали» в матче чемпионата КХЛ
Казанцы проиграли со счетом 1:4
«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 1:4 в пользу череповчан.
Единственную шайбу в составе «Ак Барса» забросил нападающий Кирилл Семенов.
У «Северстали» отличились Данил Веряев, Иван Подшивалов, Томас Грегуар, Илья Иванцов.
Следующий матч в КХЛ казанцы проведут дома 12 октября против «Сочи».
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