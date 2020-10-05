Список персон

Валеев Рафаэль Гафурович

IT-компании
Валеев Рафаэль Гафурович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 24 сентября 1987 г. в Казани.

Образование

2009 г. — окончил Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) по специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».

2010 г. — окончил кафедру восточных и европейских языков КНИТУ-КАИ по специальности «Переводчик».

2019 г. — окончил Высшую школу бизнеса Казанского (Приволжского) федерального университета по программе MBA.

Трудовая деятельность

С 2009 г. работа в Ак Барс Банке, прошел путь от инженера диспетчерского центра мониторинга ИТ-инфраструктуры и управления систем до заместителя директора департамента информационных технологий.

С 2018 г. — генеральный директор ООО «Ак Барс Цифровые Технологии».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 420500, ул. Университетская, 7
  • Телефон: (843) 294-72-61
  • Email: info@akbarsdigital.ru

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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