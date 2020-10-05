Валеев Рафаэль Гафурович
Общая информация
Родился 24 сентября 1987 г. в Казани.
Образование
2009 г. — окончил Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) по специальности «Проектирование и технология радиоэлектронных средств».
2010 г. — окончил кафедру восточных и европейских языков КНИТУ-КАИ по специальности «Переводчик».
2019 г. — окончил Высшую школу бизнеса Казанского (Приволжского) федерального университета по программе MBA.
Трудовая деятельность
С 2009 г. работа в Ак Барс Банке, прошел путь от инженера диспетчерского центра мониторинга ИТ-инфраструктуры и управления систем до заместителя директора департамента информационных технологий.
С 2018 г. — генеральный директор ООО «Ак Барс Цифровые Технологии».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420500, ул. Университетская, 7
- Телефон: (843) 294-72-61
- Email: info@akbarsdigital.ru
Дата последнего обновления: 05.10.2020