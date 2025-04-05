Кошелев и Коршков пропустят матч «Ак Барса» против «Автомобилиста» в Казани

Казанцы вылетят из розыгрыша Кубка Гагарина в случае поражения

Нападающие Семен Кошелев и Егор Коршков пропустят пятый матч «Ак Барса» в серии с «Автомобилистом». Встреча пройдет в Казани в 17.00 по московскому времени.

По сравнению с предыдущим матчем серии тренерский штаб «Ак Барса» сделал два изменения. Вернулись в состав защитник Артемий Князев и форвард Артур Бровкин. Кошелев и Коршков остались вне заявки.

В воротах «Ак Барса» с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов.

Матч в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

«Автомобилист» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. В случае победы уральцы досрочно выйдут во второй раунд Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин