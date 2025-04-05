«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» и приблизился к выходу во второй раунд плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в очередном матче серии Кубка Гагарина. Прошлая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

Перед игрой тренерский штаб «Автомобилиста» внес изменения в состав после разгромного поражения в Казани. Стартовым вратарем стал Евгений Аликин, а Максим Денежкин вернулся в четвертое звено. Вместо Андрея Обидина первое звено усилил Степан Хрипунов. «Ак Барс», напротив, сохранил победный состав предыдущего матча.



Победа позволила «Автомобилисту» приблизиться к выходу во второй раунд плей-офф. Команды проведут следующий матч сегодня.

Напомним, что «Автомобилист» обыграл в Екатеринбурге «Ак Барс» со счетом 2:0 в пятом матче серии Кубка Гагарина. Команде Николая Заварухина осталось выиграть один раз для выхода во второй раунд плей-офф.

Матвей Гавриков