Верховный суд РТ не стал рассматривать ходатайство Илдуса Нафикова по Халиуллину

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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков подал ходатайство об изменении меры пресечения осужденному экс-президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдару Халиуллину. Глава надзорного ведомства просил Верховный суд РТ учесть состояние здоровья Халиуллина и заменить ему реальный арест домашним до вступления приговора в силу.



Верховный суд РТ принял решение перенаправить ходатайство прокурора в Вахитовский райсуд Казани, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь ВС РТ Наталья Лосева. Дело в том, что приговор Вахитовского райсуда в отношении Халиуллина и обвиняемых по делу «Лизинг-гранта» еще не вступил в силу, и все материалы по нему сейчас находятся именно в райсуде.

Растянувшуюся на полгода процедуру ознакомления осужденных с протоколами заседаний остановил коронавирус, вследствие которого на карантин закрыли СИЗО-1 Казани. Именно там сейчас содержится приговоренный к 7 годам колонии Хайдар Халиуллин и еще несколько фигурантов дела о хищении грантов в 17 млн рублей на поддержку предпринимательства.

Уже после приговора защитникам Халиуллина удалось получить подтверждение медкомиссии ФСИН о диагнозе, препятствующем направлению в колонию.