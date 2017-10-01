Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ
Общая информация
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ является одним из крупнейших региональных объединений в России.Субъектами деятельности Ассоциации являются собственники, предприниматели, руководители и сотрудники структур малого и среднего бизнеса. Всего в Ассоциации более 200 компаний-членов. Ассоциация сотрудничает практически со всеми Министерствами и ведомствами Республики, а также финансовыми учреждениями, Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан, общероссийскими общественными организациями предпринимателей «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ».
В качестве главной цели Ассоциации выступает активное содействие предпринимателям малого и среднего бизнеса (прежде всего членам Ассоциации) в процессе получения ими прибыли, с последующим ее использованием не только в личных, но и в общественных интересах. А так же, удовлетворение потребностей в безопасности, общении, самореализации и духовном развитии.
Руководитель - Шайхутдинов Рафик Агзамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Чистопольская, 15, офис 83
- Телефон: (843) 517-80-66
- Email: info@aspredrt.ru
- Сайт: www.aspredrt.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2017