Список компаний

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ

Общественные организации

Общая информация

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ является одним из крупнейших региональных объединений в России.Субъектами деятельности Ассоциации являются собственники, предприниматели, руководители и сотрудники структур малого и среднего бизнеса. Всего в Ассоциации более 200 компаний-членов. Ассоциация сотрудничает практически со всеми Министерствами и ведомствами Республики, а также финансовыми учреждениями, Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан, общероссийскими общественными организациями предпринимателей «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ».

В качестве главной цели Ассоциации выступает активное содействие предпринимателям малого и среднего бизнеса (прежде всего членам Ассоциации) в процессе получения ими прибыли, с последующим ее использованием не только в личных, но и в общественных интересах. А так же, удовлетворение потребностей в безопасности, общении, самореализации и духовном развитии.

Руководитель - Шайхутдинов Рафик Агзамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Чистопольская, 15, офис 83
  • Телефон: (843) 517-80-66
  • Email: info@aspredrt.ru
  • Сайт: www.aspredrt.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам