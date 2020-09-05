Альметьевцев поздравят с Днем города и нефтяника группы «Ленинград» и «Машина времени»

Кузница аниматоров

Сегодня в Альметьевске отмечают День города и День нефтяника. Профессиональный праздник работников этой отрасли традиционно проходит в первое воскресенье сентября, но альметьевцы решили устроить основные торжества и народные гуляния в субботу, а воскресенье провести в кругу семьи и за просмотром празднеств по ТВ.

Какой же праздник без подарков. В Альметьевске теперь есть школа анимации, созданная совместно с киностудией «Союзмультфильм». Заведение торжественно открыл президент Татарстана Рустам Минниханов, который отметил, что создание таких объектов социальной инфраструктуры делает город лучше и комфортнее для жизни. Школа, построенная при поддержке «Татнефти», из двух корпусов. В одном — дошкольники учатся создавать мультфильмы в рисованной, песочной, пластилиновой и stop-motion техниках. Кроме того, им помогают развить коммуникативные навыки с помощью образовательных технологий на основе мультсериалов «Простоквашино» и «Монсики». Во втором корпусе занимаются дети постарше, они обучаются компьютерной 2D и 3D анимации и работают в зале motioncapture («захвата движения»).

В Альметьевске теперь есть школа анимации, созданная совместно с киностудией «Союзмультфильм». Фото tatarstan.ru

Функции школы позволяют проводить просмотры фильмов, лекции, мастер-классы. Ребята научатся здесь работать с камерой, сценарному мастерству, режиссуре, блогингу, предметной и фотосъемке. Гендиректор «Союзмультфильма» Борис Машковцев посетовал, что в сфере мультипликации катастрофически не хватает кадров. А ребята, которые отучатся в этой школе, гарантированно получат работу в данной области. Оборудование идентично тому, что используют в профессиональных студиях, педагогов будут обучать сотрудники «Союзмультфильма». Рустам Минниханов выразил желание анимировать татарские сказки.

Благоустроенный двор

Президент посетил в Альметьевске еще одно учебное заведение — Инженерный лицей на ул. Гафиатуллина, рассчитанный на 850 мест и более. В лицее 30 классов, из них 16 — начальная школа, 14 — средняя. Также есть хореографический зал, зал 3D-спорта, лаборатория робототехники, музей боевой славы, телестудия, книгохранилище, спортзал, бассейн, медицинский кабинет, столовая и IT-полигон.

В Инженерном лицее есть хореографический зал, зал 3D-спорта, лаборатория робототехники, музей боевой славы, телестудия, книгохранилище, спортзал, бассейн, медицинский кабинет, столовая и IT-полигон. Фото tatarstan.ru

Хорошим подарком к дню города для многих альметьевцев стала благоустроенная территория у дома по президентской программе «Наш двор». Рустам Минниханов посетил один из таких преобразованных дворов на улице Шевченко, где проживает более 440 человек. Президент поинтересовался у жильцов — довольны ли они результатом, ведь их участие в проекте — один из главных принципов программы. Архитекторы учли пожелания жителей и кроме новых скамеек и урн установили стойки для чистки ковров и сушки белья. По программе в Альметьевском районе благоустроят 533 двора, из них 52 — в этом году. В 10 — работу уже завершили, еще 23 — на очереди.

Решили праздновать масштабно



Сам День нефтяника в Альметьевске сегодня будет особенным, пообещали местные власти. Хотя и признали, что пандемия коронавируса едва не нарушила все планы.

— Долго шли обсуждения, как проводить праздник. Все-таки решили проводить масштабно и делать ограничения только в рамках санитарно-гигиенических норм. Решили сделать интересное большое мероприятие, — сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Сам День нефтяника в Альметьевске сегодня будет особенным, пообещали местные власти. Фото tatarstan.ru

Сегодня на городском водохранилище прошли соревнования по аквабайку на Кубок Альметьевска, а в полдень на улице Ленина состоялся автомотопробег, посвященный Дню города и 100-летию ТАССР. Целый день в альметьевских парках идут развлекательные мероприятия с концертами, спектаклями уличных театров, мастер-классами и играми (подробная программа ниже).

По случаю праздника в Альметьевске решили повторить в мини-формате казанский фестиваль «Печән базары» — под названием «Печән базары: Әлмәт белән танышу». В программе — дизайн-маркет национальных товаров, ферма-маркет, лекторий, акустический концерт, детская площадка, выставка издательств в формате «УКУ ПАРКЫ» и экскурсии по городу.

1 / 9 Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

А вечером на Площади нефтяников пройдет грандиозный праздничный концерт, хедлайнерами которого станут группы «Машина времени» и «Ленинград». Кроме Сергея Шнурова и Андрея Макареевича альметьевцев порадуют своими выступлениями рок-группа «Мураками» и кавер-группа Jamberry.

Единственное ограничение, о котором говорил глава района, контроль всех посетителей при входе на праздничную площадку. Желающим послушать концерт вживую придется пройти измерение температуры тела, надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. Отказавшихся от досмотра, не имеющих при себе защитных средств или тех, у кого выявят повышенную температуру, на мероприятие не пустят. Организаторы просят альметьевцев и гостей города отнестись к вынужденным мерам во имя общей безопасности с пониманием.

Также не допустят на концерт людей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и тех, у кого найдут запрещенные к проносу предметы. Городские власти даже попросили предпринимателей не продавать алкоголь в этот день.

Афиша Дня нефтяника — 2020, 5 сентября

Улица Ленина

12:00-16:00 — автомотопробег, посвященный Дню нефтяника и 100-летию ТАССР

Сквер «Каракуз»

16:00-22:00 — премьеры спектаклей уличного театра «Легкие крылья»

Площадь нефтяников

17:00-22:00 — концерт с участием группы Jamberry, Мураками, «Машина времени», «Ленинград»

22:00 — праздничный салют

Фото tatarstan.ru

Афиша мероприятий проекта «Урам тайм»

Парк «Здоровье» и Каскад прудов

Игровая семейная программа, которая будет интересна и маленьким, и взрослым.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа (при себе иметь паспорт).

Площадка перед Молодежным центром

Мобильный городок здоровья: каждый желающий сможет получить консультацию терапевта, пройти ЭКГ, УЗИ, флюорографию, тестирование на сахар, ВИЧ, сделать прививку от гриппа (при себе иметь паспорт).

Концерт, посвященный 90-летию района.

Мастер-классы, работа торговых рядов, развлекательная зона для детей.

Фото Радифа Кашапова

Студенческий сквер

Молодежный фестиваль: баттлы по брейк-дансу, фестиваль тик-тока, выступления студенческих коллективов города, игры в танки и Xbox.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа (при себе иметь паспорт).

Чайный дворик

Открытая городская гостиная.

Презентация современной городской библиотеки под открытым небом с 3000 экземплярами книг. Здесь можно записаться в библиотеку, почитать книгу. Будут представлены издательства Татарстана, Башкортостана и Москвы. Наиля Ахунова и Борис Вайнер презентуют детские книги. Блогер Юлия Рэй познакомит альметьевцев со своими книгами. Подписка на газеты «Знамя труда» и «Элмэт таннары».

Фото Радифа Кашапова

Мастер-классы для детей, состязания артистов драмтеатра в мастерстве чтения стихов.

Вдоль улицы Ленина от Чайного дворика до скульптуры Г. Тукая на велосипеде будут работать торговые ряды дизайн-маркета фестиваля татарского дизайна и городской культуры «Печән базары». Также выступят музыканты, пройдут всевозможные мастер-классы.



Василя Ширшова