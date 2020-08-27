Казань пересаживается на газобусы КАМАЗа

Казанские власти закупили новую партию автобусов полностью на газу. Как это отразится на стоимости проезда в будущем году?

Фото: Владимир Васильев

Казань после двухлетнего перерыва снова в больших масштабах обновляет парк общественного транспорта, сделав ставку на газомоторные автобусы большой вместимости. Как стало известно «Реальному времени», ГТЛК подписала с двумя муниципальными перевозчиками договоры лизинга на поставку 53 автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 общей стоимостью 659,9 млн рублей. По словам перевозчиков, это фантастически выгодные для них сделки, поскольку закупка техники на 60% возмещается федеральным бюджетом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Казанцев в следующем году ждут изменения в системе оплаты проезда: обсуждается введение дифференцированной платы, утверждают перевозчики.

К ноябрю — 53 новых НефАЗа

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершает договорную кампанию по заключению договоров лизинга на поставку пассажирских автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году Казань попала в число 12 агломераций (Самара, Екатеринбург, Пермь и другие), где обновление подвижного состава субсидируется федеральным средствами, сообщили в компании (выступает оператором программы по передаче техники в лизинг, — прим. ред.).



По данным материалов, опубликованных на портале о госзакупках, ГТЛК заключила два госконтракта на поставку в лизинг 53 автобусов большой вместимости марки НефАЗ общей стоимостью 659,9 млн рублей. Первый — на поставку 30 автобусов для МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» стоимостью 373,5 млн рублей и второй — на поставку 23 автобусов для МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» стоимостью 286,4 млн рублей. Вся партия камазовских автобусов семейства НефАЗ оснащена газовым двигателем Weichai. По обоим контрактам стоимость одного газового краснобуса составила 12,45 млн рублей, что чуть дороже обычного «дизельного». По условиям лизинга, техника должна быть поставлена не позднее 5 ноября.

Два года назад накануне Чемпионата мира по футболу Казань получила беспрецедентное количество современной и разнообразной техники для перевозки пассажиров. Фото Владимира Васильева

Роскошь ЧМ-2018: 330 автобусов в рейс

Автобусы «камазовского призыва» — это вторая волна обновления общественного транспорта Казани. Два года назад накануне чемпионата мира по футболу Казань получила беспрецедентное количество современной и разнообразной техники для перевозки пассажиров. Тогда город приобрел 139 дизельных автобусов Минского автомобильного завода, 104 газомоторных «Лотоса» на базе лицензионных МАЗ-206 и 87 газомоторных НефАЗов. По некоторым оценкам, эта армия пассажирских краснобусов обошлась почти в 2 млрд рублей.



Председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков обозначил тогда предельные сроки эксплуатации пассажирской техники в Казани. По его словам, износ для автобусов большой вместимости наступает через 10 лет, для средней вместимости — 8 лет. Он прогнозировал, что следующее обновление произойдет примерно через 2 года. Правда, по его словам, в 2020 году истекает срок у автобусов среднего класса, которые перевозчики покупали в 2012 году. А для автобусов большой вместимости ресурс выходит в 2022 году. Глава комитета пояснял, что процесс обновления циклический и Казань не собирается останавливаться.

По сравнению с 2018 годом масштабы нынешнего обновления оказались заметно скромнее.

Айдар Абдулхаков обозначил тогда предельные сроки эксплуатации пассажирской техники в Казани. Фото Максима Платонова

Давим на газ

Интересно, что Казань не стала брать дизельные автобусы, а «закупилась» под экологичный метан.



— Автобусы НефАЗ 5299-40-57 оборудованы газовым двигателем Weichai WP7NG260E51 мощностью 183 кВт (или 150 л. с., — прим. ред.), — рассказал «Реальному времени» руководитель службы по связям с общественностью КАМАЗа Олег Афанасьев. — На сегодняшний день это один лучших в мире газовых двигателей.



При этом сам КАМАЗ поставит еще 35 таких автобусов для Кемерово и 57 — для Екатеринбурга в общей сложности почти на 1 млрд рублей. Автозавод обеспечивает перевозчиков стандартными гарантиями.



— Межсервисный интервал двигателя 30 000 км. Ресурс двигателя до капитального ремонта 800 000 км. Предоставляемая гарантия на городские автобусы НЕФАЗ 24 месяца или 150 тыс. км пробега, — перечислил Афанасьев.



«Предоставляемая гарантия на городские автобусы НЕФАЗ 24 месяца или 150 тыс. км пробега», — перечислил Афанасьев. Фото chelny-biz.ru

В свою очередь казанские перевозчики отметили, что газовые автобусы второго созыва несколько уменьшили мощность (было 191 кВт или 160 л. с.), а в остальном гарантийные условия остались прежними. Представитель МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» добавил, что «детские болезни» у газобуса НефАЗа прошли еще 2 года назад и с тех пор техника работает почти безотказно.



Муниципальные перевозчики единодушны в том, что эксплуатация газовых автобусов приносит им ощутимую экономию. «Дизельный автобус съедает в сутки топлива почти на 6 тысяч рублей, а газовый — на 4 тысячи, — сообщили в «ПАТП-4»

— С момента начала эксплуатации первой партии в 20 газовых автобусов мы начали получать экономию около 1,5 млн рублей ежемесячно за счет закупок ГСМ. Это для нас существенно, — сообщил «Реальному времени» заместитель директора по экономике МУП «ПАТП-2» Артур Абдулхаков.



Правда, на фоне существенного снижения пассажиропотока во время пандемии экономия не очень скрашивает их финансово-экономическое положение, отмечают в обеих компаниях.

По оценкам экспертов, конечная стоимость автобуса с учетом лизинговых платежей составит почти 7,5 млн рублей. Фото Владимира Васильева

Цена по нацпроекту с минусом на 60%

Перевозчики уверяют — сделки для них оказались выгодными. По словам замглавы МУП «ПАТП-2», особенность закупки по госпрограмме в том, что 60% стоимости автобуса компенсируются федеральным бюджетом.

— Лизинговые платежи рассчитываются исходя из льготной стоимости автобуса в 5 млн рублей, а не из базовой стоимости производителя в 12,45 млн рублей, — объяснил Артур Абдулхаков, отметив, что срок лизинга определен в 5 лет, — К сожалению, меньше не дали, хотя нам было выгоднее брать на более длительный срок. Лизинговые условия ГТЛК не ниже рыночных. Дешевле нам обходится сам автобус, а условия лизинга стандартные, не дешевле, чем у любой другой лизинговой компании.



По оценкам экспертов, конечная стоимость автобуса с учетом лизинговых платежей составит почти 7,5 млн рублей. Но все равно это выгоднее, чем покупать на рынке.

Перевозчики помнят печальный опыт своих коллег из «Агромира», у которых в декабре 2018 года сгорел НефАЗ. Фото Инны Серовой

Опыт «Агромира» — не показательный

Муниципальные перевозчики уверены в надежности камазовских автобусов. «Мы были среди первых перевозчиков, кто начал опытную эксплуатацию самых первых автобусов с двигателями «Вейчай». Дорабатывали машину вместе со специалистами КАМАЗа. Наша модель оказалась более технически доработанной автопроизводителем, поэтому длительных простоев у нас не было», — отметил Артур Абдулхаков.



— Если использовать качественные масла и свечи, то проблем не будет, — соглашаются в «ПАТП-4».



Впрочем, перевозчики помнят печальный опыт своих коллег из «Агромира», у которых в декабре 2018 года сгорел «НефАЗ». «Агромир», работавший на 62-м маршруте, расторг договор лизинга и вернул «КАМАЗ Лизингу» 16 газовых автобусов НефАЗ-57.40.5299 из-за долгов. Позднее комитет по транспорту исполкома Казани расторг с частником муниципальный контракт на перевозку пассажиров, отдав это направление муниципальному «ПАТП-4».

После поставки 53 газовых автобусов НефАЗ казанские перевозчики намерены продать дизельные машины. «Конечно, крайний срок на эксплуатацию автобусов большой вместимости у нас истекает в следующем году, — говорит Артур Абдулхаков. — В любом случае планируем выставить их на продажу, но не все 30 машин. Есть регионы, которые ездят на старых ЛиАЗах возраста 15 лет». Среди потенциальных покупателей называют Самару, Саратов, Краснодар.

Между тем казанцев в следующем году ждут изменения в системе оплаты проезда: обсуждается введение дифференцированной платы, утверждают перевозчики. Правда, пока всех деталей не раскрывают.