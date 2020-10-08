АНО Женский волейбольный клуб Ак Барс-Динамо

Общая информация

«Динамо-Ак Барс» — российский женский волейбольный клуб из Казани.

Команда была создана в 2002 году под названием «Казаночка.

В 2009 году команда сменила название на «Динамо-Казань».

Перед началом нового сезона в 2020 году команда начала выступать под названием «Динамо-Ак Барс».

Достижения:

— Чемпион России (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020)

— Победитель Лиги чемпионов (2014)

— Победитель Клубного чемпионата мира (2014)

— Обладатель Кубка России (2010, 2012, 2016, 2017, 2019)

— Обладатель Суперкубка России (2020)

— Обладатель Кубка ЕКВ (2017)

— Серебряный призёр Чемпионата России (2017, 2018)

— Серебряный призёр Кубка России (2011, 2013, 2015)

— Бронзовый призер Лиги чемпионов (2012)

— Бронзовый призёр Кубка России (2018)

Президент клуба — Барышев Леонид Анатольевич.



Директор — Чернышов Сергей Николаевич.

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