АНО Женский волейбольный клуб Ак Барс-Динамо
Общая информация
«Динамо-Ак Барс» — российский женский волейбольный клуб из Казани.
Команда была создана в 2002 году под названием «Казаночка.
В 2009 году команда сменила название на «Динамо-Казань».
Перед началом нового сезона в 2020 году команда начала выступать под названием «Динамо-Ак Барс».
Достижения:
— Чемпион России (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020)
— Победитель Лиги чемпионов (2014)
— Победитель Клубного чемпионата мира (2014)
— Обладатель Кубка России (2010, 2012, 2016, 2017, 2019)
— Обладатель Суперкубка России (2020)
— Обладатель Кубка ЕКВ (2017)
— Серебряный призёр Чемпионата России (2017, 2018)
— Серебряный призёр Кубка России (2011, 2013, 2015)
— Бронзовый призер Лиги чемпионов (2012)
— Бронзовый призёр Кубка России (2018)
Президент клуба — Барышев Леонид Анатольевич.
Директор — Чернышов Сергей Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420055, ул Ново-Давликеевская, 2А
- Телефон: (843) 221-83-39
- Email: dinamo-kazan@bk.ru
- Сайт: http://www.dinamo-kazan.com/
Дата последнего обновления: 08.10.2020