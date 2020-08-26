Маргарита Тихонова: «На нашей выставке впервые демонстрируются четыре произведения из собрания Эрмитажа»

Как отметил свое 15-летие первый российский спутник Государственного Эрмитажа в Казани

Фото: Илья Репин

15 лет назад, в августе, был подписан Протокол о намерениях между Государственным Эрмитажем и Татарстаном об открытии в Казани первого российского спутника знаменитого музея при попечительстве и поддержке первого президента и государственного советника республики Минтимера Шаймиева. Интересно, что именно Татарстан стал первым, где открылся спутник Государственного Эрмитажа. До этого спутники были открыты лишь за рубежом — Эрмитажные комнаты в Сомерсет Хаусе, «Эрмитаж-Амстердам», «Эрмитаж-Гуггенхайм». После Казани спутники Эрмитажа открылись в Выборге, Омске «Эрмитаж-Сибирь» и в скором времени откроется в Екатеринбурге «Эрмитаж-Урал». За время работы центра был организован 21 выставочный проект из собрания Государственного Эрмитажа, которые посетили более 1,2 млн человек. Государственный Эрмитаж показал в Казани 12 тысяч экспонатов из своего собрания. Как прошли эти 15 лет в Казани, почему именно третья столица России удостоилась чести отрыть свой Эрмитаж, и что прячется в его хранилищах, корреспонденту «Реального времени» рассказала руководитель Центра «Эрмитаж-Казань» Маргарита Тихонова.

Почему одну выставку стоит посмотреть дважды

Маргарита Сергеевна, в прошедшие выходные вы отпраздновали 15-летие Центра «Эрмитаж-Казань». Давайте подведем итоги — как прошло празднование и что запомнилось за эти 15 лет?

— 23 августа (дата подписания Протокола об открытии Центра «Эрмитаж-Казань» — прим.ред.) мы начали отмечать 15-летие Центра «Эрмитаж-Казань». Впереди у нас закрытие действующей выставки, открытие новой и на каждом этом событии, конечно, мы будем говорить о 15-летии Центра — подводить итоги и строить новые планы. В рамках празднования у нас открылась выставка-конкурс детских работ. Юные участники выставки нарисовали яркое впечатление о выставках или произведениях, которые они видели в наших залах. На сайте Музея-заповедника «Казанский Кремль» и в социальных сетях Центра «Эрмитаж-Казань» были опубликованы видеопоздравления с 15-летием от ведущих деятелей культуры России и основателей представительства Государственного Эрмитажа в Казани. В субботу и воскресенье у нас состоялась праздничная программа. Мы провели для наших посетителей тематические и интерактивные экскурсии по выставке «Матисс. Пикассо. Шагал…». Эта выставка — большой, красивый, яркий, и непростой проект, который показывает впервые собранные вместе хранящиеся в разных отделах музея предметы, созданные мастерами разных стран, разных поколений, разных политических жанров и художественных пристрастий в период между двумя мировыми войнами.

В связи со сложившейся ситуацией в мире, в нашей стране сроки выставки изменены. Выставка должна была завершиться 24 мая, но продлена по 18 октября. У нас еще есть возможность увидеть искусство Западной Европы 1910-1940-х годов из собрания Эрмитажа в Казани. И важно прийти именно сейчас, потому что скоро 2-3 сентября у нас состоится вторая ротация выставки и можно будет увидеть графические произведения, которые экспонировались с момента ее открытия в октябре 2019 года. Поэтому можно сказать, что посетитель увидит «обновленную экспозицию», тем более что на выставке будут представлены 4 графических листа Марка Шагала к книге «Мертвые души» Н.В. Гоголя, которые ранее не экспонировались на выставке.

Фото Максима Платонова

Эта выставка — большой, красивый, яркий, и непростой проект, который показывает впервые собранные вместе хранящиеся в разных отделах музея предметы, созданные мастерами разных стран, разных поколений, разных политических жанров и художественных пристрастий в период между двумя мировыми войнами

Как «отдыхает» графика

— Очень мудрый коммерческий ход. Новые экспонаты довозятся из Эрмитажа?

— Это некоммерческий ход, а наша плановая работа на выставке. Когда на выставке экспонируется графика более пяти-шести месяцев, обязательно в план работы выставочного проекта включают ротацию. Вся коллекция приезжает сразу. Часть графических произведений экспонируется в залах на выставке, другая часть до ротации находится в хранении Музея-заповедника «Казанский Кремль». Графические произведения нуждаются в особых условиях хранения и экспонирования для поддержания их сохранности и дальнейшего показа посетителям. В сентябре на нашей выставке будет заменено более 120 произведений графики, среди которых графические работы Матисса и Шагала, Пикассо и Нольде, многих других. У посетителей вновь появится возможность увидеть работы мастеров с мировым именем, которые экспонировались с момента открытия выставки.

Фото Максима Платонова

Когда на выставке экспонируется графика более пяти-шести месяцев, обязательно в план работы выставочного проекта включают ротацию. Вся коллекция приезжает сразу. Часть графических произведений экспонируется в залах на выставке, другая часть до ротации находится в хранении

Первый послевоенный показ

— Знаю, что на последней выставке посетители могут увидеть произведения, которые даже в Эрмитаже не показывали. Как это получилось?

— Куратор нашей выставки Наталья Борисовна Демина, научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа воплотила на нашей выставке прекрасную идею — зал, посвященный Анри Матиссу. Представлены две живописные работы, две скульптуры и рисунки художника. Собранием рисунков Матисса Эрмитаж целиком обязан Лидии Николаевне Делекторской — многолетний друг и помощник великого художника, она пожертвовала свое собрание крупнейшим музейным собраниям России, поделив его между Государственным Эрмитажем и государственный музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Для Казани Эрмитаж подготавливает особенные проекты, на которых не редко произведения впервые демонстрируются широкой публике. Привезенные в СССР немецкие коллекции были спрятаны в хранилища и строго засекречены и начали показывать лишь после распада СССР. На нашей выставке несколько картин — произведения Вернера Пейнера, Хильдегарды Вейничке, Ханса Пуррмана, Ловиса Коринта демонстрируются впервые после Второй мировой войны и увидеть их можно сейчас у нас в Казани.

Фото Максима Платонова

В сентябре на нашей выставке будет заменено более 120 произведений графики. У посетителей вновь появится возможность увидеть работы мастеров с мировым именем, которые экспонировались с момента открытия выставки

Съесть картину и полистать на расстоянии книгу

— Вы используете в работе современные технологии? Например, интерактив или воздействие сразу на несколько органов чувств, чтобы усилить у посетителя эффект присутствия в той или иной эпохе?

— Конечно. Например, в зале «Книга художника», который посвящен виду искусства, развивающегося в 1910-х — 1940-х годах — livre d’artiste (буквально — «книга художника»). Как правило, это книга, иллюстрированная оригинальными эстампами, набранная вручную специально подобранным шрифтом, отпечатанная на высококачественной бумаге, выпущенная очень небольшим тиражом. Главная особенность в том, что это — работа художника. В этом жанре работали крупнейшие мастера XX века — Матисс, Шагал, Пикассо, Руо. Десять изданий, включенных в состав экспозиции, входят в число бесспорных шедевров «книги художника» первой половины — середины XX века. Посмотреть каждый лист книги может только хранитель коллекции. Но такая возможность с помощью информационных технологий есть и у наших посетителей. На интерактивных панелях можно постранично посмотреть книги, которые представлены в экспозиции и которые иллюстрировали такие художники как Матисс, Шагал. Коллеги из Эрмитажа специально отсканировали книги и это наш первый совместный опыт в интерактивной демонстрации книги художника.

— Как правило, нововведениями в музеях больше пользуется молодежь. Вы заметили, что ваши посетители значительно помолодели?

— Да, действительно. Возможно, это связано с нашей активной работой в социальных сетях, программами и проектами, которые мы делаем для этой аудитории. Например, проект «Вкусное искусство» на который нас вдохновил специальный выпуск журнала «Эрмитаж» под названием Pronkstilleven («Роскошный натюрморт»), посвященный модной в европейском искусствоведении теме «Искусство и пища». При поддержки одного из ресторанов нашего города произведение «Женщина в синей блузе» Анри Матисса стало сладким десертом, коллаж Пабло Пикассо превратился в утку с грушей и виноградом, а «Натюрморт» Хулиана Кастедо Палеро — в салат из хрустящих баклажанов и томатов. Это видео проект, поэтому у каждого ест возможность в социальных сетях посмотреть проект «Вкусное искусство», который раскроет историю произведений творцов XX столетия и поможет по-новому взглянуть на искусство.

Фото Максима Платонова

Десять изданий, включенных в состав экспозиции, входят в число бесспорных шедевров «книги художника» первой половины — середины XX века. Посмотреть каждый лист книги может только хранитель коллекции. Но такая возможность с помощью информационных технологий есть и у наших посетителей

О директорах, меценатах и пустых запасниках

— Чем же Татарстан заслужил такую честь — и спутник Эрмитажа здесь первый в России, и многие новшества первыми тестируются у нас?

— История сотрудничества Казани с Государственным Эрмитажем насчитывает более двадцати лет. В 1997 году в Казани открылась первая выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Сокровища хана Кубрата». Перед открытием Центра, Эрмитаж показывал в Казани пять выставок. И вот уже 15 лет Эрмитаж доверяет Татарстану и показывает предметы из своего собрания в Казанском Кремле.

— Вы сами встречались с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским?

— Я была назначена на должность прошлым летом, но встретиться с Михаилом Борисовичем мне довелось только в феврале этого года, когда он приезжал в Болгарскую исламскую академию на заседание Попечительского совета. Посетил нашу выставку и особенно отметил работу куратора выставки Н.Б. Деминой, сотрудников Эрмитажа и Музея-заповедника «Казанский Кремль», работу дизайнеров выставки И.Н. Артамонова и А.П. Леухина.

— Каковы возможности ваших хранилищ здесь, в Казани? Есть своя реставрационная мастерская?

— «Эрмитаж-Казань» структурное подразделение музея-заповедника «Казанский Кремль». У выставочного центра фондов нет, а у Музея-заповедника они есть. Наш хранитель Галина Георгиевна Захарова, которая на протяжении 15 лет принимает на временное хранение коллекцию Эрмитажа, занимается фондами и Музея-заповедника «Казанский Кремль». Залы и хранилища музея оборудованы климатической и охранной техникой. Например, графические произведения, которые ждут ротации, временно хранятся в фондах Музея-заповедника.

Фото предоставлено Центром «Эрмитаж-Казань»

Встретиться с Михаилом Борисовичем мне довелось только в феврале этого года, когда он приезжал в Болгарскую исламскую академию на заседание Попечительского совета

Ревизор приезжал дистанционно

— Много ли сотрудников у вас?

— Шесть научных сотрудников, включая меня, и 11 смотрителей.

— Сильно ли пандемия ударила по музею? Как вы ее провели? Сейчас удается оправиться?

— Мы были закрыты для посетителей, но продолжали работать. Некоторое время работали удаленно. Были очень активны в социальных сетях, рассказывали о выставке, произведениях. Проводили для школьников онлайн-проект «Музейное закулисье» через платформу zoom. И, конечно, следили за температурно-влажностным режимом. Поскольку впервые сложилась такая ситуация — выставка находится в Казани, но не работает для посетителей мы показали с помощью видеосвязи с Государственном Эрмитажем, куратором выставки и представителем службы безопасности — как хранятся произведения, когда музей закрыт для посетителей. Все графические работы получили незапланированный отдых в полной и спасительной для них темноте. В мае, как только мы открылись, посетителей было немного, примерно 50-60 человек в неделю. Сейчас примерно 2,5 тысячи гостей приходят к нам каждую неделю.

Фото Максима Платонова

В мае, как только мы открылись, посетителей было немного, примерно 50-60 человек в неделю. Сейчас примерно 2,5 тысячи гостей приходят к нам каждую неделю

Заглянем на два года вперед

— Можно раскрыть секрет — каким будет 22-й выставочный проект?

— Мы надеемся, что осенью у нас состоится выставка «Екатерина Великая. Золотой век Российской империи», которая должна была открыться в июне. В составе экспозиции будет представлен зрелищный и яркий образ эпохи, дана картина развития русской культуры второй половины XVIII века. В экспозицию будут включены экспонаты из Отдела истории русской культуры, Отдела нумизматики, Отдела истории западноевропейского изобразительного искусства, Отдела истории западноевропейского декоративно-прикладного искусства, Центральной библиотеки Государственного Эрмитажа. Один из главных разделов выставки будет посвящен приезду императрицы Екатерины II в Казань. Выставка поможет узнать Екатерину Великую и как выдающегося политического деятеля, и как страстную собирательницу искусства, и как одну из величайших женщин в мировой истории, многогранная личность которой неизменно привлекает к себе внимание. В составе экспозиции исключительные предметы из коллекции Государственного Эрмитажа, среди которых произведения живописи и графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства: изделия из серебра, фарфора, стекла; костюмы; нумизматические памятники; образцы оружия. Представленные экспонаты создают картину екатерининской эпохи, повествуя о жизни и мире императрицы, о ее увлечениях, показывая с одной стороны одного из самых влиятельных монархов своего времени, выдающегося политического деятеля; с другой, страстную собирательницу искусства, великолепно образованную, неординарную личность. Всего будет представлено более 500 экспонатов.

— Какие именно вещи?

— Например, камеи, табакерки, личные вещи ее внуков, письменный прибор, принадлежавшей лично ей, мундирное платье, парадный портрет. Концепция выставки уже продумана, здесь также хочется отметить, что Эрмитаж особенно выделит тему, посвященную Казани.

— Можно ли заглянуть еще дальше?

— Конечно, только для ваших читателей раскрою секрет. В 2021 году мы планируем проект, посвященный Петру I, перед его 350-летием. Эрмитаж и здесь для нас сделал исключение. В Казань приедет коллекция посвященная его времени. После нашей выставки, они вернуться в Эрмитаж, чтобы уже навсегда занять свое место в постоянной экспозиции.

Фото Ильи Репина

Думаю, что каждый человек, когда занимается любимой работой, хочет развиваться, расти и главное делать любимое дело. Для меня это большой подарок судьбы — работать с Государственным Эрмитажем

«Казань — город музейный»

— Назначение руководителем Центра было неожиданность для вас или вы намеренно шли к этой цели?

— Думаю, что каждый человек, когда занимается любимой работой, хочет развиваться, расти и главное делать любимое дело. Для меня это большой подарок судьбы — работать с Государственным Эрмитажем, работать в Музее-заповеднике «Казанский Кремль». Я очень люблю музеи. Окончила Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности «музеевед» и сразу пришла работать сюда сначала рядовым сотрудником. В 2017 году защитила диссертацию. До назначения проводила экскурсии, занималась продвижением выставок, разрабатывала образовательные программы на выставке для детей.

— Чем увлекаетесь в свободное время?

–Я сейчас полностью погружена в музей — это и моя профессия, и дело всей жизни, и увлечение, и любовь. И уделяю свое время ведению музейно-просветительской рубрике на радио, которой уже два года. Казань — город музейный, и в республике очень много прекрасных музеев, о которых мы говорим на рубрике и доказываем, что современный музей — это совсем не скучно, а увлекательно и интересно.