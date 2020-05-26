Тахир Давлетшин: «Большое Казанское кольцо должно завершиться выходом Казани к Волге»

Автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге» предлагает маршрут БКК (Большое Казанское кольцо), который обеспечит выход города на Волгу и сохранит территории между системой озер Кабан и Волгой. Как и почему — в его авторской колонке на «Реальном времени».

Большое Казанское кольцо, строительство которого планировали еще в 1969 году, возможно, в ближайшие годы замкнется. Сейчас идет строительство двух участков БКК: от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской и от улицы Борисковской до улицы Тихорецкой. Проект предусматривает по две-три полосы движения в каждую сторону с трамвайными путями между ними. Далее предполагается продолжить строительство магистрали до железнодорожного вокзала «Казань-1», в результате чего территории вдоль Волги станут транспортно доступными, возможно, в будущем начнется застройка и реновация этих территорий.

Однако строительство по ул. Магистральной, как принято в Генплане Казани, чревато значительными потерями территорий и большими затратами. Территория между системой озер Кабан и Куйбышевским водохранилищем очень ценна в градостроительном плане, и ее расчленение магистралью приведет к тому, что ценные территории станут транспортным коридором, вместо того, чтобы там строить красивые и благоустроенные городские кварталы. Также возникает угроза сноса исторических зданий в Ново-Татарской слободе, части Татарского кладбища, где похоронены видные татары в последние 200 с лишним лет.

С другой стороны, здесь же реализуется второй крупный проект — реконструкция канализационной сети. Реализовать эти проекты по живому городу, вряд ли получится в ближайшие годы из-за финансовых проблем, так как строительство магистрали и канализации через город вдоль улицы Магистральной — затея крайне дорогостоящая.

Согласно Генплану Казани, дальнейшее продолжение БКК следующее: магистраль по улице Тихорецкой выходит на улицу Магистральную и дальше, через район Речного порта, на Кировскую дамбу. Таким образом кольцо замыкается полностью. Трасса получит четыре—шесть полос движения, ширина местных проездов составит от 4,5 до 6 метров.

По Магистральной улице также планируется реконструкция городских канализационных сетей, которые тянутся от КНС «Заречная» в Кировском районе к очистным сооружениям города. Эти проекты могут парализовать движение по улице Магистральной на годы при больших затратах на строительство.

Ранее мной был предложен проект масштабной застройки мелководий акваторий Куйбышевского водохранилища от Речного порта до Победилово «Ново-Татарская слобода — ворота Казани на Волгу», в котором БКК предполагалось строить на вновь созданных территориях, отвоеванных у водохранилища. Возможно, в настоящее время вряд ли это реализуемо в предложенном ранее варианте — постигший нас экономический кризис из-за падения цен на нефть скорее не позволит реализовать столь масштабный проект.



В концепции Генплана «Казань — полицентричный город на Волге» одним из городских центров предполагается новый район, построенный на территориях между Речным портом и Победилово, отвоеванных у мелководий Куйбышевского водохранилища, площадью примерно 2 тысяч гектаров (I, II, III — этапы завоевания суши).



Продолжение БКК и строительство канализационной сети от КНС «Заречье» по вновь созданным территориям значительно удешевит эти проекты, а также даст импульс развитию современного города на Волге. Однако имеется возможность продолжения строительства БКК от ул. Тихорецкой в направлении центра в «экономном» варианте, также с выходом БКК в акваторию.

Представляется, улицу Тихорецкую целесообразно продолжить в акваторию до островка в водохранилище, пройдя его свернуть на север до места входа в затон, построив мостовый переход, и выйти на ул. Портовую (синяя линия на схеме).

Дорога откроет возможности застроить несколько сотен гектаров территории вдоль набережной, снимет транспортную нагрузку на ул. Магистральную, Техническую, Меховщиков. При этом для тех, кто едет в центр города от РКБ или «Солнечного города», трасса удлиняется всего на 500 метров по сравнению с дорогой через Магистральную, что несущественно, зато это будет движение по широкой магистрали без светофоров и пешеходных переходов.

Возможен еще менее затратный вариант трассировки магистрали: от ул. Тихорецкой проложить дорогу на ул. Поперечно-Кокушкинскую (коричневая линия на схеме), далее вести магистраль по этой улице до входа в затон и через мостовой переход выйти на ул. Портовую. Эту дорогу можно рассматривать как вспомогательную, тем более в ближайшие годы, пока не будет застроена акватория и набережная Куйбышевского водохранилища, большого транспортного потока не ожидается.



Надо отметить, что продолжение БКК по указанному маршруту, с одной стороны, не окажет воздействия на транспортную ситуацию в период строительства, когда перекрываются дороги, если строить дорогу через город. С другой стороны, большая часть дороги — реконструкция существующих улиц — Поперечно-Кокушкинской и Портовой, что значительно удешевит проект. В отличие от предыдущих этапов строительства БКК нет и значительного объема сноса частных домов — под территорию для строительства магистрали подпадает около 30 домов.

Расстояние от пересечения улиц Тихорецкой и Магистральной до предполагаемого моста при входе в затон 2,7 км через остров на водохранилище и такое же расстояние через улицу Поперечно-Кокушкинскую, а длина самого моста составит около 300 метров. Таким образом, по масштабу и затратам это строительство сопоставимо со строительством моста «Миллениум» в 2004—2007 годы, которая обошлась бюджету в 3,4 млрд рублей. В сегодняшних ценах с учетом инфляции, стоимость проекта составит около 9 млрд рублей.

Несколько меньший проект — строительство участка БКК от улицы М. Булатова до улицы Тихорецкой протяженностью 2,022 км, которое разделено на два этапа — 800 метров стоимостью 2,241 млрд рублей и 1 222 метра стоимостью 2,366 млрд рублей, всего 4,6 млрд рублей. Объем работ и ценовые характеристики этого объекта также указывают на то, что стоимость строительства магистрали от пересечения улиц Тихорецкой и Магистральной протяженностью 2,7 км через остров в акватории или же по улице Поперечно –Кокушкинской до моста и строительство вантового моста длиной 300 метров при входе в затон, аналогичного «Миллениуму», составит до 9 млрд рублей.

Несколько меньший проект — строительство участка БКК от улицы М. Булатова до улицы Тихорецкой протяженностью 2,022 км, которое разделено на два этапа. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Строительство по акватории может обойтись несколько дороже, однако оно более предпочтительно ввиду того, что открывает больше перспектив. При параллельном строительстве сети канализации вдоль магистрали по акватории (в настоящее время планируется реконструкция существующей сети по улице Магистральной) сэкономит значительные бюджетные средства.

При этом вместо реконструкции канализационной сети получаем новое строительство канализационной сети, оставляя старое, тем самым увеличивая пропускную способность канализационных сетей при меньших затратах, что сэкономит миллиарды бюджетных денег.

Необходимо отметить, что выход города на Волгу является мечтой не одного поколения градостроителей Казани. Проблема освоения береговой линии Волги стала актуальной вследствие образования Куйбышевского водохранилища в 1957 году, ранее волжский берег располагался далеко от городской застройки, Казань оставалась городом на Казанке.

Первые планы освоения этой территории были разработаны в Генплане-1969, территории от Речного порта до Победилово отводилась роль промышленной зоны. Необходимо отметить, что в связи с социально-экономическими преобразованиями в стране, постепенным переходом к постиндустриальному обществу, появилось социальное и рекреационное значение набережной Куйбышевского водохранилища. Однако новый Генплан также не предусматривает радикального изменения функционального назначения этой территории. Хотя и горожане, и градостроители с чиновниками думают над тем, как сделать красивую и благоустроенную набережную вдоль Волги.

Так, в 2008 году состоялся международный семинар «Градостроительная реорганизация и развитие приволжских территорий Казани», в котором приняли участие более 40 архитекторов и градостроителей из России, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Венгрии. Семинар проводился в целях разработки концепции реорганизации и развития территории района «Центральная береговая зона», расположенной вниз по течению Волги от Речного порта.

В 2015—2017 гг. группа архитекторов разработала проект строительства финансового центра в Ново-Татарской слободе

В 2015—2017 гг. группа архитекторов во главе с Норлиза Хашим (Малайзия) разработала проект строительства финансового центра в Ново-Татарской слободе и проект ее реновации.

Несмотря на то, что эти проекты заслуживают пристального внимания, они больше архитектурные, чем градостроительные, во всех этих проектах возобладает не градостроительный подход, а архитектурный — нарисуем и будем жить.

То же касается и работы группы архитекторов по разработке концепции развития центральной части Казани, которой руководит архитектор Олег Маклаков.

Разрекламированные проекты вряд ли имеют будущее — они почти не связаны с общегородской стратегией развития, поэтому, несмотря на долгие годы обсуждения, они не реализуются. Оживить их может строительство БКК, которое не затронет эти территории и по которому не будет транзитного транспортного потока.

При этом искомые миллиарды инвестиций способны привлечь только продуманное планирование, которое идет от акватории, а не от промышленной зоны. Строительство магистрали и нескольких жилых комплексов на набережной и на территориях, отвоеванных от Куйбышевского водохранилища вдоль БКК, даст начало развитию территории, выступит катализатором. Как только застройка набережной Волги начнется, лежащие ныне в руинах промзона и частный сектор превратятся в инвестиционно привлекательную зону.

Строительство БКК по предложенному мной маршруту расширит город на запад, разгрузит территорию между системой озер Кабан и Куйбышевским водохранилищем, даст возможность застроить набережную, тем самым оживит инвестиционную активность в Ново-Татарской слободе. При этом, разгрузив от транзитного транспорта эту зону, можно по новому взглянуть на будущую транспортную инфраструктуру, которая будет рассчитана исключительно на нужды этой территории.

Что касается финансирования проекта, необходимо ориентироваться не только на бюджетные средства города и республики на развитие инфраструктуры, но и на федеральные деньги, предусмотренные на оздоровление Волги. Федеральный проект «Оздоровление Волги» предусматривает значительные средства на очистку Волги и благоустройство ее берегов — на этот проект до 2025 года выделяется 257 млрд рублей. Необходимо активно включиться в этот проект, использовать его на благо Волги и Казани.

Тахир Давлетшин