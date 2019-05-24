Рустам Минниханов о фармации: сначала человек пьянствует, а потом государство его лечит

Президент Татарстана высказался против постоянного применения лекарств, но поддержал новые разработки лекарственных препаратов КФУ, требующие порядка 100 млн рублей

Президент РТ поручил «Связьинвестнефтехиму» профинансировать внедрение новых препаратов–блокбастеров, разрабатываемых учеными КФУ, и примирил борцов с фекальными запахами, предложив провести альтернативный эксперимент на иловых полях Казани под руководством первого заместителя министра строительства и ЖКХ Алексея Фролова.

Это миф, что разработка новых препаратов стоит миллиарды

Ученые КФУ открывают новую страничку в глобальной фармацевтической индустрии. Вчера на традиционном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин представил клинические разработки двух лекарственных кандидатов, получивших признание экспертного сообщества «Большой фармы» и нуждающихся во внешнем финансировании. КФУ разработал и готовит к регистрации принципиально новые противоопухолевые и противовоспалительные препараты, сулящие прорыв в медицине.

Как обычно, загвоздка — в деньгах. По словам Юрия Штырлина, программа заключительных клинических исследований по выведению новых препаратов на рынок получила 50%-ную финансовую поддержку инновационного центра «Сколково», но без привлечения встречного 50%-го финансирования безвозмездные федеральные гранты «сгорают».

«Разработка лекарственных препаратов делит первые места с аэрокосмическим комплексом по наукоемкости и трудоемкости, — начал презентацию известный ученый–фармацевт Юрий Штырлин. — В России разработка лекарств практически прекратилась. В КФУ она возобновилась в рамках ФЦП «Фарма-2020», благодаря чему в университете выстроена полноценная инфраструктура по разработке и исследованию новых препаратов. Несмотря на понимание научной основы болезни, для фармацевтических компаний разработка лекарства остается долгим и сложным процессом». При этом он опроверг расхожие представления о том, что эти исследования обходятся в миллиарды долларов. «Существует миф, что разработка лекарств требует $1—3 млрд, — заявил он. — Но на самом деле зарубежные разработчики его поддерживают лишь для того, чтобы дезориентировать страны, находящиеся за пределами «золотого миллиарда». По его убеждению, в предполагаемые затраты закладываются неудачи в случае провала препарата во время испытаний. «Если идея правильная, то клинические исследования укладываются в $3—6 млн. Но никак не миллиарды. Вот этот миф нужно развеять», — поспешил он успокоить членов совета директоров холдинга, отрицая возможность больших запросов со стороны татарстанских фармацевтов.

КФУ разработал два препарата, претендующих стать блокбастерами, то есть лидерами продаж в фармации, сообщил Юрий Штырлин

Два блокбастера от КФУ

КФУ разработал два препарата, претендующих стать блокбастерами, то есть лидерами продаж в фармации, сообщил Юрий Штырлин. Первый — это противовоспалительный препарат для лечения опорно-двигательного аппарата, в первую очередь артрозов и артритов. Он имеет преимущество перед всем известным «Диклофенаком» в том, что абсолютно не дает токсического действия и полностью снимает воспаление вокруг поврежденного участка. Его обозначили как KFU-01.

Второй — это противоопухолевый аппарат под обозначением KFU-02. Он служит в качестве дополнительного средства при стандартной химиотерапии. «Клетка вместе с вредными веществами выбрасывает из себя и полезные компоненты, поэтому этот препарат блокирует обратный трансфер лекарства», — объяснил спикер принцип действия препарата. «С его применением эффективность химиотерапии выросла в разы. Его нужно добавлять к стандартной химиотерапии», — рассказал Штырлин главам крупных компаний. И хотя обычно президент РТ прерывает подробные научные доклады, на этот раз слушали без остановки.

«Для выхода на рынок каждого препарата требуется 100 млн рублей, то есть по 50 млн рублей на каждый, — обозначил докладчик масштаб необходимых трат. — При этом 50% дает центр «Сколково» на безвозмездной основе, а выход на точку безубыточности — 2024 год», — изложил он исходные параметры.

Правда, у ученых есть запасной вариант — это продажа лицензии на производство препаратов зарубежным компаниям, которая оценивается в $200 млн. «На сегодня заинтересовались «Байер», «Мерк», несколько китайских компаний. Идет с ними переписка. Цифры их особо не пугают. Они говорят — заканчивайте три фазы, и тогда мы будем вести окончательный разговор», — сообщил Штырлин.

Президент остановил его вопросом: кто будет держателем лицензии, если республика профинансирует вторую половину программы. Директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ заверил, что КФУ останется базовым держателем патентов, а «Татхимфармпрепараты», как стратегический партнер, получит исключительные права на производство. «Это интересный проект — я думаю, что препарат должен быть действительно свой. И если «Сколково» дает, значит, надо искать средства, — вынес свой вердикт гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. — Посмотрите, и министр здравоохранения здесь», — перебросил он пас в конец зала.

«Это интересный проект — я думаю, что препарат должен быть действительно свой. И если «Сколково» дает, значит, надо искать средства», — вынес свой вердикт Рафинат Яруллин

«Если мы выздоровеем, ему работы не останется», — пошутил президент.

«Они делают все, чтобы мы свое здоровье рушили: лекарства придумывают, заставляют нас меньше двигаться, прививки какие-то делать — вместо того, чтобы люди своим здоровьем занимались. Надо изменить менталитет людей — они должны думать о своем здоровье. Пока люди этого делать не будут, вся эта система государственных вливаний… это просто в никуда… Сначала человек пьянствует, потом его государство лечит», — так выступил президент против слабоволия людей. В заключение он дал поручение «Связьинвестнефтехиму» рассмотреть возможность финансирования внедрения новых препаратов–блокбастеров разработки ученых КФУ.

Купола вы ставите для самоуспокоения

Горячая дискуссия на заседании разгорелась о том, как лучше избавиться от фекальных запахов на очистных сооружениях. Ее невольно спровоцировал гость из Воронежа, президент Союза производителей извести Олег Тарарыков. «Защитный купол, который вы ставите, — это для самоуспокоения», — заявил он во время выступления, поставив под сомнение купольные проекты Ильсура Метшина на казанском «Водоканале».

«Без канализации не будет цивилизации, — так начал свою речь президент Союза производителей извести Олег Тарарыков. — Никакого бюджета Татарстана не хватит на оздоровление среды, если не взяться за экологию. Водоканалы не справляются с этой проблемой... Но ее надо решать? Мы подсмотрели на Западе технологию, которая показала хорошие результаты при очистке сточных вод. Известь — реагент. Запах ушел, стоки стабилизировались. Достаточно порошка извести для гашения запаха», — предложил он свой рецепт спасения от ядовитых запахов нечистот.

«Но мы уже сделали», — с улыбкой парировал Минниханов, давая понять, насколько актуальны новые решения.

«Мы на открытие всех сооружений «Водоканала» сделали купола, поставили два фильтра, которые фильтруют воздух, — кинулся на защиту казанского «Водоканала» первый заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Фролов. — Уже есть закрытые куполами сооружения, которые запахов не имеют. Мы строим завод по обезвоживанию илового осадка, и в этом мы должны до конца этот вопрос решить».

Горячая дискуссия на заседании разгорелась о том, как лучше избавиться от фекальных запахов на очистных сооружениях. Ее невольно спровоцировал гость из Воронежа, президент Союза производителей извести Олег Тарарыков

— Да нет же, — не соглашался «известковый» президент. — У вас есть прекрасные месторождения извести, есть казанский силикатный завод, который производит известь. Можно никуда не бегать и ничего не искать. Нужно попробовать, и вы получите стабильный осадок без запаха.

— Этот вопрос нужно изучить, — не унимался Алексей Фролов. И лишь после того, как президент дал слово воронежскому гостю, замглавы Минстроя остановился. Раскрасневшийся от несогласия Фролов качал головой. Он не верил в технологию избавления от запаха известью. В итоге он сам предложил провести эксперимент, и в этом его поддержал Рустам Минниханов. В продолжение темы рекультивировать иловые карты «Водоканала» Казани предложил директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Рифгат Шагидуллин. Это можно сделать в четыре этапа. Вначале обезвоживается осадок, после чего его обеззараживают и кондиционируют с СаО. После этого в ил добавляют минеральный сорбент-структурообразователь (цеолитсодержащие породы). На заключительных этапах происходит биологическая рекультивация и благоустройство местности.

Президент Татарстана поручил продолжить работу и отработать технологию.

Под конец выступил руководитель Центра инноваций в логистике ООО «Газпромнефть-снабжение» Никита Шурупов. Он рассказал о повышении эффективности транспортно-логистических комплексов компаний с помощью «цифровых двойников». Им были представлены проекты автоматизации складов Московского НПЗ «Газпром нефти», централизации складов «Зарубежнефти». В Татарстане компания предлагает цифровизацию складской инфраструктуры «Татнефти» и ТАИФа, а также оптимизацию транспортного, логистических и складских комплексов республики и готова создать для этого проектный офис в Иннополисе.