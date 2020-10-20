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РОООО Федерация любителей авиации России» Республики Татарстан

Общественные организации

Общая информация

ФЛА России РТ образована 27 августа 2004 года.

Основными целями ФЛА России РТ являются:

  • содействие развитию авиации общего назначения;
  • содействие развитию авиационно-технического творчества;
  • развитие видов спорта любителей авиации, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов;
  • защита законных прав и интересов членов Отделения.

Руководитель — Фазлиев Марат Нургаязович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420047, ул Тюлячинская, 6
  • Телефон: (905) 312-40-50
  • Email: aviavektor@ya.ru
  • Сайт: https://www.fla-rt.ru/

Дата последнего обновления: 20.10.2020

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