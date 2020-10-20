РОООО Федерация любителей авиации России» Республики Татарстан
Общая информация
ФЛА России РТ образована 27 августа 2004 года.
Основными целями ФЛА России РТ являются:
- содействие развитию авиации общего назначения;
- содействие развитию авиационно-технического творчества;
- развитие видов спорта любителей авиации, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов;
- защита законных прав и интересов членов Отделения.
Руководитель — Фазлиев Марат Нургаязович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420047, ул Тюлячинская, 6
- Телефон: (905) 312-40-50
- Email: aviavektor@ya.ru
- Сайт: https://www.fla-rt.ru/
Дата последнего обновления: 20.10.2020