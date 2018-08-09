АКТО-2018: «семейный самолет» по цене двух джипов и аэрогородок в Рыбной Слободе

На Международной аэрокосмической выставке 450 участников презентовали лучшие новинки и делились планами по развитию отрасли

Фото: Юлия Косолапкина

Казань в очередной раз принимает татарстанский авиафорум, посвященный авиационным и космическим технологиям. Все гости отзывались о Татарстане как о центре, где сосредоточены все отрасли, необходимые для производства авиационной техники. На выставке презентовали продукт казанской фирмы МВЕН — «семейный автомобиль», многоцелевой четырехместный самолет «Мурена». Подробности — в материале «Реального времени».

Комплексная работа

Девятая международная выставка, посвященная авиационным и космическим технологиям, проводимая совместно со съездом авиапроизводителей России, собрала передовых представителей отрасли. 150 предприятий из 21 региона страны, всего более 450 представителей авиапромышленности.

— Выставка демонстрирует передовые разработки в отечественной авиакосмической отрасли. АКТО — возможность продемонстрировать передовые разработки. Вопрос поддержки развития авиаотрасли решается комплексно, создан мощный кластер из средних, высших учебных заведений, ОКБ, крупных авиапредприятий, — выступил на открытии премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Передовые разработки были тут же представлены — четырехместный многоцелевой самолет «Мурена».

— Он должен быстро летать и быть экономичным, над схемой работали вместе с Казанским авиационным институтом, дальность полета — 1600 км, в воздухе может находиться до шести часов, может использоваться как для перевозки пассажиров, так и для патрулирования. Парашютно-спасательная система делает его еще более безопасным. Работали над ним много лет, провели полеты, подтвердили заявленные характеристики, которые ставили, — презентовал продукцию генеральный конструктор фирмы МВЕН Виктор Ермоленко.

Стоимость машины может составлять «полтора-два дорогих джипа», впрочем, окончательная цена будет зависеть от комплектации.

— Мы подняли самолет в воздух, он родился. Идут заводские испытания, набираем портфель заказов, если будет достаточно для серийного производства, то начнем его. Необходимо провести сертификацию — это сложная процедура, затягивается на один-два года. Это как семейный автомобиль для частного использования. У него хорошие высокие технические характеристики, экономичный австрийский двигатель. Может долго находиться в воздухе как патрульное средство. До Москвы, туда и обратно может долететь, — позже уточнил Виктор Ермоленко.

В России делают аналогичное транспортное средство в Московском авиационном институте, но его характеристики, со слов Ермоленко, ниже. «Наш самолет более скоростной — 310 км в час», — озвучил цифры конструктор.

Редкий регион

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров подчеркнул, что выставка собрала лучших представителей авиационной отрасли страны.

— Татарстан не просто промышленный центр страны. В каком регионе можно сразу встретить авиа-, вертолето-, двигателе-, приборостроение и науку. Конечно, в этом смысле регион редкий. В правительстве идет обсуждение пространственного развития страны на ближайшую перспективу. Самая правильная модель пространственного развития здесь, в Татарстане. От решения до реализации в Татарстане самый короткий путь. Минпромторг РФ внимательно смотрит за вашей работой, в ближайшее время представим вниманию новые стратегии как радиоэлектронной, так и авиационной промышленности, — выступил Бочаров.

Некоторые объекты в Татарстане сейчас проходят обновление.

— Идет плановая работа по Казанскому авиационному заводу, подписали соглашение по модернизации ряда объектов по нему, которые к 2021 году будут иметь полную оснащенность в соответствии со всеми параметрами. Идет завершение работы по КВЗ по федеральным целевым программам, сдаем новую гальванику, перемещаемся со старой площадки в Адмиралтейской слободе на новую, таким образом снимаем издержки, создаются новые возможности для производства вертолетов МИ-38, будет подписан серьезный контракт по поручению РФ по развитию медицинских вертолетов на базе «Ансата». Они будут производиться на нашем КВЗ, — рассказал о перспективах помощник президента РТ Равиль Зарипов.

Делегация подробно изучила все стенды, где собраны последние достижения авиационной промышленности. Особенно задержалась у площадки казанского Гипронииавиапрома.

— Заинтересовал 3D-сканер, который может за короткие сроки отсканировать любое помещение, мы используем его в работе. Если раньше, например, на обмер выставочного павильона, где мы находимся, ушло бы пять дней и работа пяти сотрудников, то сейчас с этой техникой справится один человек за несколько часов. Кроме того, мы говорили о поставках виброиспытательного оборудования, производстве гальванического оборудования, — рассказал «Реальному времени» руководитель группы гальванического оборудования казанского Гипронииавиапрома Марат Мавлетов.

Для обучения подрастающего поколения, которое может выбрать профессию пилота, в Татарстане думают о появлении первого в республике аэрогородка на территории села Масловка Рыбно-Слободского района.

— Это будет первый аэрогородок, в котором бы сочеталась и жилая инфраструктура, и взлетная полоса. Это коммерческий, социальный и промышленный проект. Это будет юношеский центр планеризма, который ежегодно готовил бы 300 пилотов. Нигде в России нет подобного опыта, — рассказал руководитель республиканской программы «Страна Авиация» Иван Лямин и попросил правительство республики помочь в процессе перевода земель из одной категории в другую. Пока интересная территория указана для сельхозназначения.

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Лямин пояснил, что сейчас идет процесс оформления земельного участка, составление инвестиционного плана и включение его в общий инвестплан правительства. Реализовать задумку хотят за 2—3 года.

— Сумма до конца не определена, много вопросов по формированию инвестиционного плана. В большей части будут привлекаться инвестиции, в меньшей части — республиканский бюджет. Уникальный пример государственно-частного партнерства, — не стал раскрывать финансовые затраты Лямин.

Уникальные документы

Большое внимание привлекло КМПО, которое представило два направления.

— Это технологии изготовления сложнейшего представителя конструкции газотурбинного двигателя, лопаточного производства и узлы по кооперации с «ОДК-Климов» – это наше участие в программе по импортозамещению украинского двигателя. На сегодня «ОДК-Климов» уже серийно их изготавливает, мы, как участники кооперации, изготавливаем четыре узла для сборки двигателя. Два узла уже серийно поставляем, за последние два — три года более 60 воздушных стартеров и 190 выхлопных патрубков поставили, другие два узла сейчас находятся на «ОДК-Климов» для проведения квалификационных испытаний. По ним принято решение о серийном изготовлении, — рассказал заместитель генерального директора КМПО Сергей Шелепов.

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков не стал обнадеживать, что могут начать воспроизводить ИЛ-96.

— Такие разговоры были, большого рынка не видим, — пояснил Коротков.

На открытии выставки было подписано соглашение о намерениях между правительством республики и ядерным центром Снежинска.

Государственный комитет РТ по архивному делу представил уникальные документы. Так, впервые свет увидели документы по эвакуации учебных заведений и авиапредприятий в Казань. Например, в одном из них речь идет о частичной эвакуации Летно-исследовательского института и Центрального аэродинамического института из Москвы в Казань.

— Этот уникальный документ будет передан директору аэродинамического института в честь столетия, — рассказала ведущий архивист госкомитета Индира Зайнуллина.

Впервые были выставлены документы о летных испытаниях на территории казанских заводов, среди летчиков-испытателей можно встретить фамилию Михаила Водопьянова, который один из первых получил звание Героя СССР. На некоторых документах инженером-конструктором значится Сергей Королев.