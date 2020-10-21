Минвалеев Наиль Юнусович
Общая информация
Родился 21 июля 1964 года.
Образование
1987 г. — окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт.
2003 г. — окончил Институт государственной службы при президенте Республики Татарстан.
Трудовая деятельность
1989-1989 гг. — электрик кооператива «Умелые руки», г. Казань.
1989-1993 гг. — электромонтер по обслуживанию оборудования, мастер КНС Производственного управления Водопроводно-канализационного хозяйства Казанского горисполкома.
1993-1998 гг. — ведущий специалист отдела развития жилищно-коммунального хозяйства, ведущий инженер отдела развития коммунального хозяйства, главный специалист отдела развития жилищно-коммунального хозяйства, начальник отдела по ресурсосбережению Аппарата главы администрации Казани.
1998-2001 гг. — начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики Департамента ЖКХ администрации Казани.
2001-2005 гг. — заместитель главы администрации — начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Кировского района Казани.
2005-2006 гг. — первый заместитель начальника Департамента ЖКХ администрации Казани.
2006-2010 гг. — заместитель главы, первый заместитель главы администрации Кировского района исполкома Казани.
2011-2020 гг. — первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов исполкома г. Казани.
С марта 2020 г. — начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани.
Награды и звания
Награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, ул.Дементьева, 2Б
- Телефон: (843) 223-09-91
- Email: uati.kazan@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/uati/
Дата последнего обновления: 21.10.2020