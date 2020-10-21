Минвалеев Наиль Юнусович

Общая информация

Родился 21 июля 1964 года.

Образование

1987 г. — окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт.

2003 г. — окончил Институт государственной службы при президенте Республики Татарстан.

Трудовая деятельность

1989-1989 гг. — электрик кооператива «Умелые руки», г. Казань.

1989-1993 гг. — электромонтер по обслуживанию оборудования, мастер КНС Производственного управления Водопроводно-канализационного хозяйства Казанского горисполкома.

1993-1998 гг. — ведущий специалист отдела развития жилищно-коммунального хозяйства, ведущий инженер отдела развития коммунального хозяйства, главный специалист отдела развития жилищно-коммунального хозяйства, начальник отдела по ресурсосбережению Аппарата главы администрации Казани.

1998-2001 гг. — начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики Департамента ЖКХ администрации Казани.

2001-2005 гг. — заместитель главы администрации — начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Кировского района Казани.

2005-2006 гг. — первый заместитель начальника Департамента ЖКХ администрации Казани.

2006-2010 гг. — заместитель главы, первый заместитель главы администрации Кировского района исполкома Казани.

2011-2020 гг. — первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов исполкома г. Казани.

С марта 2020 г. — начальник управления административно-технической инспекции исполкома Казани.

Награды и звания

Награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2019 г.).

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