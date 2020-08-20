В Казани прокурор запросил за убийство обнальщика в Константиновке 19 и 20 лет колонии

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Верховном суде Татарстана ожидается оглашение приговора семи фигурантам ОПГ «Калуга» по делу о расстреле бизнесмена в Константиновке, похищении питерского нефтяника с целью выкупа в 15 млн рублей, а также разбое, незаконном обороте оружия и других преступлениях.



В ходе судебных прений гособвинитель Сергей Якунин просил отправить всех подсудимых в колонию строгого режима на сроки от 11 до 20 лет. В том числе он запросил 13 лет для предполагаемого лидера группы Марата Муллина, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Самое серьезное наказание — 20 и 19 лет колонии — прокурор запросил для обвиняемых в убийстве Айрата Садрутдинова и Андрея Мархачева. По версии обвинения, именно они 18 декабря 2017 года устроили засаду в доме бизнесмена Ахмадуллина, занимавшегося обнальным бизнесом, расстреляли его и завладели сумкой с 2 млн рублей.

Азат Сазгутдинов и Динар Гибадуллин, по версии обвинения, сообщали подельникам о передвижениях намеченной жертвы и должны быть наказаны сроками 18 и 17 лет лишения свободы соответственно.

Всю вышеназванную четверку силовики считают причастной и к похищению главы питерской нефтяной компании. 21 мая 2017-го его перехватили перед встречей в альметьевском торговом центре и стали требовать 15 млн рублей — якобы в погашение долга по договору с местным бизнесменом. Затем отобрали ключи от машины и увезли похищенного на другом авто сначала в Лениногорск, затем к месту предполагаемой передачи выкупа в Уфу.

По дороге в Башкирию заподозрили неладное и с 22 по 26 мая держали нефтяника в одном из зданий в Лаишево — требовали деньги, били, требовали звонить родственникам. После чего объявился предполагаемый кредитор похищенного и заявил, что прощает его. Однако преступники продолжили требовать 15 млн рублей, угрожая убийством, если денег не будет или бизнесмен заявит в полицию. Впрочем, затем отпустили — решать вопрос.

Адвокаты всех подсудимых в прениях просили суд вынести оправдательный приговор.

О деталях громкого дела «Реальное время» сообщало на старте процесса.