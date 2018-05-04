Сафина Гузелия Мухарямовна

Общая информация

Родилась 20 августа 1955 года.

Образование:

1977 г. — Казанский финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность:

После успешного окончания института была направлена на завод «Радиоприбор» г. Альметьевска для работы сначала в должности бухгалтера, а потом – экономиста и старшего экономиста.

1986 г — главный бухгалтер Казанской фабрики художественных изделий.

1989 г. — экономист, а затем ведущий бухгалтер Республиканского информационно-вычислительного центра Государственного агропромышленного комитета ТАССР.

1991 г — главный бухгалтер Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань».

С 1995 г. — заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам.

В 2005 году награждена медалью «В память 1000-летия Казани».

В 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

В 2015 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

В 2015 году Указом Президента Республики Татарстан за высокие достижения в профессиональной деятельности, многолетнюю плодотворную работу награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В 2017 году награждена орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

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