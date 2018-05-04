Сафина Гузелия Мухарямовна
Общая информация
Родилась 20 августа 1955 года.
Образование:
1977 г. — Казанский финансово-экономический институт.
Трудовая деятельность:
После успешного окончания института была направлена на завод «Радиоприбор» г. Альметьевска для работы сначала в должности бухгалтера, а потом – экономиста и старшего экономиста.
1986 г — главный бухгалтер Казанской фабрики художественных изделий.
1989 г. — экономист, а затем ведущий бухгалтер Республиканского информационно-вычислительного центра Государственного агропромышленного комитета ТАССР.
1991 г — главный бухгалтер Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань».
С 1995 г. — заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по экономике и финансам.
В 2005 году награждена медалью «В память 1000-летия Казани».
В 2002 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
В 2015 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».
В 2015 году Указом Президента Республики Татарстан за высокие достижения в профессиональной деятельности, многолетнюю плодотворную работу награждена медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
В 2017 году награждена орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 27
- Телефон: +7 (843)277-94-02
- Email: bars@taif.ru
- Сайт: www.taif.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018