Упавшие вместе: какие проблемы вскрыла смерть трех строителей ЖК «Арт Сити»

В деле подсудимой хозяйки «Казанского фасада» «засветили» арестованный «Лексус» и страховку для избранных

Фото: СУ СКР по РТ

В Казани дошло до суда дело о падении строительной люльки с пятью рабочими в ЖК «Арт Сити». Трое разбились, двое получили травмы. Ни один не был официально трудоустроен или обучен работе с подъемником и обеспечен страховочным поясом. Люлька имела критический износ и использовалась втайне от Ростехнадзора. И это лишь часть грубейших нарушений в действиях руководства ООО «Строительная компания «Казанский фасад», которые выявили сотрудники СК. По данным «Реального времени», вину владелица компании признала не сразу — были попытки обвинить погибших.

Прораб без допуска к высоте, строители без страховки



36-летний рабочий Андрей Ольхов выжил при падении с высоты 20 метров. Очнулся на земле от крика своего товарища Марата Гарифзянова, зацепившегося за трос на высоте 5 метров. Тот кричал: «Отползай! Убьет!» Ведь Андрей лежал на земле у строящейся десятиэтажки прямо под строительным подъемником, который после обрыва канатов слева держался лишь на креплениях правой стороны — и уже в вертикальном положении.

С большим трудом, превозмогая боль, Ольхов смог проползти несколько метров. Трое упавших вместе с ним не выжили. Бригадир Ильшат Латыпов и Руслан Саранов погибли на месте, смерть Тимура Исенова констатировали уже в больнице. Марату Гарифзянову хватило сил, чтобы с помощью троса и строительных конструкций добраться до открытого проема окна четвертого этажа. Андрей и Марат получили серьезные переломы, от которых не оправились до сих пор.

Трагедия произошла вечером 5 марта 2019 года на территории бывшего Казанского артучилища и его «Октябрьского городка», где возводится новый жилищный комплекс «Арт Сити». На следствии выжившие рассказали: работу на объекте закончили в 17 часов, но уже после этого прораб Дмитрий Леваков, он же руководитель проектов ООО «СК «Казанский фасад», поручил бригаде Латыпова убрать на доме 6 блока 2 в строящемся ЖК «Арт Сити» консоли для подъемников с крыши, чтобы не мешали проведению кровельных работ. Пять человек загрузились в люльку, но на уровне шестого этажа услышали странный скрежет. После чего решили спуститься вниз. На спуске произошел обрыв, и с падающей платформы вылетели четыре человека.

Главной причиной ЧП на стройке стало использование той самой аварийной люльки. Фото СУ СКР по РТ

Именно Леваков, как выяснилось позже, был назначен ответственным за технику безопасности на данном стройобъекте, однако директор компании Альфира Аюпова лишь на следствии узнала, что доверила командовать работами на высоте человеку, который на деле сам не имел такого допуска.

Что до бригады в люльке, то официально в штате стройкомпании ни один не числился, инструктаж по технике безопасности не проходил, да и правилам работы с подъемником никто их не обучал. В результате все пятеро грубо нарушили требования промышленной безопасности — не пристегнулись при подъеме к самой люльке, что могло спасти жизнь и здоровье. Впрочем, пристегиваться было просто нечем — со слов свидетелей, ни спецодеждой, ни страховочными поясами этих рабочих «Казанский фасад» не обеспечил.

В чем обвиняют Аюпову и Левакова

Уже на следующий день после трагедии гендиректор и единственный учредитель Аюпова и прораб Леваков были задержаны сотрудниками следственного отдела по Советскому району Казани Следкома по РТ. 8 марта суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В июле обоим было предъявлено окончательное обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 7 лет.

Главной причиной ЧП на стройке стало использование той самой аварийной люльки. Законами закреплено, что такого рода вертикальный транспорт, как все лифты в жилых домах и строительные краны, должны быть поставлены на учет в Ростехнадзоре и проходить регулярное техническое обследование. Более того, за перебросом подъемника на новый объект и его монтажом обязательно должны следовать испытания его безопасности и акт ввода в эксплуатацию комиссией, в состав которой входила и обвиняемая директор СК «Казанский фасад».

Однако расследование показало: за фасадом вышеназванной фирмы грубо нарушали не только трудовые нормы. Акт приемки того самого подъемника отсутствовал, как и его регистрация в Ростехнадзоре. Эксперт при обследовании вообще предположил, что люльку собирали из нескольких отработавших свое подъемных механизмов, что категорически запрещено. В месте обрыва железного каната специалисты ожидаемо обнаружили износ наружных проволок 50% от первоначального сечения, к которому привела установка на люльку не предусмотренных конструкцией лебедок. А вот установленные для страховки обрывов подъемника устройства-уловители с задачей не справились — подшипники в них разрушились задолго до 5 марта.

Удивительно, что при таком спектре нарушений по факту одной трагедии проверяющие за несколько лет лишь пару раз привлекали СК «Казанский фасад» и просто «Казанский фасад» Аюповой к административной ответственности за нарушение безопасности.

Удивительно, что при таком спектре нарушений по факту одной трагедии проверяющие за несколько лет лишь пару раз привлекали СК «Казанский фасад» и просто «Казанский фасад» Аюповой к административной ответственности за нарушение безопасности. Фото СУ СКР по РТ

Со слов свидетелей, всего на балансе СК «Казанский фасад» числится с полсотни строительных люлек. Тогда как в штате самой организации — всего 10 человек. Сами строители объясняют это просто — работой «Фасад» их обеспечивает без оформления трудовой, отчисления в налоговую и так далее.

Дочь бригадира родилась уже после его смерти

Два месяца до рождения дочки не дожил разбившийся бригадир Ильшат Латыпов. Близкие вспоминали, что в компании Аюповой он неофициально работал три года — неоднократно писал заявление на официальное трудоустройство, но получал от директора СК «Казанский фасад» лишь отказы и очередные конверты с деньгами — недельный расчет за работу на всю бригаду.

Фирма специализировалась на монтаже цветных фасадов на условиях субподряда. При этом генподрядчиком по строительству той самой десятиэтажки было ООО СМУ «Гранит», а «Фасад» заключал договор с субподрядчиком ООО «Строй инжиниринг». Всего же на объекте трудились порядка 100 организаций-«субчиков».

До «Арт Сити» бригада Латыпова выполняла эту работу в «Иннополисе», ЖК «Салават купере», «Три богатыря», «Манхэттен» и «Южный парк».

Примечательно, что после смерти Латыпова компания «Фасад» представила некий договор подряда с его бригадой. Вот только родные погибшего заявили — его подпись на документе подделана. К такому же выводу пришел и эксперт.

Как выяснило «Реальное время», один из выживших в трагедии встал на сторону руководства фирмы и попытался убедить близких бригадира, что причиной ЧП стали его действия, команды к работе на высоте в тот вечер никто не давал. Подобную же версию пытались пролоббировать некие заступники владелицы «Казанского фасада». Пост гендиректора в своей фирме она официально уже оставила.

Признавая за собой часть вины, компания возместила семьям погибших расходы на погребение и поминки. Говорят, Аюпова лично отвезла 100 тысяч рублей в семью, где родилась девочка, которая никогда не увидит папу.



В уголовном деле с падением люльки предстоит разбираться Советскому райсуду Казани. Фото Максима Платонова

Потерпевшие заявили иски на 6 млн рублей

Потерпевшие по делу заявили гражданские иски о компенсации морального вреда на общую сумму 6 млн рублей — по 2 млн за каждого из погибших. Выжившие Ольхов и Гарифзянов заявили на следствии, что претензии к неофициальному работодателю не имеют.

Попав под следствие, прораб Дмитрий Леваков почти сразу признал вину. Альфира Аюпова на допросах демонстрировала осведомленность, как по закону должны проходить допуски людей к работе на стройке, подписание актов о приемке подъемника и других документов. Затруднения и пробелы в памяти вызывали лишь четкие вопросы: а как с этим было в ее организации? Со слов бывшего гендиректора, вся бригада Латыпова проходила на стройплощадку ЖК «Арт Сити» по пропускам ее организации, но их работу на объекте в течение дня «никто не контролировал».



Кроме того, Аюпова признала, что не обеспечивала строителей тем, без чего на стройке находиться запрещено. С ее слов, спецодежду и снаряжение в «Казанском фасаде» выдавали лишь некоторым.

В уголовном деле с падением люльки предстоит разбираться Советскому райсуду Казани. В финале следствия обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении в особом порядке, рассчитывая на более мягкий приговор.

В счет возможного погашения гражданского иска Следком наложил арест на счета СК «Казанский фасад», где лежат чуть более 5 млн рублей, и Lexus RX350 Аюповой, оцененный в 1,8 млн рублей. У Левакова арестовали авто Mazda 3.