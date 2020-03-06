В Казани за падение люльки с рабочими задержана директор стройкомпании «Казанский фасад»

Фото: МЧС

Сегодня в Казани по делу о падении люльки с пятью рабочими задержали директора строительной компании «Казанский фасад» Альфира Аюпова. Сотрудники Следкома по РТ подозревают ее в нарушени правил безопасности при ведении строительных работ с тяжкими последствиями.



5 марта на объекте СК «Казанский фасад» в Советском районе в результате обрыва троса на уровне пятого этажа перевернулась люлька, в которой находились пятеро рабочих. Двое погибли на месте, один умер в больнице, двое проходят лечение.

Причастность к преступлению задержанная не признала, , — сообщает пресс-служба Следкома по РТ. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения подозреваемой.

В офисе и по месту жительства директора проведены обыски, изъята техническая документация и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Ранее в сеть попало видео с места ЧП на строительстве казанского жилого комплекса.