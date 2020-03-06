Новости общества

10:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Появилось видео с места падения строительной люльки с высоты 10 этажа в Казани

08:45, 06.03.2020
Появилось видео с места падения строительной люльки с высоты 10 этажа в Казани
Фото: кадр видео из соцсети

В Сети появилось видео очевидца с места трагедии, где вчера с высоты 10-го этажа сорвалась строительная люлька с рабочими. ЧП унесло жизни трех человек.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС на носилках выносят одного из пострадавших и осторожно грузят его в карету скорой помощи. Далее автор насчитал четыре кареты скорой помощи и предположил, что произошло «что-то серьезное».

Напомним, что люлька с пятью рабочими сорвалась с высоты строящегося десятиэтажного дома на улице Ершова. Двое людей погибли на месте, третий скончался в приемном покое больницы.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров