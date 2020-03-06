Появилось видео с места падения строительной люльки с высоты 10 этажа в Казани

Фото: кадр видео из соцсети

В Сети появилось видео очевидца с места трагедии, где вчера с высоты 10-го этажа сорвалась строительная люлька с рабочими. ЧП унесло жизни трех человек.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС на носилках выносят одного из пострадавших и осторожно грузят его в карету скорой помощи. Далее автор насчитал четыре кареты скорой помощи и предположил, что произошло «что-то серьезное».

Напомним, что люлька с пятью рабочими сорвалась с высоты строящегося десятиэтажного дома на улице Ершова. Двое людей погибли на месте, третий скончался в приемном покое больницы.

