Бекмамбетов, экофрики и любовь в самоизоляции: в Казани открылся «Фестиваль уличного кино»

Показы будут проходить до 16 августа в парке Горького

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани стартовал «Фестиваль уличного кино», организаторы которого привезли в столицу Татарстана 10 лучших короткометражек конкурсной программы. Жюри отобрало их из двух тысяч мини-картин. К показу в татарстанской столице также подготовили большую внеконкурсную программу альманахов для всех возрастов. Вишенкой на торте стал приезд молодого кинорежиссера Антона Мамыкина, который представил на суд казанского зрителя свою дипломную короткометражку «Белым по черному», также участвующую в конкурсе.

Победителя выберут зрители

«Фестиваль уличного кино» стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке. Суть проекта в том, что на открытых городских площадках — в Казани это парк Горького — показывают короткометражные фильмы-конкурсанты, которые до этого отобрало экспертное жюри фестиваля во главе с вице-президентом Академии Российского телевидения Игорем Мишиным. Создатели решили — долой закрытые кинотеатры, билеты и конкурсное жюри. Все киноленты демонстрировались open air, а победителей выбирали сами зрители. Голосование проводилось замерением уровня света от фонариков и сотовых телефонов. Кстати, так делается и сегодня. Победитель из числа финалистов получит 1,5 млн рублей на создание полнометражной киноленты.

Если в самом начале фестиваль проходил по 15 российским городам, то в этом году он охватит более 600 крупных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону и другие. Причем, ежедневно календарь показов будет пополняться, как заверяют организаторы, следуя постепенному снятию карантинных ограничений. Интересно, что Москва присоединится к акции позже Казани, только 15 августа, зато показы будут идти не в одном, как у нас, а в четырех городских парках. Как и в других крупных городах-участниках акции, здесь покажут не только конкурсные короткометражки молодых российских режиссеров, но и внеконкурсную программу. Показы будут проходить до 16 августа включительно. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Казани.

15-минутную картину мы отсняли за четыре смены. Съемки проходили в августе 2018 года в настоящей шахте — в шахтерском поселке Пешелань под Арзамасом

«Шахтеры признали нас за своих»

Одновременно с первыми показами на улице, в центре современной культуры «Смена» прошел закрытый предпоказ конкурсной программы. Всего было представлено четыре короткометражки, причем одну из них — «Белым по черному» презентовал режиссер и автор сценария Антон Мамыкин.

— Картина родилась довольно легко — за 3-4 месяца, не долго и не мучительно, как это происходит обычно. Собрал команду из 30 заинтересованных людей, 15-минутную картину мы отсняли за четыре смены. Съемки проходили в августе 2018 года в настоящей шахте — в шахтерском поселке Пешелань под Арзамасом. Позже, когда я показал уже готовую картину самим шахтерам, на фестивале «Видение» в Кемерово, а это, как известно, шахтерская столица России, мы взяли гран-при. Там зрители признали меня за своего.

У фильма была успешная фестивальная жизнь, мы победили на фестивале «Короче» в Калининграде, взяли «Золотого единорога» в Лондоне. «Фестиваль уличного кино» — финальная точка фестивальных показов, теперь он будет доступен и широкому зрителю. Собственно, большой набор наград и дает право показать мою картину в широком прокате, — рассказал режиссер корреспонденту «Реального времени».

На несостоявшемся месте съемок произошел взрыв

«От сердца и почек дарю уголечек», — первая фраза в фильме. Главный герой картины — шахтер. Но, в отличие от обычных людей, он стал говорить только правду. В итоге, грязь и копоть в шахте перестали к нему прилипать. Он выходил из шахты, не замаравшись, отчего близкие стали сторониться его и подозревать в чем-то дурном. Хотя сами было «до макушки» запачканы неправдой. По словам Антона Мамыкина, он решил завершить картину так, как это и бывает в жизни — главный герой солгал и снова стал таким, как все…

Съемки были тоже непростые. Главной сложностью было договориться с владельцами самой натуры, шахты. Изначально в городе Шахты дали согласие владельцы, как выяснилось, полукриминального рудника, но ровно за неделю до условленного срока отказали. Пришлось искать заново, и нашли, но только гипсовую шахту. Так еще раз обыгралось название картины, вот только черных шахтеров снимали в белой шахте. Кстати, пока проходили съемки под Арзамасом, на руднике в Шахтах произошел взрыв.

Кино снимать легче, чем рекламу?

Режиссер отметил, что надеется на победу, которая даст ему возможность снять полнометражный фильм, тем более, что у него уже есть четыре готовых сценария, «которые ждут своего часа». Однако шансы на победу он честно оценил 1:10, по числу участников.

Интересно, что раньше Мамыкин снимал рекламу. Режиссер считает, что снимать художественные фильмы проще — «есть только один цензор, и это — ты». Однако, в отличие от работы над рекламным роликом, денег на картину нет. К слову, «Белым по черному» обошлась автору в 600 тысяч рублей и гран-при фестиваля в 1,5 млн было бы большим подспорьем, как ни крути.

Не все конкурсные короткометражки удалось увидеть на предпоказе. Только четыре

Екатерина Варнава как психотерапевт

Не все конкурсные короткометражки удалось увидеть на предпоказе. Только четыре. Среди них стоит обратить внимание на 11-минутную историю Светланы Устиновой «Маруся». Главная героиня в исполнении молодой актрисы с великолепным голосом Марии Поезжаевой, девочка с заиканием, которым начала страдать после потери близкого человека, стремиться стать звездой. Справится с недугом ей помогает внезапно и непонятно откуда появившаяся дива Екатерина Варнава, которая играет саму себя. По сути, вся лента — сеанс психотерапии, но во время нее насколько начинаешь сопереживать героине, что когда она начинает петь, сильным и мощным меццо-сопрано, но на народный манер, хочется сделать то же самое.

В кино — как в жизни

Сюжеты, выбранные молодыми режиссерами разнообразны. Безусловно, особое внимание привлечет картина молодого режиссера Ивана Петухова «Подвиг», спродюсированная Тимуром Бекмамбетовым. Она за 15 минут рассказывает историю офисного сотрудника, который решился высказать начальнику все, что он о нем думает.

Российская актриса китайского происхождения Ян Гэ, участница шестого сезона «Голос», также вышла в финал фестиваля как режиссер со своей картиной «Ничто не может нам помешать любить». Шорт создан на злобу дня, он рассказывает о трудностях любви в условиях пандемии.

Алену Бабенко можно увидеть в фильме Александра Назарова «Подводник». В семейной драме она попадает в непростую ситуацию: отмечая день рождения своего первого мужа, который пропал без вести несколько лет назад, она вдруг видит перед собой вернувшегося супруга. Тот утверждает, что все это время выполнял секретный служебный долг.

Еще одна актуальная тема освещена Дмитрием Григорьевым в картине «Ecolove». История о том, как юноша познакомился с девушкой-экофриком, которая утверждает что никогда ничего не выбрасывает. Парень взялся следить за новой знакомой, чтобы поймать ее с поличным. Таким образом, картины получились либо о вечном — любви и правде, либо на актуальные темы сегодняшнего дня.

Голосуем фонариками и телефонами

Параллельная программа пройдет в парке Горького вместе с показами. Она включает образовательные лекции, концерты, ярмарки, стрит-арт акции и встречи с известными деятелями кино и телевидения. Так, например, 13 и 14 августа в парке будут демонстрироваться два внеконкурсных альманаха «Семейное кино» и «Молодежное кино». Начало киносеансов — в 19.00. Далее, 15 и 16 августа, мероприятия будут начинаться с 16.00. Это воркшопы и мастер-классы представителей творческих профессий, а с 18.00 начнутся непосредственно кинопоказы, которые будут сопровождать лекции и дискуссии о кино и современном искусстве. Конкурсные кинопоказы начнутся в 20.00.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля. Осталось надеяться, что и погода не помешает летнему празднику кино в общедоступном бесплатном варианте.

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов