Бывшего советника вице-премьера Татарстана отдали под суд за «эталонные» преступления

Экс-главу завода «Эталон» обвиняют в незаконном бизнесе, превышении полномочий и афере с отчуждением объектов Росимущества

Сегодня в казанском суде пройдут предварительные слушания по делу бывшего гендиректора завода «Эталон» Бориса Колика, некогда занимавшего пост советника вице-премьера РТ. Потерпевшим признано Росимущество с иском на 8,4 млн рублей. В эту сумму Следком по РТ оценил уплывшие из госсобственности накануне приватизации столярный цех и участок земли завода. Часть экс-работников «Эталона» приписывают Колику развал предприятия и попытку завладеть его активами. Но обвинения в этой части бывшему «генералу» не предъявлены. Сам подсудимый заявил «Реальному времени» — намерен биться за свое оправдание. Среди допрошенных свидетелей — бывшая ВИП-чиновница Росимущества Елена Паткина.

Скандальная приватизация и анонимка из 2016 года



Борису Колику — 56. Из них 7 лет он возглавлял казанский опытный завод «Эталон». До этого успел поработать арбитражным управляющим и советником Бориса Павлова, занимавшего пост вице-премьера Татарстана в 2007—2010 годах.

На должность гендиректора госзавода Колик был избран в феврале 2012-го по распоряжению Елены Паткиной — на тот момент руководителя территориального управления Росимущества в Татарстане. Покинул это место в конце апреля 2019-го — через два месяца после продажи государством 100% акций ОАО «КОЗ «Эталон» за 53,9 млн рублей — на 16,9 млн выше стартовой.

Новым собственником бывшего госпредприятия стала казанский предприниматель Регина Полевова, предложившая цену всего на 100 тысяч рублей больше соперника — ООО «Татавтобаза» Максима Насырова. Рассказывая об этом в 2019-м, СМИ подчеркивали — Насыров связан с Коликом, оба являются соучредителями стройфирмы «РСК-Статика».

В марте 2019-го Борис Колик от имени «Эталона» пытался через арбитраж признать недействительными результат приватизации завода и ввести обеспечительные меры — заблокировать передачу акций Полевовой. Суд в блокировке отказал, Колик отозвал иск, и в июне 2019-го производство по данному спору было прекращено. Но в августе того же года дело Колика стало уголовным.

Как утверждают источники «Реального времени», делом бывшего «генерала» Следком по РТ занялся по результатам проверки экономической полиции. Куда еще в 2016-м поступали анонимки с «Эталона». Заводчане жаловались на странную политику директора, по требованию которого большинство сотрудников ОАО с госдолей 100% на бумаге перевели в штат частной «Производственно-внедренческой компании «ИнженерЪ». На деле люди продолжили работу на своих местах, вот только теперь сделанные ими изделия оформлялись хитро — писали рабочие: якобы завод закупает заготовки для производства эталонных и технических контрольно-измерительных приборов, а готовую продукцию по заниженной цене продает в ООО «Эталон-К», которая и получает прибыль. При этом количество работников завода год от года сокращается, а долги по налогам растут. На этом основании руководство пыталось инициировать процедуру банкротства.



«Казанский опытный завод «Эталон» существует с 1929 года. До приватизации специализировался на производстве так называемых мерников — контрольно-измерительных приборов для предприятий нефтепереработки, АЗС, спиртовой и пищевой промышленности.

Еще одна часть жалобы касалась продажи части территории завода. По версии анонимных сотрудников, директор продал часть территории завода за 4,8 млн рублей по договору, из них 2 млн рублей пустил на оплату налогов предприятия, а «остальное под фиктивную задолженность слил в «ПВК «ИнженерЪ», себе лично сверху откатил 2 млн, заплатил оценщику за занижение цены, занес в Росимущество...»

Как выяснило «Реальное время», именно указанная сделка легла в основу уголовного дела.

Статус подозреваемого бывший «генерал» получил 29 августа прошлого года, когда был задержан сотрудниками 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Фото Ирины Плотниковой

Версия Следкома: «Навредил Российской Федерации»

Разбираться в обвинениях Борису Колику предстоит Советскому райсуду Казани. На территории этого района расположен завод «Эталон», и там, по версии силовиков, совершались преступления.

Статус подозреваемого бывший «генерал» получил 29 августа прошлого года, когда был задержан сотрудниками 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. 31 августа суд отправил его под домашний арест, а в мае текущего года смягчил меру пресечения до запрета определенных действий.

Напомним, в производстве 2-го отдела Следкома — немало резонансных дел, по которым в настоящее время привлекаются ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко, бывший зам управляющего регионального отделения Фонда соцстраха Камиль Фатыхов. Сотрудники того же отдела обвинили в получении взятки и афере на 25 млн рублей экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова и его брата.

В счет возможного возмещения ущерба наложен арест на долю в квартире обвиняемого и принадлежащее ему здание на базе отдыха «Займище». Общий размер арестованного имущества оценен в 4,7 млн рублей.

Бориса Колика обвиняют по трем статьям УК РФ:

Часть 1 статьи 286 — превышение должностных полномочий , повлекшее существенное нарушение законных интересов организаций и государства ( имущественный вред Российской Федерации в лице Росимущества оценен в 8 млн 373 тысячи рублей ).

По версии обвинения, в августе 2015-го Колик дал команду на межевание заводского участка 0,1 га на улице Аделя Кутуя в Казани на шесть неравных частей, а в декабре того же года зарегистрировал право собственности предприятия лишь на пять новых участков. Шестой же надел в 2 030 квадратов вместе с расположенным на нем столярным цехом со складами был продан ООО «Строймеханизация», совладельцем которой является упоминавшийся выше Максим Насыров.

По договору цена сделки составила 4,8 млн рублей, однако по факту «Эталон» получил меньше и направил эти средства на уплату налогов. По мнению представителей Росимущества, обязательные платежи могли быть произведены за счет текущей деятельности. Более того, по версии СК и потерпевшего, рыночная цена участка со зданием на тот период составляла 8 млн 373 тысячи рублей, более того, согласно уставу ОАО, заключать сделки с имуществом на сумму свыше 1% уставного капитала гендиректора мог уполномочить лишь совет директоров предприятия. А он этого не делал. В результате ликвидный актив не был учтен при приватизации, и государство не смогло заработать на его продаже.

Уже после возбуждения уголовного дела Росимущество обращалось в Арбитражный суд РТ, требуя аннулировать куплю-продажу участка с цехом 2015 года, но суд отказал в связи с истечением сроков давности, и решение вступило в силу. Примечательно, что единоличным собственником отчужденных объектов стал все тот же бизнесмен Насыров.

Уже после возбуждения уголовного дела Росимущество обращалось в Арбитражный суд РТ, требуя аннулировать куплю-продажу участка с цехом 2015 года. Фото Максима Платонова

Часть 4 статьи 159 — мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере ( ущерб Росимуществу как учредителю «Эталона» оценен в 1,7 млн рублей ).

В основе данного эпизода — та же сделка по участку с цехом, но с нюансами в части перечисления денежных средств покупателем. По версии следствия, после заключения предварительного договора купли-продажи на 4,8 млн обвиняемый гендиректор направил в ООО «Строймеханизация» письмо с просьбой — оплатить часть суммы не на счет «Эталона», а в ООО «ПВК «ИнженерЪ», якобы в счет задолженности завода перед данной организацией.

Однако счет «Инженера» в «Энергобанке» оказался блокирован, и Колик предложил «Строймеханизации» заключить с этой сторонней организацией договор займа на 1,7 млн рублей «с целью завуалировать дальнейшие действия по хищению» этих средств, полагают силовики. Дальше тремя траншами 1,7 млн рублей поступили на счет ООО «ПВК «ИнженерЪ» в «Банке Казани», откуда по фиктивному договору поставки ушли в ООО «СТЭП» и, по версии силовиков, после обналичивания были переданы неустановленными сотрудниками «Инженера» лично обвиняемому.

Статья 289 — незаконное участие в предпринимательской деятельности вопреки установленному законом запрету, если эти деяния связаны с предоставлением организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме.

Следователи считают, что Борис Колик на посту главы госзавода «Эталона» полностью контролировал деятельность и финансы двух компаний в том же сегменте — ООО «Эталон-К» и ООО «ПВК «ИнженерЪ», формальными руководителями которых выступали его доверенные лица Александр Сергеев (бывший сотрудник «Эталона»), Игорь Гарин и Дмитрий Ганеев. Последний успел побывать в статусе подозреваемого по данному делу. Ну а в соучредителях «Эталона-К» с долей в 99,85% успела отметиться супруга обвиняемого Екатерина Лаврентьева.

По версии силовиков, Колик сдавал заводские площади «своим» фирмам, давал им подзаработать на контрактах с «Эталоном» и даже их бухгалтерию возложил на главбуха завода.

На ключевые вопросы следствия о назначении Колика гендиректором и согласовании сделки по отчуждению имущества Паткина отвечала, что обстоятельств уже не помнит. Фото: drakino.com

По делу допрошена свидетель-подсудимая Елена Паткина

В деле фигурируют показания бывших подчиненных гендиректора по земельной сделке, переводу на работу в частную фирму с сохранением обязанностей и регулярному сокращению трудового коллектива «Эталона». Бывший главный инженер завода делился со следователями мнением, что Колик планомерно наращивал налоговую задолженность, чтобы поднять вопрос на совете директоров о погашении за счет активов, а в перспективе планировал стать собственником всего завода через дружественную «Татавтобазу».

Директор и учредитель «Инженера» свидетельствовал, что работал в фирме за фиксированную зарплату, к распределению прибыли отношения не имел, а все хозяйственные договора подписывал по распоряжению своего старого знакомого Бориса Колика. Также Дмитрий Ганеев сообщал, что фирма до сих пор выплачивает лизинговые платежи за иномарку «Субару Форестер», на которой с 2016 года ездил сын ныне обвиняемого. Со слов другого свидетеля, сын этот в свое время занимал пост начальника отдела в ныне потерпевшем Росимуществе.

Экс-руководитель территориального управления по Татарстану и Ульяновской области Елена Паткина также была допрошена по делу «Эталона». Правда, по данным источников «Реального времени», на ключевые вопросы следствия о назначении Колика гендиректором и согласовании сделки по отчуждению имущества Паткина отвечала, что обстоятельств уже не помнит. Зато помнит, что познакомилась с Борисом Коликом в период работы в Минземимущества РТ, где тот руководил административно-хозяйственным отделом.

Елена Паткина руководила управлением Росимущества в Татарстане 10 лет, с 2014-го возглавляла такое же управление в Московской области, в июне 2017-го была назначена замруководителя Росимущества, но уже в декабре оказалась под арестом. В настоящее время ее вместе с группой коллег и бизнесменов обвиняют в мошенничестве на 154 млн рублей. Дело рассматривает Мещанский райсуд Москвы. Вину Паткина не признает.

По словам Колика, при назначении руководителем «Эталона» он получил четкую задачу — очистить предприятие от долгов и оптимизировать затраты перед планируемой продажей госпакета. Фото lumsmart.ru

Колик: «Я уже был в такой ситуации, и суд меня оправдал»

Обвиняемый считает свое привлечение к уголовной ответственности неправомерным, а признание Росимущества потерпевшим — незаконным. «Я не унес с предприятия ни копейки! У меня ни денег, ни счетов, ни акций, даже автомобиля нет», — заявил Борис Колик «Реальному времени». И признался, что в настоящее время является частным предпринимателем, но бизнес не идет.

По словам Колика, при назначении руководителем «Эталона» он получил четкую задачу — очистить предприятие от долгов и оптимизировать затраты перед планируемой продажей госпакета. После того, как завод включили в прогнозный план продажи акций, попытался уйти в отставку. «Но мою отставку никто не принимал. Я честно просидел все эти семь лет на окладе 70 тысяч рублей без какой-либо поддержки акционера и совета директоров и за это время увеличил капитализацию «Эталона» с 4,6 до 54 млн рублей», — рассказывает обвиняемый.

Экс-директор завода утверждает — с соучредителем «Строймеханизации» и владельцем «Татавтобазы» Максимом Насыровым до земельной сделки знаком не был, а еще не имел никакого отношения к учреждению и управлению коммерческими фирмами «Эталон-К» и «ПВК «ИнженерЪ». Более того, в настоящее время судится с «Инженером», директор которого не желает возвращать ему как предпринимателю долги и пишет на него заявления — теперь в полицию.

Не признает Борис Колик и превышение полномочий, настаивая, что знать не знал об имеющемся в уставе ОАО запрете неодобренных советом директоров сделок с имуществом ценой более 1% от уставного капитала. Более того, данный запрет он считает незаконным и в данный момент оспаривает его через арбитраж. Установленный следствием ущерб в 8,3 млн рублей обвиняемый называет завышенным. Говорит, что пытался добиться возбуждения дела в отношении эксперта, подозревая его в фальсификации заключения, но Следком отказал в принятии сообщения о преступлении. А суд не стал рассматривать жалобу на этот отказ.

Предварительное заседание суда по этому делу должно состояться сегодня. Фото Ирины Плотниковой

Состав мошенничества с якобы имевшим место хищением 1,7 млн рублей у завода, по мнению обвиняемого, базируется в основном на показаниях его бывшего приятеля Ганеева — директора «Инженера». «Не выявлено, кто осуществлял перечисления, кто был конечным получателем денег — следствием за год ничего не сделано. Да и состава там нет. Максимум могли предъявить налоговое преступление, но не мне, а Ганееву, по которому истек срок давности», — рассуждает Борис Колик.

По словам обвиняемого, на предварительных слушаниях защита намерена обратить внимание суда на ряд важных процессуальных нарушений.

— Я уже был в такой ситуации 16 лет назад. Тогда мне нарисовали 160-ю статью УК (растрата или присвоение имущества), и суд меня оправдал, — комментирует ситуацию бывший гендиректор «Эталона». — Тогда с расчетного счета ГУП «Центр развития рынка земли» ушли оплаты в какие-то организации, и те господа говорили, что никаких работ не выполняли. Но когда я через арбитраж потребовал возврата средств — пришли с документами, что работы были...

Что до «Эталона», то, по словам обвиняемого, с приходом новых собственников на площадях завода развернули другое производство, а нишу по выпуску «мерников» заняли другие.

Предварительное заседание суда по этому делу должно состояться сегодня.