ОАО Казанский опытный завод Эталон
Промышленность, Производства
Общая информация
АО «Казанский опытный завод «Эталон»» было основано 1929 года.
«Эталон» специализируется на производстве образцовых мерников для учета расхода жидкостей на предприятиях нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности, АЗС, спиртзаводах.
Владельцем завода является Федеральное агентство по управлению госимуществом.
Руководитель — Полевова Регина Вячеславовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул Аделя Кутуя, 124
- Телефон: (843)211-14-23
- Email: info@etalon-kazan.ru
- Сайт: https://www.etalon-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 26.10.2020