В Казани на волне хайпа запретили парковку для женщин

ЦУМ попрощается с первой в России парковкой для женщин

Как стало известно «Реальному времени», возле казанского ЦУМа потребовали убрать парковку для женщин, ставшую предметом обсуждения в Сети. Предписание вынес сегодня начальник ОГИБДД Управления МВД России по Казани (есть в распоряжении «Реального времени»).

Сотрудники выявили вблизи здания №2 по улице Московской символы парковки на красном фоне и табличку с надписью «Парковка для посетительниц». ГИБДД потребовала убрать все в срок до 7 августа. В случае если требование не будет выполнено, за это могут привлечь к административной ответственности.

Согласно акту, составленному инспектором, красная зона парковки и табличка не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52289-2019.

За согласованием о размещении такой женской парковки администрация ТЦ не обращалась, сообщили «Реальному времени» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РТ. Там отметили, что в принципе такую парковку по закону на данный момент организовать невозможно.

«Это очень удобно»



О парковке стало известно еще в конце июля, но ажиотаж вокруг нее поднялся только сегодня. Всего на стоянке отведено около десятка мест со знаком «Парковка для женщин».

Женские парковки широко распространены в Европе, но в России она пока одна такая, рассказал журналистам начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ЦУМа Михаил Шутов.

Главное отличие парковки — расширенное, с 2,5 до 4,4 м, место для удобства покупательниц.



Парковкой уже начали пользоваться представительницы прекрасного пола. Одна из посетительниц ТЦ рассказала корреспонденту «Реального времени», что парковка очень удобная.

— Я полностью поддерживаю появление такой парковки, это очень удобно. Я могу сейчас спокойно подъехать, загрузить сумки, спокойно выйти с маленьким ребенком из машины, — заявила одна из женщин, воспользовавшихся новой парковкой.

«Женщинам на парковках нужно человеческое отношение, а не снисходительное»

В «безынициативной» группе «ФемКызлар» «Реальному времени» сообщили, что женские парковки — воплощение стереотипа о том, что женщины плохо паркуются и что им нужно особое отношение.

«Как это обычно бывает со стереотипами, это не так. Женщины, по статистике, гораздо более аккуратно и ответственно подходят к вождению и реже попадают в аварии. Розовый цвет — еще один стереотип, декорация игрушечных парковок для куклы Барби. Все это не способствует достижению равенства полов», — сообщили в организации.

По мнению активисток, у женщин-автовладелиц достаточно проблем: «автошколы, где над нами бесконечно подшучивают и орут; агрессивное поведение мужчин на дорогах; автосервисы, которые норовят навариться на неопытных водительницах».

«Нужно решать эти проблемы, а не устраивать «парковочную сегрегацию». Женщинам на парковках нужно человеческое отношение, а не снисходительное. На наш взгляд, гораздо полезнее была бы инициатива сделать большие места для людей с детскими колясками», — заключили в группе.



По мнению активисток, у женщин-автовладелиц достаточно проблем. Фото Максима Платонова

«А как же равноправие и все такое?»

Многих пользователей соцсетей женская парковка возмутила: «Это что за разделение такое? А как же равноправие и все такое? Женщины от природы хуже водят и не способны нормально припарковаться на стандартном парковочном месте? Так, что ли?» — написали в одном из казанских пабликов.

Другие идею поддержали, в том числе и мужчины: «Да я бы и сам от такой парковки не отказался, спокойно заехал, открыл двери как хочешь», — написал один из пользователей.

Возник и гендерный вопрос: «Теперь, значит, на «мужские» парковки женщин можно смело не пускать? Я так понимаю», — отреагировал еще один пользователь.

Дарья Пинегина