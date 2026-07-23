Лавров заявил Рубио, что поставлять Украине оружие недопустимо

Глава МИД России также обратил внимание на деструктивную политику некоторых европейских стран

Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, которая продлилась 35 минут и прошла в рамках мероприятий АСЕАН, заявил о недопустимости дальнейших поставок Украине оружия. Его слова приводит РИА «Новости».

По информации российского внешнеполитического ведомства, Лавров описал реальное положение дел на линии боевых действий и подчеркнул, что нельзя допускать усиления киевского режима вооружениями. Он также обратил внимание на деструктивную политику некоторых европейских стран, которые, по его словам, пытаются нанести России стратегическое поражение.

Министр выразил готовность Москвы к дипломатическому решению украинского конфликта и подтвердил приверженность предложениям США, изложенным на саммите в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть президента ФИФА на пост генсека ООН.

Никита Егоров