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В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

09:05, 23.07.2026

Угрозы атаки БПЛА также отменены

Угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Нижнекамск отменены. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Также в регионе сняли режим «Беспилотная опасность».

Ранее сообщалось, что в казанском аэропорту задержано около 30 рейсов.

Никита Егоров

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