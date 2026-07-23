В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Угрозы атаки БПЛА также отменены
Угроза атаки БПЛА на Альметьевск, Лениногорск, Заинск, Набережные Челны, Елабугу, Нижнекамск отменены. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Также в регионе сняли режим «Беспилотная опасность».
Ранее сообщалось, что в казанском аэропорту задержано около 30 рейсов.
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