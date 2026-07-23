Аэропорты Казани и Нижнекамска открыли
Ранее в казанской воздушной гавани было задержано около 30 рейсов
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения, сообщила Росавиация.
Ранее в Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА и сняли режим беспилотной опасности. Ограничения действовали чуть более 4 часов.
При этом на фоне ограничений в казанском аэропорту задержано около 30 рейсов.
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