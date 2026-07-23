В казанском аэропорту задержано около 30 рейсов

Ранее воздушную гавань закрывали в связи с беспилотной опасностью

Фото: Арсений Фавстрицкий

В казанском аэропорту перенесли 30 рейсов: 12 — на вылет и 18 — на прилет.

Согласно данным онлайн-табло, рейс NE 657 в Шарм-эль-Шейх перенесли на четыре часа, вылет из Казани — в 10:30, самолет SU 1199 в Москву (Шереметьево) — на два часа (вылет в 10:30), самолет SU 908 стартует в Хургаду в 9:10 вместо 7:10, TK 430 в Стамбул — в 12:00, FV 6596 в Санкт-Петербург — в 13:40, N4 250 в культурную столицу — в 12:45, DP 973 в Стамбул — в 11:30, а N4 731 вылетит в Калининград в 16:45.

Реальное время / realnoevremya.ru

На прилет задержаны рейсы WZ 1504 из Батуми (приземлится в столице РТ в 11:45), TK 429 из Стамбула (в 10:15), TK 429 из Тбилиси (в 10:15), FV 6595 из Санкт-Петербурга (в 12:40), N4 748 из Горно-Алтайска (в 10:50), N4 1410 из Худжанда (в 15:35).

Также задерживаются три рейса из Москвы (Шереметьево). Речь идет о самолетах DP 6841 (в 10:10), SU 1268 (в 10:45) и DP 6843 (в 11:15). Еще опаздывают рейсы SZ 205 из Душанбе (в 12:10) и N4 243 из Санкт-Петербурга (в 15:15).

Ранее сообщалось, что аэропорты Татарстана закрыты в связи с объявлением режима беспилотной опасности.

Никита Егоров