Сегодня в Татарстане будет до +31 градуса
В отдельных районах гроза, локально град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, локально сильный, сообщили в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах ожидается гроза, локально — град. Ветер южный, юго-восточный 5—10 м/с, при грозах — кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +26 до +31 градуса.
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