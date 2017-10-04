Русское географическое общество в РТ
Общая информация
Отделение Русского географического общества в Республике Татарстан восстановило свою деятельность в 2010 году.
Основные направления его работы – это исследования этнографии и краеведения, издательская и информационная деятельность, спелеология и альпинизм, развитие внутреннего туризма, работа с молодежью, патриотическое воспитание, подводные исследования, изучение экологии, картография и историко-археологическая деятельность.
Руководитель - Шиллер Дмитрий Августович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1
- Телефон: (843) 233-75-06
- Email: www.rgo.ru/ru/tatarstan
- Сайт: rgo.tatarstan@mail.ru
Дата последнего обновления: 04.10.2017