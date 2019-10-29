«Сделать небанально и вкусно» — как и зачем благоустроят Юрьевскую пещеру

Татарстан может стать новой Меккой для спелеотуристов

Фото: аккаунт туристической компании «Казанский берег» ВКонтакте

Как стало известно «Реальному временем», Татарстан намерен ввести в «полноценный туристический оборот» одно из «намоленных» мест татарстанских экстремалов, скалолазов и спелеологов — Юрьевскую пещеру в Камско-Устьинском районе. Нюансы проекта по благоустройству, как, собственно, и сам проект, пока не обнародованы, но среди специалистов и любителей этого уникального природного уголка уже идут жаркие дискуссии. Приемлемо ли сооружать вблизи пещеры гостиницу и сувенирные лавки, можно ли допускать искусственное расширение лазов для «более габаритных» туристов и устанавливать подсветку в гротах, как сделать отвесные склоны Богородских гор менее опасными и многом другом — в материале «Реального времени»

Пещеру могут благоустроить уже в 2020 году

О грядущем благоустройстве Юрьевской пещеры впервые вскользь упомянули на пресс-конференции республиканского Госкомитета по туризму в середине октября. Тогда глава ведомства Сергей Иванов сообщил, что работу в этом направлении уже начали, идет поиск «компромиссного варианта».

— Большое количество людей посещает Юрьевскую пещеру ежегодно — и мы даже не знаем, сколько, потому что никто не считает. На сегодня там полностью отсутствует инфраструктура: вы можете приехать со своим термосом, бутербродом, найти заход, который как-то там обустроен, и все. Наша задача сейчас — ввести Юрьевскую пещеру в полноценный туристический оборот, сделать ее максимально комфортной для пребывания туристов, — сообщил Иванов. — Вообще, Камско-Устьинский район уникален, там есть не только Юрьевские пещеры, но это тот объект, который лежит на поверхности и требует самого первого решения.

— Пока по недавнему поручению президента мы готовим предложения по проекту, они поступили буквально недавно. Мы собираем все заинтересованные стороны: Комитет по биологическим ресурсам, Министерство лесного хозяйства РТ. Поскольку самого проекта пока нет, его стоимость также неизвестна, — рассказал «Реальному времени» Сергей Иванов, добавив, что озвучивать конкретные решения пока рано.

Приступить к благоустройству в госкомитете планируют уже следующим летом. Проект начнут воплощать в 2020 году, завершить работы предварительно планируется в 2021 году.

«Искусственное создание тоннелей — разрушение пещеры»

К теме грядущего благоустройства не остались равнодушными казанские спелеологи и краеведы, представители туристической индустрии и просто любители экстремальных развлечений. Общую оценку благоустройству можно будет давать, когда поступят конкретные предложения, но возможны ли в принципе какие-либо преобразования в Юрьевской пещере — вопрос спорный и неоднозначный, подчеркнул в беседе с «Реальным временем» основатель казанского клуба экстремального и активного отдыха Xfreedom Степан Корнеев.

— Я слабо себе представляю, насколько возможно что-либо делать внутри пещеры, потому что она слишком мала. Хоть она и достаточно протяженная, ее масштабы, объемы не позволят превратить ее в объект благоустройства. Если посмотреть на обустроенные пещеры — в России они есть в Перми, на Кавказе — они достаточно крупные, — объяснил он.

Экономический эффект, который можно получить от этого благоустройства, по словам Степана Корнеева, также довольно спорный, и явно не стоит вмешательства в природный памятник. Совсем другой вопрос — благоустройство территории вокруг пещеры, и он, по мнению нашего собеседника, может оказаться весьма полезным, по крайней мере из соображений безопасности и комфорта.



— Там есть что делать — и лестницы, и лавочки, и кемпинговые поляны, навесы. Все это возможно, и, если это будет, я считаю, это будет хорошо. Неплохо было бы сделать ограждения, перила, протянуть тросы в опасных участках вокруг пещеры. Само место довольно специфичное, красивое, но опасное. Мы тоже водим группы в эти места и очень боремся за безопасность, но многие люди относятся к этому слишком легко — гуляют с маленькими детьми или в состоянии алкогольного опьянения. В целом, я не против благоустройства, но только территории вокруг, а не самой внутренней полости пещеры, — резюмировал он.

«Если благоустройство сделать небанально и «вкусно»

Менее настороженно и с гораздо большим энтузиазмом к инициативе отнесся татарстанский краевед, историк, директор туристической компании «Казанский берег» Леонид Абрамов. Появление вблизи пещеры объектов туристической инфраструктуры — капитальных построек, магазинов и даже водопровода, сделанного «с умом» — не проблема и не может повредить природному памятнику, выразил мнение эксперт.

— Я думаю, что к благоустройству нужно подойти концептуально, а не просто обустроить лестничные марши. Необходимо облагородить вход, но сделать это так, чтобы сам объект минимально пострадал. Но его обустроить тоже надо, — настаивает специалист. — Сейчас у Крыма есть хороший опыт — относительно недавно там были найдены те же Мраморные пещеры, они очень большие. Наши меньше, но их уникальность в том, что они единственные во всем Поволжье. И они обязательно станут объектом туристического притяжения, если благоустройство сделать небанально и «вкусно». Нужно уважать памятник природы, все делать предельно корректно и умно, не лепить проекты в спешке, потому что у нас могут столько наворотить, что потом все плеваться будут.

В разговоре с «Реальным временем» он напомнил, что несколько лет назад казанских туроператоров уже приглашали посетить пещеру и представить собственные проекты благоустройства, которые можно было бы на месте воплотить. За это время в Камско-Устьинском районе сменилось несколько глав, однако воз и ныне там.

— В окрестностях Камского Устья очень много велосипедных маршрутов, их можно оборудовать. Местность чрезвычайно живописная. На верхней площадке, где сейчас разбивают биваки и стихийные лагеря, можно сделать не пятизвездочную гостиницу, конечно, но одноэтажные постройки, хотя бы с этого начать. Вся территория благодаря этому будет чиститься, будет убираться, — настаивает он.

Краевед предлагает построить вблизи пещеры целый комплекс, в котором туристы могли бы переодеться и выпить чашку кофе, переждать непогоду и просто полюбоваться Волгой в панорамные окна. По мнению Абрамова, рядом с комплексом могут разместиться торговые точки, сувенирные лавки, оборудованные кэмпинги с подведенной к ним водой.

Юрьевская пещера расположена в Камско-Устьинском районе Татарстана, в Богородских горах и в течение последнего десятка лет является, пожалуй, самым популярным природным памятником у экстремалов со всей республики. Фото Azmanova Natalia / wikipedia.org

— Конечно, многие будут «скрежетать»: мол, вот, как же так, мы приезжали «дикарем», а сейчас что. Но я считаю, что в этих местах все должно быть облагорожено, надо понимать, что каждый год там товарищи гибнут — просто срываются с обрывов, — заявил Леонид Абрамов. — А что касается «козьих троп» со стороны оврага к реке — это вообще небезопасно. Каждый раз смотрю, как ребята там спускаются с тонкими веревками, не понимая, что можно сорваться. Это чрезвычайно опасно.

Еще одним смелой идеей со стороны «Казанского берега» стало предложение о создании юридического лица, либо специализированной государственной организации, которая бы взяла на себя всю ответственность за происходящее в округе Юрьевской пещеры и Камского устья — смогла организовать и поставить на поток безопасное посещение природного памятника туристическими группами — выдача касок, осветительных приборов, инструктажи. Леонид Абрамов допустил даже вариант, при котором вход в пещеры может стать платным.

Дикая красота Юрьевской пещеры — узкие лазы, летучие мыши и постоянные +7°C

Юрьевская пещера расположена в Камско-Устьинском районе Татарстана, в Богородских горах и в течение последнего десятка лет является, пожалуй, самым популярным природным памятником у экстремалов со всей республики. В окрестностях пещеры на высоком обрывистом гипсовом берегу Волги дислоцируется популярный у татарстанцев «дикий» кэмпинг — в сезон самые лакомые места для лагерей на берегу, с которого открываются живописные виды на реку. Сюда на уикенд едут «забивать» еще с вечера четверга, а свет от костров и отголоски гитарных рифов с наступлением темноты видны и слышны за много километров.

Вход в пещеру незнакомому с местностью туристу придется еще поискать — его скрывают густые заросли и особенный, обрывистый, горный ландшафт. Но обнаружив его, побывать внутри не составит никакого труда даже самому физически неподготовленному человеку — входной грот достигает высоты в два с половиной метра и ширины — порядка девяти метров. Чем глубже — тем сложнее, уже через 100 метров лаз сильно сужается, передвигаться местами становиться возможно лишь ползком, освещая себе дорогу налобным фонарем, подтягиваясь на серьезную высоту или, наоборот, прижимаясь к земле. У неподготовленных начинается дезориентация, но навсегда «заблудших» в пещере душ в последние годы никто из опрошенных «Реальным временем» экстремалов не припомнит. Хотя зазевавшиеся или подвыпившие туристы каждый год срываются с отвесных склонов к реке.

Карта пещеры — официальный интернет-ресурс тургруппы «Команда кочующих»

Температура в Юрьевской пещере постоянная, +7 градусов, и не меняется ни зимой, ни летом, поэтому особенно отчаянные проникают внутрь, разбивают лагеря и ночуют там и при минусовой температуре. Место настолько обкатанное, что на входе часто можно обнаружить кем-то заботливо оставленные перчатки — чтобы сберечь руки от острых камней и помета летучих мышей, которых, к слову, там можно встретить в избытке.

Впервые Юрьевскую пещеру исследовал советский спелеолог Александр Ступишин еще в 1953 году, правда, тогда считалось, что длина ее не превышает 20 метров. В 70-х годах группа молодых исследователей разобрала завал и открыла вход в новую часть тоннелей, с тех пор зафиксированная глубина пещеры почти ежегодно увеличивается. Сейчас она значительно превышает километр. С 1986 года Юрьевская пещера объявлена памятником природы регионального значения и считается самой протяженной естественной пещерой Поволжья.