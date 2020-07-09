Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал инфекционную больницу в Казани примером для всей страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Эту информацию «Реальному времени» подтвердила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По сообщениям агентств ТАСС и «Интерфакс», он уже посетил в Казани строящийся корпус Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова. Его сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минздрава Михаил Мурашко, полпред президента России в Приволжье Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Мишустину рассказали, что корпус возводится в рекордный срок. Строительство началось в конце апреля. Типовой срок реализации такого проекта составляет 18 месяцев, однако этот проект планируется завершить всего за 100 дней — благодаря мерам по снижению административных барьеров.

Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто принимает участие в реализации проекта, и отметил их высокий профессионализм.

«Пандемия показала наши слабые места, и то, что мы видим сейчас, — это сплав технологий и оптимизации рабочих процессов, который позволяет фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, это стоит сделать примером для страны», — цитирует Мишустина «Татар-информ».