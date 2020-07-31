Муфтий Татарстана во время праздничной проповеди назвал пандемию испытанием

Фото: Официальный Татарстан

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитал праздничную проповедь в честь праздника Курбан-байрам.

Праздничное мероприятие прошло в Галеевской мечети Казани. Послушать праздничный вагаз и совершить гает-намаз пришел президент Татартана Рустам Минниханов. Ровно в 03.45 муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин приступил к чтению праздничной проповеди.

Вагаз был посвящен теме испытаний. Камиль хазрат напомнил о непростых испытаниях, которые выпали на долю человечества в последние месяцы — пандемию коронавируса.

«Жизненные трудности — это испытание. — Всевышний создает нам преграды для того, чтобы мы смогли извлечь из этого урок, и, пройдя эти испытания смогли укрепить свой иман и достичь счастья [...] Пандемия преподнесла нам главный урок — перед болезнью и смертью мы все равны», — сказал муфтий РТ.



Ранее сообщалось, что президент Татарстана принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама в Галеевской мечети Казани.

