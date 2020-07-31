Курбан-байрам в эпоху COVID-19: праздничный намаз на свежем воздухе

Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. Рано утром верующие собрались в мечетях на праздничную молитву и ритуал жертвоприношения. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в молельном зале мечети на молитве могли присутствовать ограниченное количество человек, остальные верующие могли прочитать намаз на свежем воздухе. Всем прихожанам необходимо было иметь с собой маску, перчатки и коврик. У мечети «Марджани» побывал фотокорреспондент «Реального времени».