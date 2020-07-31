Курбан-байрам в эпоху COVID-19: праздничный намаз на свежем воздухе

07:00, 31.07.2020 31 7
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. Рано утром верующие собрались в мечетях на праздничную молитву и ритуал жертвоприношения. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в молельном зале мечети на молитве могли присутствовать ограниченное количество человек, остальные верующие могли прочитать намаз на свежем воздухе. Всем прихожанам необходимо было иметь с собой маску, перчатки и коврик. У мечети «Марджани» побывал фотокорреспондент «Реального времени».


комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 31 июл
    Сидят, воробышки)
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  • Анонимно 31 июл
    Вот при всем уважении, что-то я не вижу дистанции в 1,5 метра
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    Анонимно 31 июл
    Вот вот, и я не вижу, верующие ре заразны)
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  • Анонимно 31 июл
    Всех верующих со светлым праздником Курбан байрам!
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    Анонимно 31 июл
    И вас!
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  • Анонимно 31 июл
    Классные фото, друга нашел
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  • Анонимно 31 июл
    С праздником!!!
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