Курбан-байрам в эпоху COVID-19: праздничный намаз на свежем воздухе

Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. Рано утром верующие собрались в мечетях на праздничную молитву и ритуал жертвоприношения. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в молельном зале мечети на молитве могли присутствовать ограниченное количество человек, остальные верующие могли прочитать намаз на свежем воздухе. Всем прихожанам необходимо было иметь с собой маску, перчатки и коврик. У мечети «Марджани» побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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