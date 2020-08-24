Реальные ставки по банковским вкладам близки к нулю
Эксперты предупреждают об угрозе оттока средств населения из кредитных организаций
Российские банки могут продолжить снижать ставки по рублевым вкладам, считают эксперты. После рекордного июльского снижения ключевой ставки Центробанком — до исторического минимума в 4,25% — большинство аналитиков прогнозируют ее дальнейшее падение и в сентябре, на следующем заседании регулятора. ЦБ начал снижать ставку рефинансирования прошлым летом, и в продолжение года вслед за ней опускались и ставки по банковским вкладам для населения и депозитам для юридических лиц, в том числе в кредитных учреждениях Татарстана. Лишь дважды банки повышали свои ставки — в конце марта из-за оттока вкладов, и в начале лета, в расчете на то, что россияне, ограниченные в тратах на турпоездки, положат деньги на счета. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», к настоящему моменту депозиты подешевели до 1—3%, а с учетом инфляции ставки по вкладам для населения устремились к отрицательным значениям.
Вклады стали менее выгодны
Июльское решение Центробанка — уронить ключевую ставку на минимальные 0,25 пункта, до 4,25% — наблюдатели связывали с желанием регулятора оценить влияние снижения ставок на экономику. Многие аналитики считают, что тенденция сохранится, поэтому в российских банках ждут плавного снижения ставки и по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ.
Банковские вклады для физических лиц и депозиты для лиц юридических становятся все менее выгодными, так как со снижением ключевой ставки снижается и ставка по вкладам в банках, в том числе в Татарстане. В прошлом году до конца июня команда Эльвиры Набиуллиной повышала ключевую ставку, что отражалось на дороговизне кредитов, высоких ипотечных ставках и одновременно ставках по депозитам.
Как ставки по банковским вкладам снижались вслед за решениями ЦБ
С августа 2018 года до конца сентября 2018 года ставка рефинансирования составляла 7,25%, затем была повышена до 7,5%, в начале 2019 года — еще на несколько пунктов, до 7,75%. Эта величина ключевой ставки ЦБ продержалась в итоге до июня 2019 года, когда Центробанк развернул курс и понизил ее до 7,5% в июле прошлого года, до 7,25% в августе, в октябре она была снижена до 7%, в ноябре — до 6,5%. И затем снижалась примерно раз в 2 месяца.
В начале 2020 года ставка упала до 6,25%, в марте — до 6%, в мае, еще во время эпидемии и локаута, до 5,5%, и, наконец, в середине июня 2020 года составила уже 4,5%. С момента начала разворота курса ЦБ ключевая ставка снизилась уже на 3,5%, или почти в два раза (точнее, в 1,8 раза).
|Банк
|Наименование
|Пополнение (П),
Снятие частичное(С)
|1 мес.
max % завершенного периода
(30 дней +/-2 дня)
|3 мес.
max % завершенного периода
(90 дней +/-3 дня)
|6 мес.
max % завершенного периода
(180 дней +/6 дня)
|9 мес.
max % завершенного периода
(270 дней +/-30 дней
|1 год
max % завершенного периода
(365 дней +/7 дня)
|онлайн
|Начисление/выплата %
|Примечание
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|«Я сам?!» (больше покупок по карте за месяц, выше ставка по вкладу)
|П.:размер вклада после пополнения не должен превышать размер максимальной суммы вклада;
С.-нет
|-
|-
|5%-6,5%
|-
|5,25%-6,75%
|-
|Ежемесячно каждого 1-го числа месяца, следующего за расчетным, и в конце срока вклада на карту
|от 10 т. р. до 1,5 млн р.
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|Просто накопить
|С.-нет;
П.: размер вклада после пополнения не должен превышать размер максимальной суммы вклада
|-
|4,75 %
|5 %
|-
|5,25 %
|0,15%
|По выбору вкладчика:
— в конце срока на счет по вкладу
— ежемесячно (каждый 31-й день и в конце срока вклада)
|от 10 т. р. до 5 млн р.
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|Просто приумножить
|П.: размер вклада после пополнения не должен превышать размер максимальной суммы вклада
С.:при условии сохранения неснижаемого остатка:
1 000 000 ₽
|4,25-4,65%
|4,5-4,9%
|-
|4,75-5,15%
|0,15%
|По выбору вкладчика:
— в конце срока на счет по вкладу
— ежемесячно
|от 1 млн р. до 5 млн р.
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|Просто управлять
|П.: размер вклада после пополнения не должен превышать размер максимальной суммы вклада;
С.:при условии сохранения неснижаемого остатка в размере 50% от первоначальной суммы вклада
|4,25%
|4,40%
|4,65%
|0,15%
|По выбору вкладчика:
— в конце срока на счет по вкладу
— ежемесячно (каждый 31 день и в конце срока вклада)
|от 10 т. р. до 5 млн р.
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|Просто поймать момент
|П.-нет;
С.:Проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования категории «А», «ВВ», «ВКЕ»
|4,00%
|-
|-
|-
|-
|0,15%
|По выбору вкладчика:
— в конце срока на счет по вкладу
— в конце срока на карту ПАО «АК БАРС» БАНК
|от 10 т. р. до 5 млн р.
|ООО Банк "Аверс"
|Свобода +
|П.-есть;
С.:в течение всего срока хранения до достижения суммы неснижаемого остатка 10 т.р.
|-
|4,00%
|-
|-
|-
|-
|ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день окончания срока хранения
|от 10 т. р.
|ООО Банк "Аверс"
|Гармония
|П.:в первые 92 дня;
С.:в течение последних 92 дней до достижения неснижаемого остатка 10 т.р., не более 1/2 суммы остатка на 93 день срока хранения
|-
|-
|4,25%
|-
|-
|-
|каждые 92 дня
|от 10 т.р.
|Традиция
|П.:в первые 90 дней;
С:-нет
|-
|-
|-
|-
|4,50%
|-
|в конце срока хранения
|от 10 т.р.
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|Юбилейный
|нет
|-
|-
|5,00%
|-
|-
|есть
|по окончании срока
|от 30 т.р.
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|Стратегия лидерства +
(300 дней)
|нет
|-
|-
|-
|6,85-7%
|-
|-
|в конце срока
|от 100 т.р. до 30 млн.р.
вклад может быть размещен при заключении договора Инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) / Накопительного страхования жизни (НСЖ).
Сумма Вклада меньше или равна:
При заключении Договора ИСЖ – 50% от общей суммы размещения денежных средств во Вклад и в инвестиционный продукт (далее – Общая сумма);
При заключении Договора НСЖ – 90% от Общей суммы
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|Высокий доход
|нет
|4,25-4,5%
|4,25-4,5%
|4,45-4,7%
|4,5-4,75%
|4,5-4,75%
|0,15%
|в конце срока
|от 30 т.р.
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|Пополняемый доход +
|П.:10 первоначальных взносов (ПВ), но не более:
20 млн.р.;
С.-нет
|-
|-
|4,3-4,55%
|4,3-4,55%
|4,3-4,55%
|0,15%
|ежемесячно, по выбору — оставлять проценты на вкладе или перечислять на карту/счёт. Если начисленные проценты остаются на вкладе - капитализация
|от 30 т.р.
|ПАО Банк ЗЕНИТ
|Накопительный онлайн счет (срок не ограничен, в интернет-банке или мобильном приложении)
|есть
|3,75-5,5%
|3,75-5,5%
|3,75-5,5%
|3,75-5,5%
|3,75-5,5%
|только
|ежемесячно на этот же счёт
|от 1 р.
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|НАДЕЖНЫЙ ПРОМО
|нет
|-
|-
|-
|-
|4,98%
|есть
|Ежемесячно в число месяца, соответствующее дате открытия/возобновления вклада, по выбору
Клиента:
- на счет по учету вклада (капитализация);
- на счет Клиента
|от 750 т.р.
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|НАДЕЖНЫЙ
|нет
|-
|4,19%
|4,56%
|-
|4,79%
|есть
|Ежемесячно в число месяца, соответствующее дате открытия/возобновления вклада, по выбору
Клиента:
- на счет по учету вклада (капитализация);
- на счет Клиента
|от 50 т.р.
Если в момент заключения договора по вкладу у клиента есть действующий статус «Премиум», к процентной ставке прибавляется 0,2%
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|Открытый
с инвестиционным продуктом
|нет
|-
|4,19%+(1% за 15% инвестиций, либо 2% за 25% и более инвестиций)
|4,56%+(1% за 15% инвестиций, либо 2% за 25% и более инвестиций)
|4,79%+(1% за 15% инвестиций, либо 2% за 25% и более инвестиций)
|-
|Ежемесячно в число месяца, соответствующее дате открытия/возобновления вклада, по выбору
Клиента:
- на счет по учету вклада (капитализация);
- на счет Клиента
|от 50 т.р.
Если в момент заключения договора по вкладу у клиента есть действующий статус «Премиум», к процентной ставке прибавляется 0,2%
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|АКТИВНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
|П.:Для срока 91 день — в течение всего срока вклада
Для срока 181 день — не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Для срока 367 дней — не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания срока вклада. Сумма вклада (с учетом дополнительных взносов, но без учета выплаченных процентов в случае
выбора способа выплаты процентов «Ежемесячно с капитализацией») в течение срока действия
договора не может превышать 10-ти кратный размер первоначальной суммы;
С.-нет
|-
|4,09%
|4,26%
|-
|4,22%
|есть
|Ежемесячно в число месяца, соответствующее дате открытия/возобновления вклада, по выбору
Клиента:
- на счет по учету вклада (капитализация);
- на счет Клиента
|от 50 т.р.
Если в момент заключения договора по вкладу у клиента есть действующий статус «Премиум», к процентной ставке прибавляется 0,2%
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|СВОБОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|П.:Для срока 91 день — в течение всего срока вклада
Для срока 181 день — не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада
Для срока 367 дней — не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания срока вклада;
С.:Возможно в течение всего срока вклада, но на счету всегда должна оставаться сумма неснижаемого остатка 50 т.р.
|-
|3,94%
|4,16%
|-
|3,93%
|есть
|Ежемесячно в число месяца, соответствующее дате открытия/возобновления вклада, по выбору
Клиента:
на счет по учету вклада (капитализация);
на счет Клиента
|от 50 т.р.
Если в момент заключения договора по вкладу у клиента есть действующий статус «Премиум», к процентной ставке прибавляется 0,2%
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|счет «Моя копилка»
|есть
|0,1-4,5%+(0,25%-1% за инвестиционный продукт)
|0,1-4,5%+(0,25%-1% за инвестиционный продукт)
|0,1-4,5%+(0,25%-1% за инвестиционный продукт)
|0,1-4,5%+(0,25%-1% за инвестиционный продукт)
|0,1-4,5%+(0,25%-1% за инвестиционный продукт)
|есть
|Ежемесячно в последний календарный день текущего месяца, а также при закрытии счета
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|счет «Накопительный»
|есть
|3,00%
|4,00%
|6,00%
|6,00%
|8,00%
|есть
|Ежемесячно в последний календарный день текущего месяца, а также при закрытии счета
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Мой доход» (банкоматный)
|-
|4,15% на 122 дня
|4,30%
|-
|4,65% на 397 дня
|-
|в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада)
|От 10 т.р. до 100 т.р. Открытие вклада с помощью банкомата возможно при наличии у клиента действующей банковской карты ПАО
«Промсвязьбанк»
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Мой доход»
|П.:в течение первых 30
календарных дней срока размещения;
С.-нет
|4,15% на 122 дня
|4,30%
|4,65% на 397 дня
|есть
|в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада)
|от 10 т.р.
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Моя выгода»
|П.:прием дополнительных взносов возможен в течение:
- первого календарного дня срока размещения вклада 32 дня
- первых 15 календарных дней срока размещения вклада 91 день
- первых 30 календарных дней сроков размещения вклада 122, 181, 367, 397, 547, 731,
1095 дней;
С.-нет
|3,15%
|3,20%
|3,85%
|-
|4,15%
|есть
|в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада)
|от 10 т.р.
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Моя копилка»
|П.:прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до
окончания срока действия вклада;
С.-нет
|-
|-
|3,9-4%
|-
|3,9-4%
|есть
|Выплата процентов осуществляется ежемесячно, с возможностью перечисления суммы
процентов по выбору клиента:
-на депозитный счет по учету вклада (капитализация);
-на иной счет клиента в банке
|Надбавки при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания «Твой
ПСБ Премиум», «Orange Premium Club» 0,1% при сумме от 500 т.р.
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Мои возможности»
|П.:прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до
окончания срока;
С.:при условии сохранения неснижаемого остатка по
вкладу, установленного для вклада
|-
|-
|3,4-3,6%
|-
|3,5-3,65%
|есть
|Выплата процентов осуществляется ежемесячно, с возможностью перечисления суммы
процентов по выбору клиента:
-на депозитный счет по учету вклада (капитализация)
-на иной счет клиента в банке
|Надбавки при размещении /пролонгации вклада для владельцев программ банковского обслуживания 0,1% от 500 т.р.
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Моя стратегия»
|нет
|-
|-
|6,75-7%
|-
|6,75-7%
|-
|в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада)
|от 50 т.р. До 5 млн.р.
при оформлении программы
инвестиционного страхования жизни (далее – ИСЖ) или накопительного страхования жизни (далее – НСЖ)
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Мой бонус»
|нет
|-
|-
|4,45%
|-
|4,80%
|-
|в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада)
|от 1 млн.р.
|ПAO «Промсвязьбанк»
|«Онлайн» / «Онлайн-вклад»
|П.:пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30
календарных дней срока;
С.-нет
|-
|4,25% на 122 дня
|4,75%
|-
|5,05% на 397 дней
|только
|в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада)
|от 100 т.р.до 5 млн.р
Вклад не может быть открыт в подразделениях Банка
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Накопительный счет «Про запас»
|есть
|6,00%
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|есть
|ежемесячно с капитализацией исходя из минимальной суммы на счете в течение месяца
На сумму свыше 5 млн ₽ выплачивается пониженная ставка: 0.01% годовых
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Накопительный счет
«Акцент на процент»
|есть
|4-6,5%
|4-6,5%
|4-6,5%
|4-6,5%
|4-6,5%
|есть
|Ежемесячная выплата процентов с капитализацией
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Накопительный счет «Честная ставка»
|есть
|3,25-4,5%
|3,25-4,5%
|3,25-4,5%
|3,25-4,5%
|3,25-4,5%
|есть
|ежемесячно с капитализацией исходя из ежедневных фактических сумм на счете
|На сумму на счете свыше 5 000 000 ₽ выплачиваются пониженные ставки
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Накопительный счет «Доходный»
|есть
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|есть
|Ежемесячная выплата процентов, выплаченные проценты капитализируются
|ПАО «АКИБАНК»
|«Праздничный процент»
186 дней
|нет
|5,00%
|4,00%
|3,00%
|-
|-
|-
|в конце срока
|от 100 т.р.
Срок 186 дней
|ПАО «АКИБАНК»
|«Максимум»
|нет
|-
|-
|4% без страхования;
4,5% со стахованием
|-
|-
|-
|в конце срока
|от 100 т.р.
Срок 186 дней
|ПАО «АКИБАНК»
|«Онлайн»
|П.:в течение всего срока вклада
через систему ДБО;
С.-нет
|2,75%
|4,25%
|4,75%
|-
|-
|только
|в конце срока
|от 1 т.р.
|ПАО «АКИБАНК»
|«С частичным изъятием»
|П.-есть;
С.:овокупная сумма изъятий не более 20% от первоначальной суммы,
1 раз в 31 день
|-
|-
|3,75-4%
|-
|-
|-
|каждые 31 день
|от 10 т.р.
Сохранение % при досрочном закрытии вклада: за полные 93 дня
|"Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО))
|Накопительный онлайн
|П.-есть
|-
|-
|-
|-
|5,25%
|только
|за каждые полные 90 дней нахождения денежных средств во вкладе на счет банковской карты АО «Тимер Банк»
|от 10 т.р.до 10 млн.р. На 360 дней
|"Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО))
|Сберегательный Онлайн
|нет
|-
|-
|-
|-
|5,40%
|только
|в конце срока вклада на счет банковской карты АО «Тимер Банк»
|от 10 т.р.до 10 млн.р. На 360 дней
|"Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО))
|Надежный выбор
180 дней
|П.:дополнительные взносы денежных средств на вклады возможны в первые 90 дней срока и разрешены в сумме от 3 000 р.;
С.-нет
|-
|4,80%
|5,20%
|-
|-
|-
|по окончании срока вклада
|от 10 т.р. На 180 дней
|"Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО))
|Ваш накопительный
|П.:доп.взносы на вклады сроками 31 день и 93 дня не ограничены по сроку приема, а также по сумме взноса. Доп.взносы на вклады сроками 186, 372, 540 и 744 дня не ограничены по сумме взноса. Прием доп.взносов на вклады сроками 186 дней разрешены в первые 93 дня, на вклады сроками 372 дня - в первые 186 дней срока вклада, 540 дней – в первые 270 дней, 744 дня – в первые 372 дня.
С.:нет; предусмотрена возможность снятия начисленных за каждый 31 день процентов
|1,25-2,75%
|4,6-4,8%
|4,7-4,9%
|-
|4,8-5%
|-
|предусмотрена автоматическая капитализация процентов каждый 31 день
|от 1 т.р.
|"Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО))
|Ваш управляемый
|П.-есть;
С.:допускаются частичные снятия денежных средств в течение всего срока действия вклада в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка 5 т.р.
|-
|-
|-
|-
|4,75%
|-
|в конце срока вклада и при досрочном возврате вклада
|от 5 т.р. На 360 дней
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|Удобный онлайн
|П.: есть;
С.:в пределах средств превышающих неснижаемый остаток
|-
|-
|2,9-3,6%
|-
|3,4-3,9%
|только
|Ежемесячное начисление и выплата процентов производится на фактические остатки по вкладу в течение месяца, в последний рабочий день каждого календарного месяца.
|от 30 т.р.
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|Грамотные инвестиции
|нет
|-
|-
|5,4-6,4%
|-
|5,3-6,3%
|-
|Начисление и выплата процентов производится ежемесячно, невостребованные проценты к сумме вклада не причисляются
|от 50 т.р. Не более суммы страхового взноса по договору инвестиционного страхования жизни/не более 5-кратного размера ежегодного страхового взноса по договору накопительного страхования жизни
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|Кибервклад
|П.:Доп.вложения принимаются не позднее, чем за 60 дней до даты окончания срока. Минимальная сумма доп.вложений - 1 т.р.
|-
|-
|4,20%
|-
|4,40%
|только
|Начисление и выплата процентов производится в конце срока
|от 10 т.р.
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|Мудрое Решение
|П.: Доп.вложения принимаются не позднее, чем за 60 дней до даты окончания срока. Минимальная сумма доп.вложений составляет 1 т.р.
|-
|3,70%
|3,90%
|-
|4,10%
|-
|Начисление и выплата процентов производятся ежемесячно, невостребованные проценты к сумме вклада не причисляются
|от 5 т.р.
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|Классика
|П.: для срока от 91 дня. Принимаются не позднее, чем за 60 дней до даты окончания срока вклада. Минимальный размер доп.вложений составляет 1 т.р.;
С.-нет
|1-1,15%
|3-3,25%
|3,5-3,75%
|-
|3,7-3,9%
|-
|Начисление и выплата процентов производится в конце срока
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|Удобный
|П.:не позднее, чем за 60 дней до даты окончания срока. Минимальная сумма доп.вложений 1 т.р.;
С.:Возможность снятия с вклада сумм, превышающих неснижаемый остаток, зафиксированный в договоре, без потери процентов
|-
|-
|2,7-3,8%
|-
|3,2-3,9%
|-
|Ежемесячное начисление и капитализация процентов производится на фактические остатки по вкладу в течение месяца, в последний рабочий день каждого календарного месяца
|от 30 т.р.
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|«Больше возможностей»
372 дня
|П.есть;
С.: % допустимы к снятию на протяжении всего срока действия договора
|0,50%
|1,00%
|2,00%
|3,00%
|4% / 5,5% с 372 дня
|-
|Проценты капитализируются,
Проценты начисляются ежемесячно
|от 5 млн.р.
372 дня
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|«Капитальное вложение»
372 дня
|П.: от 100 т.р.;
С.: до неснижаемого остатка 1 млн.р. % допустимы к снятию на протяжении всего срока действия договор
|0,50%
|1,00%
|2,00%
|3,00%
|4% / 5% с 372 дня
|-
|Проценты капитализируются,
Проценты начисляются ежемесячно
|от 1 млн.р.
372 дня
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|«Стабильный процент»
372 дня
|П.-есть;
С.-нет
|-
|-
|-
|-
|4,75%
|-
|начисляются и допустимы к снятию в конце срок
|от 5 т.р.
372 дня
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|«Новый горизонт»
372 дня
|П.:Минимальная сумма дополнительных взносов во вклад в наличной и безналичной форме – не ограничена. Возможность пополнения вклада до 90 дней включительно с момента открытия вклада;
С.-нет
|0,50%
|3,00%
|3,40%
|3,50%
|3,6%/ 4,56% с 372 дня
|-
|в конце срока
|от 25 т.р.
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|«Радужный»
60 дней
|П.-есть;
С.: при условии минимального остатка на Счете по вкладу – 1 т.р.
|-
|4,5% на 60 дней
|-
|-
|-
|-
|по окончании срока вклада
|от 1 т.р.
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|Вклад «Cмарт»
|П.-есть;
С.-нет
|-
|3,75%
|-
|-
|-
|-
|начисляются ежемесячно и уплачиваются на счет вкладчика категории «До востребования»
|от 10 т.р.
90 дней
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|«Апельсиновый фреш»
|П.-есть;
С.: в течение всего срока
вклада с сохранением основной процентной ставки при условии сохранения минимального
остатка – 10 т.р.
|-
|-
|3,50%
|-
|-
|-
|выплачиваются на счет основного вклада ежемесячно, в дату, соответствующую дате открытия вклада, и допустимы к снятию на протяжении всего срока действия договора, невостребованные проценты увеличивают сумму вклада
|от 10 т.р.
Срок 182 дней
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|«Надежный»
|П.-есть;
С.-нет
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|-
|выплачиваются клиенту на основной счет вклада и допустимы к снятию в конце срока
|от 5 т.р.
90 дней
|АКБ "Заречье"
|"Верные друзья"
|П.:Пополнение возможно в течение 90 дней с даты заключения договора, на сумму не более 100% от первоначальной суммы вклада в течение календарного месяца;
С.-нет
|-
|-
|5% на 200 дней
|-
|-
|-
|ежемесячно
|от 100 т.р.
200 дней
|АКБ "Заречье"
|"Сберегательный"
|нет
|-
|-
|-
|-
|5,3% на 390 дней
|-
|в конце срока
|от 100 т.р.
390 дней
|АКБ "Заречье"
|"Накопительный"
|П.:в течение 200 дней с даты заключения договора, на сумму не более 200% от первоначальной суммы вклада в течение календарного месяца, до достижения суммы 10 млн.р.;
С.:возможно в течение 180 дней с даты заключения договора, но не более 5% в течение календарного месяца, от остатка на вкладе на 1-е число календарного месяца до неснижаемого остатка
|-
|-
|-
|-
|5,1% на 390 дней
|-
|ежемесячно
|от 100 т.р. до 10 млн.р
390 дней
|АКБ "Заречье"
|"Очень удобный"
|П.-есть;
С.:до неснижаемого остатка
|-
|-
|3,00%
|-
|-
|-
|ежемесячно
|от 10 т.р.
182 дня
|АКБ "Заречье"
|"Управляемый"
|нет
|-
|-
|-
|-
|5,30%
|-
|ежемесячно
|от 12 млн.р.
360 дней
|АО «Райффайзенбанк»
|«Свежий взгляд»
|нет
|-
|-
|5,70%
|-
|5,10%
|в день окончания срока вклада
|от 100 тр.до 1 млн.р.
Дополнительный доход от инвестирования 5,1%.
Клиент предварительно, в день заключения депозитного договора, либо в предшествующий дню
заключения депозитного договора рабочий день, оформляет перевод денежных средств (в сумме,
не менее 100 000 рублей, и не более 1 000 000 рублей) в рамках Договора ИИС со своего
текущего счета, открытого в Банке
|АО «Райффайзенбанк»
|«Стабильный рост»
|нет
|0,50%
|3,59%
|3,92%
|-
|3,49%
|-
|Ежемесячная капитализация процентов или ежемесячная выплата на текущий счет
|от 50 т.р.до 40 млн.р.
|АО «Райффайзенбанк»
|«Личный выбор»
|П.:до 40 млн.р.;
С.-нет
|0,50%
|3,39%
|3,82%
|-
|3,45%
|-
|Ежемесячная капитализация процентов или ежемесячная выплата на текущий счет
|от 50 т.р.
|АО «Райффайзенбанк»
|«Свобода действий»
|П.:до 40 млн.р.;
С.:до 50 т.р.
|1,00%
|1,00%
|3,50%
|3,50%
|3,50%
|-
|Проценты выплачиваются в день окончания срока депозита
|от 50 т.р.
|АО «Райффайзенбанк»
|"Добро пожаловать (премиальный)"
|нет
|-
|-
|4,3-4,4%
|-
|3,9-4%
|-
|В день окончания срока депозита
|от 500 т.р.
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|Городской стабильный
|С.-нет;
П.:мин сумма 500 р. Для вкладов от 91 дня с ограничениями по срокам
|3,25-3,5%
|3,75-4,25%
|4-4,25%
|-
|4,25-4,75%
|0,25%
|ежемесячно/в конце срока
|от 5 т.р.
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|Умные инвестиции
|П.-нет;
С.:разрешены до суммы неснижаемого остатка
|-
|-
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|ежемесячно на отдельный счет
|от 50 т.р. Не более суммы страхового взноса по договору инвестиционного страхования жизни/не более 10-кратного размера ежегодного страхового взноса по договору накопительного страхования жизни
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|Миллениум
|П.: первые 180 дней срока вклада, минимальная сумма 1 т.р.;
С.:разрешены до суммы неснижаемого остатка
|-
|-
|-
|-
|4,00%
|0,25%
|в конце срока
|от 50 т.р.
367 дней
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|ВИП - Миллениум
|П.:первые 180 дней срока вклада, минимальная сумма – 1 млн.р.;
С.:разрешены до суммы неснижаемого остатка
|-
|-
|-
|-
|5,00%
|0,25%
|в конце срока
|от 1 млн. р.
367 дней
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|Премиум
|П.: не менее 1 т.р. и с ограничениями по срокам;
С.-нет
|-
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|в конце срока
|от 10 млн.р.
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|Доходный
|есть
|4% до 300 т.р.;
5% свыше 300
|4% до 300 т.р.;
5% свыше 300
|4% до 300 т.р.;
5% свыше 300
|4% до 300 т.р.;
5% свыше 300
|4% до 300 т.р.;
5% свыше 300
|только
|ежемесячно в последний календарный день месяца
|от 10 р. Срок не ограничен
|ООО «Камский коммерческий банк»
|"ВРЕМЯ ДОЛГОЛЕТИЯ"
|П.:Довложения предусмотренны 120 дней с момента открытия вкладного счета;
С.-нет
|4,50%
|4,50%
|4,50%
|4,25%
|4,25% / 4% с 367 дня
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику путем зачисления на дополнительный лицевой счет ежемесячно
|от 1 т.р.
1100 дней
|ООО «Камский коммерческий банк»
|"УДОБНЫЙ"
|П.:в течение 180 дней с момента открытия вклада;
С.:в пределах минимальной суммы вклада.
|-
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику путем зачисления на дополнительный лицевой счет ежемесячно
|от 1 т.р.
360 дней
|ООО «Камский коммерческий банк»
|"ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД"
|нет
|4,50%
|4,50%
|4,50%
|4,00%
|4,00%
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику путем зачисления на дополнительный лицевой счет 1 раз в 3 мес.
|от 10 т.р.
срок 550 дней
|ООО «Камский коммерческий банк»
|"ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КАПИТАЛ"
|нет
|-
|-
|-
|-
|4% на срок 550 дней
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику путем зачисления на дополнительный лицевой счет ежемесячно
|от 10 т.р.
срок 550 дней
|ООО «Камский коммерческий банк»
|"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-СРОЧНЫЙ"
|П.-есть;
С.:в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого минимального остатка
|-
|-
|-
|-
|1% на срок 1100 дней
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику путем зачисления на дополнительный лицевой счет 1 раз в 3 мес.
|от 5 р.
срок 1100 дней
|ООО «Камский коммерческий банк»
|"ОНЛАЙН"
|П.-есть;
С.:в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого минимального остатка
|-
|-
|-
|-
|3,00%
|только
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику ежемесячно путем зачисления на текущий счет
|от 1 т.р.
360 дней
|АО «Автоградбанк»
|ЛЕТНИЙ ПРОЦЕНТ 2020
540 дней
|нет
|5,75%
|5,75%
|5,75%
|5,25%
|5,25% на срок 540 дней
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику ежеквартально в последний день квартала путем зачисления на текущий счет
|от 10 т.р.
540 дней
|АО «Автоградбанк»
|КОМФОРТ 2020 (РЕГИОНЫ)
540 дней
|П.: течение 90 календарных дней со дня открытия вкладчиком вкладного счета;
С.:до неснижаемого остатка в размере 10 т.р.
|-
|-
|-
|-
|5% на 540 дней
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику ежеквартально в последний день квартала путем зачисления на текущий счет
|от 10 т.р.
540 дней
|АО «Автоградбанк»
|ДОХОД 2020 (РЕГИОНЫ)
540 дней
|нет
|-
|-
|-
|-
|5,5% на 540 дней
|-
|Начисленные проценты без капитализации выплачиваются вкладчику ежеквартально в последний день квартала путем зачисления на текущий счет
|от 10 т.р.
540 дней
|ООО "АЛТЫНБАНК"
|Времена года
|нет
|-
|4,00%
|-
|-
|-
|-
|в конце срока вклада
|от 10 т.р.
90 дней
|ООО "АЛТЫНБАНК"
|Полугодовой удобный
|С.-нет;
П.:в течение первых 90 дней
|-
|-
|4,20%
|-
|-
|-
|в конце срока вклада
|от 10 т.р.
180 дней
|ООО "АЛТЫНБАНК"
|Сбережение
|С.-нет;
П.:в течение первых 90 дне
|-
|-
|-
|-
|4,50%
|-
|в конце срока вклада
|от 10 т.р.
367 дней
|АО "ИК Банк"
|«Удачный Год»
|нет
|-
|-
|4-4,25%
|-
|4,1-4,5%
|-
|Причисление процентов производится через 93 дня с капитализацией процентов
|от 1 т.р.
|АО "ИК Банк"
|«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
|нет
|3,45-3,7%
|3,7-4%
|-
|-
|-
|-
|по окончании срока договора с капитализацией процентов к основной сумме вклада
|от 1 т.р.
|АО "ИК Банк"
|«ОТЛИЧНЫЕ НОВОСТИ»
|нет
|-
|-
|4,3-4,4%
|-
|4,5-4,7%
|-
|Причисление процентов производится через 93 дня с капитализацией процентов к основной сумме вклада
|от 1 т.р.
|АО "ИК Банк"
|«Накопительный»
102 дня
|П.:в течение всего срока действия договора вклада;
С.-нет
|-
|2-2,5% на 102 дня
|-
|-
|-
|-
|Причисление процентов производится через 51 день с капитализацией процентов к основной сумме вклада
|от 1 т.р.
102 дня
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|Абсолютный максимум+
|С.-нет;
П.-за допопцию
|-
|4,45-4,6%
|4,45-4,6%
|4,45-4,6% (+0,2% без пополнения)
|4,55-4,7% (+0,2% без пополнения)
|0,15%
|в конце срока
|от 10 т.р.
До 1080 дней
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|Абсолютное решение
|нет
|-
|-
|6,40-6,5%
|-
|7,4-7,5%
|-
|в конце срока
|от 30 т.р.
должен быть заключен Договор инвестиционного
страхования жизни
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|Растивклад
|П.:в течение всего срока вклада неограниченное число раз, путем внесения доп.взносов на счет вклада. Мин. сумма
доп.взноса составляет 3 т.р.;
С.:при условии сохранения неснижаемого остатка по вкладу
|3,60-3,80%
|3,60-3,80%
|3,60-3,80%
|3,1-3,3%
|3,1-3,3%
|0,15%
|ежемесячно
|от 10 т.р.
До 1080 дней
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|Абсолютный доход
|П.:в течение первых 30 календарных дней срока вклада. Минимальная сумма доп.взноса составляет 1 т.р.;
С.:допускается только в сумме ранее выплаченных на счет вклада процентов
|-
|4,55-4,7%
|4,55-4,7%
|4,7-4,85%
|4,75-4,9%
|0,15%
|ежемесячно
|от 10 т.р.до 10 млн.р
До 1080 дней
|АО «Банк Интеза»
|Комплексный вклад «Сбалансированный капитал»
|нет
|-
|-
|-
|-
|4,4-6,8%
|-
|единовременно при возврате суммы вклада в конце срока
|от 100 т.р.
367 дней
Вклад открывается одновременно с заключением договора инвестиционного страхования жизни по программе «Инвестор» страховой компании «Ренессанс Жизнь»
|АО «Банк Интеза»
|«Новая вершина»
|П.:в течение 3-х дней, начиная со дня, следующего за датой
открытия вклада;
С.-нет
|-
|4,00%
|5,00%
|7,00%
|-
|-
| выплачиваются в день, следующий за днем окончания процентного периода путем
присоединения суммы процентов к сумме вклада
|от 50 т.р.
271 день
Капитализация процентов по окончании каждого процентного периода
|АО «Банк Интеза»
|«Классика»
|П.:в течение 3-х дней, начиная со дня, следующего за датой открытия
вклада;
С.-нет
|-
|4,80%
|4,90%
|5,10%
|5,35%
|-
|в конце срока вклада
|от 30 т.р.
До 1098 дней
|АО «Банк Интеза»
|«Ежемесячный урожай»
|П.: только в течение 181 дня (включительно) от даты заключения
Договора. В случае если срок вклада меньше либо равен 181 дню, доп.взносы
принимаются в течение всего срока действия Договора;
С.-нет
|4,75%
|4,85%
|5,00%
|5,30%
|-
|ежемесячно в последний рабочий день
месяца (включая выходные дни, которые выпали на конец месяца). Сумма процентов не
присоединяется к вкладу
|от 30 т.р.
До 1098 дней
|АО «Банк Интеза»
|«Комфорт»
|П.: от 1,5 т.р. Дополнительные взносы, менее чем за 90 дней до окончания срока Договора, на счет не принимаются;
С.: не ниже неснижаемого остатка
|-
|-
|-
|-
|4,2%-(0,7% при расходных операциях)
|-
|единовременно в конце срока вклада
|от 50 т.р.
367 и 731 дней
|АО «Банк Интеза»
|«Классика онлайн»
|П.:в течение 3-х дней, начиная со дня, следующего за датой открытия вклада;
С.-нет
|-
|4,90%
|5,00%
|-
|5,45%
|только
|в конце срока вклада
|от 30 т.р.до 10 млн.р.
|АО «Банк Интеза»
|«Ежемесячный урожай онлайн»
|П.:Доп.взносы менее чем за 30 дней до окончания срока Договора на счет не
принимаются;
С.-нет
|-
|4,85%
|4,95%
|-
|5,40%
|только
|ежемесячно в последний рабочий день месяца.Сумма процентов не
присоединяется к вкладу
|от 30 т.р.до 10 млн.р.
|АО «Банк Интеза»
|Накопительный счет
|есть
|3,50%
|3,50%
|3,50%
|3,50%
|3,50%
|-
|в последний рабочий день месяца
|ООО «АвтоКредитБанк»
|«Срочный-универсальный»
|нет
|2,00%
|2,35-2,85%
|3,3-3,85%
|3,95-4,15%
|4,15-5,05%
|-
|ежемесячная выплата процентов на вклад до востребования
|от 10 т.р.до 10 млн.р.
371 день
|ООО «АвтоКредитБанк»
|«Срочный-универсальный (с капитализацией)»
|нет
|2,00%
|2,25-2,75%
|3,25-3,75%
|3,8-4%
|4-4,9%
|-
|ежемесячная капитализация (причисление) процентов
|от 10 т.р.до 10 млн.р.
371 день
|ООО «АвтоКредитБанк»
|«VIP вклад»
371 день
|П.:не позднее 180 дней до окончания срока вклада;
С.:Возможно частичное изъятие суммы вклада без потерь процентов при соблюдении условия неснижаемого остатка
|-
|-
|-
|-
|2-4,1%
|-
|ежемесячная капитализация (причисление) процентов
|от 100 т.р.
371 день
|Сбербанк
|Вклад Лето Онлайн
Со 2 июля 2020 года до 2 августа 2020 года включительно
|нет
|-
|3,80%
|4,00%
|-
|-
|только
|В конце срока
|от 50 т.р.
|Сбербанк
|Сохраняй
|С.:только %;
П.-нет
|1,7-2,1%
|2-2,4%
|2,55-2,95%
|3,1-3,5%
|3,1-3,5%
|0,15%
|% начисляются ежемесячно.
Причисленные % прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах.
Причисленные % можно снимать или перечислять на счёт карты.
|от 1 т.р.
От 1 мес до 3 лет
Ставки выше на 0,65% для владельцев пакета услуг "Сбербанк Первый"
|Сбербанк
|Пополняй
|П.:от 1 т.р.наличными, безналично - неограниченно;
С.:Не предусмотрено, за исключением причисленных процентов
|-
|2,3-2,7%
|2,3-2,7%
|2,75-3,15%
|2,75-3,15%
|0,15%
|% начисляются ежемесячно.
Причисленные % могут:
Прибавляться к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периода.
Перечисляться на счет карты Сбербанка
|от 1 т.р.
От 3 мес до 3 лет
Ставки выше на 0,65% для владельцев пакета услуг "Сбербанк Первый"
|Сбербанк
|Управляй
|П.:Наличное — от 1т.р.,безналичное — не ограничено;
С.:причисленные %, а также сумму свыше неснижаемого остатка
|-
|2,05-2,45%
|2,05-2,45%
|2,4-2,8%
|2,4-2,8%
|0,15%
|% начисляются ежемесячно.
Причисленные % прибавляются к сумме вклада.
Причисленные % можно снимать или перечислять на счёт карты
|от 30 т.р.
От 3 мес до 3 лет
Ставки выше на 0,65% для владельцев пакета услуг "Сбербанк Первый"
|Сбербанк
|Особый Сохраняй
|нет
|2,4-2,55%
|2,7-2,85%
|3,25-3,4%
|3,7-3,85%
|3,7-3,85%
|есть
|% начисляются ежемесячно.
Причисленные % прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах.
Начисленные % можно снимать, а также перечислять на счет карты.
|от 700 т.р.
От 1 мес до 3 лет
|Сбербанк
|Особый Пополняй
|С.-нет;
П.:Наличное — от 1 т.р.
Безналичное — не ограничено
|-
|3-3,15%
|3-3,15%
|3,35-3,5%
|3,35-3,5%
|есть
|% начисляются ежемесячно.
Причисленные % прибавляются к сумме вклада, увеличивая доход в следующих периодах.
Начисленные % можно снимать, а также перечислять на счет карты
|от 700 т.р.
От 3 мес до 3 лет
|Сбербанк
|Особый Управляй
|С.:До установленного размера неснижаемого остатка;
П.:Наличное — от 1 т.р.
Безналичное — не ограничено
|-
|2,75-2,9%
|2,75-2,9%
|3-3,15%
|3-3,15%
|есть
|% начисляются ежемесячно.
Причисленные % можно снимать, а также перечислять на счёт карты.
Причисленные % прибавляются к сумме вклада.
|от 700 т.р.
От 3 мес до 3 лет
|Сбербанк
|Подари жизнь
|П.-нет;
С.:Не предусмотрено, за исключением суммы причисленных процентов
|-
|-
|-
|-
|3,50%
|-
|% начисляются каждые 3 мес., а также в конце срока.
% причисляются к сумме вклада (капитализируются).
|от 10 т.р.
1 год
Каждые 3 мес., а также по окончании первоначального (пролонгированного) срока Сбербанк перечисляет в благотворительный фонд «Подари жизнь» деньги — 0,3% годовых от суммы вклада за счет суммы причисленных %.
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|Накопительный счёт «Копилка»
|есть
|5,5-7%
|5,5-7%
|4-5,5%
|4-5,5%
|4-5,5%
|есть
|% ставка уплачивается в последний день календарного месяца, исходя из суммы входящего остатка денежных средств на Накопительном счете на начало каждого календарного дня в соответствующем календарном месяце
|Надбавка по опции «Сбережения» начисляется на величину совокупного мин.остатка по накопительным счетам и срочным вкладам, но не более, чем на сумму 1,5 млн р., и выплачивается на накопительный счет/мастер-счет клиента.
Если сумма остатка на накопительном счете в какой-либо из дней более 1,5 млн руб., то на сумму, превышающую 1,5 млн руб., начисляется процентная ставка 4,00% независимо от срока размещения.
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|«Время роста»
|нет
|-
|-
|4,80%
|-
|4,65% на 380 дней
|0,15%
|Ежемесячная капитализация процентов
|от 30 т.р.
180-380 дней
Доходность по вкладу* для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте:на 180 дней:5,35-6,35%;
380 дней:5,25-6,25%
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|«Выгодный»
|4,30%
|4,30%
|4,35%
|4,35%
|есть
|ежемесячная выплата
или капитализация %
|от 30 т.р. Онлайн
от 100 т.р. Отделение
91-1830 дней
При покупках по Мультикарте ВТБ повышенная доходность до +1,5%
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|«Пополняемый»
|П.:Доп.взносы - от 15 т.р. для вкладов открытых через отделение; от 1 р. для вкладов, открытых через интернет-банк.
Последний дополнительный взнос может быть внесен не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада.
С.-нет
|-
|3,80%
|3,80%
|4,00%
|4,00%
|есть
|ежемесячная выплата
или капитализация %
|от 30 т.р. Онлайн
от 100 т.р. Отделение
91-1830 дней
При покупках по Мультикарте ВТБ повышенная доходность до +1,5%
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|«Комфортный»
|С.:в пределах суммы, превышающей неснижаемый остаток. Минимальная сумма частичного снятия - 15 000 р. для вкладов открытых через отделение; 1 р. для вкладов, открытых через интернет-банк;
П.:Доп.взносы - от 15 т.р для вкладов открытых через отделение; от 1 р. для вкладов, открытых через интернет-банк.
Последний доп.взнос - не менее чем за 30 дней до окончания срока вклада.
|-
|-
|3,65%
|3,65%
|3,65% на 394 дня
|есть
|ежемесячная выплата
или капитализация %
|от 30 т.р. Онлайн
от 100 т.р. Отделение
181-1830 дней
При покупках по Мультикарте ВТБ повышенная доходность до +1,5%
|АО «Россельхозбанк»
|АКЦИЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ СТАВКА!»
Период проведения акции с 15.06.2020 по 14.07.2020 включительно
|нет
|-
|-
|4,30%
|-
|4,6% на 395дней
|есть
|в день окончания срока вклада
|от 10 т.р.
180 / 395 /730 / 1095 / 1460 дней
вид вклада: «Доходный»
|АО «Россельхозбанк»
|«Доходный»
|нет
|3,80%
|3,80%
|4,1%;
4% с ежемес%
|4,2%;
4,1% с ежемес%
|4,45% на 395дней;
4,35% с ежемес %
|0,10%
|в конце срока / ежемесячно с изменением ставки
|от 3.т.р.
31/ 91 / 180 / 270 / 395 / 455/ 540 / 730 / 910 / 1095 / 1460 дней
|АО «Россельхозбанк»
|«Золотой Премиум»
|нет
|-
|4,00%
|4,25%
4,2% с ежемес%
|4,4%;
4,3% с ежемес%
|4,6% на 395 дней;
4,5% с ежемес%
|есть
|в конце срока / ежемесячно с изменением ставки
|от 1,5 млн р.
91 / 180 / 270 / 395 / 455 / 540/ 730 / 910 / 1095 / 1460 / 1825 дней
|АО «Россельхозбанк»
|Накопительный счет «Моя копилка»
|есть
|0,1-4,45%
|0,1-4,45%
|0,1-4,45%
|0,1-4,45%
|0,1-4,45%
|есть
|ежемесячно в последний рабочий день месяца
|Начисление % осуществляется на фактический остаток денежных средств на Счете на начало операционного дня по % ставке, установленной Банком для тарифного плана «Моя копилка» на соответствующую дату и соответствующей суммовому диапазону, в который входит минимальный остаток на Счете в течение календарного месяца.
|АО «Россельхозбанк»
|Накопительный счет «Мой счет»
|есть
|0,1-4,25%
|0,1-4,25%
|0,1-4,25%
|0,1-4,25%
|0,1-4,25%
|есть
|ежемесячно в последний рабочий день
|Начисление % осуществляется ежедневно на остаток денежных средств на счете по состоянию на начало операционного дня.
|ПАО РОСБАНК
|#МожноСЧЁТ
|есть
|3-7%
|3-7%
|3-7%
|3-7%
|3-7%
|есть
|ежемесячно
|% ставка начисляется на дифференцированный остаток с применением к каждому диапазону сумм соответствующей ему % ставки.
|ПАО РОСБАНК
|«150 лет надежности»
|нет
|-
|для текущих клиентов только
|4,80%
|для текущих клиентов только 4-4,3%
|4,90%
|есть
|в конце срока
|от 50 т.р.до 300 млн.р.
Для текущих клиентов доступны дополнительные сроки: 3 / 7 / 9 / 18 / 24 / 36 мес
|ПАО РОСБАНК
|«Прогрессивный»
1 год
|нет
|4,00%
|4,00%
|4,50%
|4,75%
|5,00%
|нет
|ежеквартально без капитализации
|от 500 т.р.до 50 млн.р.
Общий срок вклада — 1 год
|ПАО РОСБАНК
|«Пополняемый»
|С.-нет;
П.:от 1 т.р.
|-
|3,10%
|3,30%
|3,40%
|3,60%
|есть
|ежемеесячно с капитализацией
|от 15 т.р.до 50 млн.р.
До 18 мес
для клиентов пакета "Золотой" +0,3%
|ПАО РОСБАНК
|«Управляемый»
|С.-есть;
П.:от 1 т.р.
|-
|-
|-
|-
|3,00%
|есть
|ежемеесячно без капитализации
|от 50 т.р.до 50 млн.р.
До 18 мес
|ПАО РОСБАНК
|Сберегательный счёт
|есть
|3-4%
|3-4%
|3-4%
|3-4%
|3-4%
|есть
|ежемесячно
|Проценты начисляются на фактический остаток
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Газпромбанк – На вершине»
с накопительным страхованием жизни
|нет
|-
|-
|7-7,5%
|-
|7-7,5%
|-
|
в конце срока
|от 50 т.р.
Сумма размещения в НСЖ от 50 т.р.
Ежегодное внесение.
Срок вклада — 181 / 367 дней
Ежегодно можно возвращать 13% от годового взноса за счет налогового вычета
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Газпромбанк – Перспектива»
с инвестиционным страхованием жизни
|нет
|-
|-
|5,8-7,2%
|-
|5,8-7,2%
|есть
|в конце срока
|от 50 т.р.
Сумма размещения в ИСЖ от 50 т.р.
Срок ИСЖ 4 / 5 лет
Ежегодное внесение.
Срок вклада — 181 / 367 дней
Ежегодно можно возвращать 13% от годового взноса за счет налогового вычета
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Тройная ставка»
|нет
|-
|-
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|
в конце срока
|от 250 т.р., страховой премии по договору ИСЖ – 200 т.р., первого пенсионного взноса по договору НПО – 50т.р.
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Газпромбанк – На будущее»
|нет
|-
|-
|6,6-7%
|-
|6-6,4%
|-
|
в конце срока
|от 50 т.р.
Максимальная сумма вклада
не должна превышать сумму первого пенсионного взноса по Договору НПО
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Газпромбанк – Двойной доход»
с индивидуальным инвестиционным счетом
|нет
|-
|-
|6,10%
|-
|5,60%
|-
|
в конце срока
|от 100 т.р.
Максимальная сумма вклада 1 000 000 руб., и не должна превышать 50% от общей суммы размещаемых денежных средств (вклад + ИИС)
Вклад открывается при условии одновременного открытия и перевода денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет управляющей компании
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Газпромбанк – Инвестиционный доход»
|нет
|-
|6,2-6,3%
|6,1-6,2%
|-
|5,5-5,6%
|-
|
в конце срока
|от 25 т.р.
91 / 181 / 367 дней
при одновременной подаче вкладчиком в Банк ГПБ (АО) распоряжения на оплату паев Фондов, оформленного в тот же день и в том же подразделении Банка. максимальная сумма вклада не должна превышать 100 % от объема вложений в Фонды
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Для сбережения»
|нет
|4-4,2%
|4-4,2%
|4,1-4,3%
|4,2-4,4%
|0,20%
|
в конце срока
|от 15 т.р.
от 91 до 1097 дней
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Газпромбанк – На жизнь»
|С.-нет;
П.: Сумма дополнительного взноса не ограничена
|-
|3,7-3,9%
|3,7-3,9%
|3,8-4%
|3,9-4,1%
|0,20%
|
в конце календарного месяца/срока с капитализацией
|от 15 т.р.
от 91 до 1097 дней
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|«Газпромбанк – Бизнес»
|П.-есть;
С.:в пределах суммы, превышающей размер первоначальной суммы вклада(1) (неснижаемого остатка)
|-
|3,4-3,8%
|3,4-3,8%
|3,5-3,9%
|3,6-4%
|0,20%
|
в конце календарного месяца/срока с капитализацией
|от 15 т.р.
от 91 до 1097 дней
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Казани
|«Для первых»
|нет
|-
|4,50%
|4,60%
|4,60%
|-
|-
|
в конце срока
|от 15 т.р.
91 / 181 / 270 дней
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Казани
|«Чемпионский»
Проценты вперед!
|нет
|-
|-
|4,50%
|-
|4,50%
|-
|
на следующий рабочий день после открытия вклада без капитализации
|от 50 т.р.
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Казани
|«Успех»
|нет
|-
|-
|5,20%
|-
|-
|есть
|
в конце срока
|от 15 т.р.
Самым наглядным примером корреляции выглядят ипотечные ставки, которые всегда выше ставки рефинансирования ЦБ в силу желания банков заработать на разнице. Если в январе 2019 года в среднем в 24 банках Татарстана ипотечные ставки колебались в районе 10—12% по вторичному жилью, то к концу июня ставок, превышающих 10% почти не осталось, средняя ставка по ипотеке опустилась в итоге до 9,7%. В то же время ипотечные ставки на первичном рынке жилья РТ снизились с 10,9% до 8,4%.
Одновременно снижалась и максимальная процентная ставка по банковским вкладам. Согласно данным самого Центробанка РФ, за тот же период максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась на 44%. Когда ключевая ставка была на самом высоком уровне — 7,75% — максимальная процентная ставка в российских банках колебалась в районе 7,5—7,27% с тенденцией к снижению.
К началу 2020 года при ставке ЦБ в 6,25% банки предлагали вклады максимум уже за 5,93%. После перелома тренда ключевой ставки проявилась еще более прямая зависимость ставки по депозитам, мало того, банки при этом, угадывая настроения ЦБ, порой играли на еще большее понижение в ожидании очередного падения ставки рефинансирования. Так, в конце января крупнейшие банки РФ массово снизили ставки рублевых вкладов, готовясь к очередному падению ключевой ставки. В разгар карантинного локаута максимальная процентная ставка по вкладам в России на 0,01% превысила ключевую ставку, в середине июня этого года, когда команда Набиуллиной еще более снизилась ключевую ставку до маловероятного еще года два назад уровня в 4,5%, банки предлагали вклады по ставке на 0,5% выше центробанковской.
Когда ставки по депозитам росли
Сам Центробанк зафиксировал рост банковских ставок еще в марте этого года, впервые с ноября прошлого года. Причины, вынудившие банки повышать ставки в конце марта-начале апреля, несмотря на отказ ЦБ как-либо менять свою ключевую (она тогда оставалась на уровне 6%) была в оттоке средств со вкладов населения, вызванном нестабильностью на рынках и падением рубля.
Ставки выросли, в частности, в двух банках, входящих в топ-10, которые мониторит ЦБ: Совкомбанк повысил лучшую ставку своих вкладов с 6,1 до 6,6% годовых, Московский кредитный банк — с 5,8 до 6,3%. Вместе с ними в конце марта успели повысить и банки поменьше. При этом регулятор — ЦБ — не рекомендует в принципе банкам, не входящим в топ-10 по размеру вкладов, увеличивать ставки более чем на 2 пункта по сравнению со средней максимальной. В настоящий момент Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ).
Летние повышения банковских ставок на депозиты для физических лиц, находящиеся в противоречии в курсом ЦБ, тоже было кратковременными: тогда, в июне, ряд крупных банков предложили так называемые сезонные «промовклады с повышенной доходностью», пользуясь во многом тем, что «многие россияне отложили отпуска, поездки за границу и другие траты», на этих клиентов банки и рассчитывали.
Тем не менее, к осени доходность по депозитам может упасть еще сильнее, предупредило тогда экспертное сообщество, рассчитывать на продолжение повышение ставок нет смысла. Тем более, что в очередной раз снизив ключевую ставку Центробанк в своем пресс-релизе объявил, что «сохранил неизменным сигнал на дальнейшее снижение ставки»: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». К слову, такой же сигнал содержался и в прошлом релизе.
Краткосрочные вклады скребут по дну
При этом максимальные процентные ставки, повторяя тренд снижения ключевой ставки ЦБ, в среднем отстают от нее на 0,4%, лишь раз за последние полтора года банковские ставки отстали от центробанковской более чем на 1% — в конце февраля этого года (тогда максимальная ставка в топ-10 российских банках составила 5,22% при ключевой в 6,25%).
Максимальные ставки касаются относительно долгосрочных депозитов, вкладов на срок от полугода до года. Вклады «до востребования», месячные и до трех месяцев — предполагают еще меньшие ставки. Так, в апреле 2020 года ставки по вкладам «до востребования» были в два раза ниже ключевой ставки ЦБ, составив в среднем 2,86%, двукратную разницу ставки по самым краткосрочным вкладам демонстрируют в течение всего 2020 года, тогда как ставки по месячным вкладам в последнее время почти всегда в 1,5-1,7 раза ниже ставки рефинансирования ЦБ, составляя 3,6-3,3%. В татарстанских банках ситуация аналогичная, даже с учетом летних промовкладов. Ставки по месячным вкладам для физических лиц находятся в основном в районе 2,2-4% (редко — 5%), ставки по годовым или полугодичным вкладам большей частью не превышают отметок в 4-5% (очень редко — 6-7%).
Ставки по депозитам для юрлиц доходят до 1%
Как известно, ставки по депозитам юридических лиц, компаний и организаций, практически всегда ниже процентов по вкладам граждан (для физических лиц, вклады которых застрахованы, размер ставки — важный критерий при выборе банка), в том числе потому, что ставки, по которым привлекаются ресурсы, в т.ч. депозиты юридических лиц, должны быть ниже ставок по размещаемым средствам, тем же кредитам.
Однако еще перед локдауном руководству Центрального банка РФ стало известно, что, стремясь привлечь новых клиентов, небольшие кредитные организации завышают процентные ставки по депозитам юридических лиц. ЦБ обещал проверить ситуацию, и если явление будет носить массовый характер, даже назначить регулярный мониторинг деятельности банков по аналогии с работой, проводимой в отношении депозитов физических лиц. Татарстанских банков это, однако, пока не касается. На момент подготовки этого материала «Реального времени» средняя ставка по депозитам большей частью не превышала 4%, доходя порой до 1,6-1,7% (скажем, в Сбербанке) и даже до 1% (в банке «Аверс») по депозитам до 90 дней, и колебалась в районе 4,4% для годовых депозитов, в редких одиночных случаях превышая 5% (как по одному из депозитов «Автоградбанка»).
|Банк
|Наименование
|Пополнение (П),
Снятие частичное(С)
|3 мес.,
до 90 дней
|6 мес.,
от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|1 год,
от 271 до 365 дней
|Примечание
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|Управляемый
|П.от 100 т.р.
П.<300%
С.<50%
от первонач.c.
|2,40%
|2,70%
|2,95%
|от 100 т.р.
Ставки меняются каждый день
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|Накопительный
|П.от 100 т.р.
П.<300%
от первонач.c.
|3,25%
|3,55%
|3,80%
|от 100 т.р.
Ставки меняются каждый день
|ПАО «АК БАРС» БАНК
|Базовый
|нет
|3,40%
|3,70%
|3,95%
|от 100 т.р.
Ставки меняются каждый день
|ООО Банк "Аверс"
|Классический
|нет
|1,30%
|1,00%
|0,80%
|от 300 т.р.
|ООО Банк "Аверс"
|Срочный
|П.и С.
|1,00%
|0,90%
|0,80%
|от 300 т.р.
|ПАО Банк ЗЕНИТ (ранее - АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
|Классический
|нет
|4,54%
|5,09%
|5,09%
|ПАО Банк ЗЕНИТ (ранее - АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
|Неснижаемый остаток
|П.и С.
|4,10%
|4,25%
|4,25%
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|Комфорт
|нет
|индивид
|4,45%
|4,15%
|3,90%
|от 50 т.р.
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|Гибкий
|П.от 100 т.р.
С.
|3,70%
|3,70%
|3,35%
|2,85%
|от 50 т.р.
|ПАО Банк «ФК Открытие»
|Классика
|нет
|индивид
|4,68%
|4,64%
|4,65%
|от 50 т.р.
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Классический
|нет
|3,20%
|3,50%
|4,00%
|свыше 10 млн - др.проценты
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Гибкий
|С.<90%
|2,85%
|3,14%
|3,61%
|свыше 10 млн - др.проценты
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Растущий
|П.
|2,70%
|2,97%
|3,42%
|свыше 10 млн - др.проценты
|ПAO «Промсвязьбанк»
|Начисление процентов
|П.и С.
|индивид
|индивид
|индивид
|ПАО «АКИБАНК»
|От 31 дня
|нет
|3,65%
|3,75%
|4,00%
|4,25%
|от 1 млн.руб.
|"Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО))
|Накопительный
|П.от 1000 руб.;
С.только процентов
|4,82%
|4,95%
|5,12%
|П.запрещается за 30 дней/3 мес./6 мес.
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|Депозит
|С.сумма остатка не ниже 500 т.р.;
П.
|4,05%
|4,10%
|4,15%
|4,15%
|от 500 т.р.
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|Депозит
|нет
|нет
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|от 1 млн.руб.
|АО «ТАТСОЦБАНК»
|Депозит
|П.;
С.:несниж.ост.500 т.р.
|нет
|2,00%
|2,00%
|2,00%
|от 1 млн.руб.
|АКБ "Заречье"
|Депозит
|нет
|2,30%
|2,50%
|2,90%
|2,90%
|от 100 т.р.
|АО «Райффайзенбанк»
|Депозит
|нет
|3,50%
|3,50%
|3,50%
|3,50%
|от 100 т.р.
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|Депозит «Классический»
|П.:в течение 1-ой половины срока (min 100 т.р.);
С.-нет
|4,50%
|4,50%
|4,90%
|4,90%
|от 50 т.р.
|ООО КБЭР “Банк Казани”
|Депозит с возможностью частичного
изъятия и полного досрочного закрытия
|П.:в течение 1-ой половины срока (min 100 т.р.);
С.:не более 80% от первоначальной суммы
|4,00%
|4,00%
|4,30%
|4,30%
|от 50 т.р.;
Возможность полного досрочного изъятия при условии минус 1% от действующей ставки.
|ООО «Камский коммерческий банк»
|Универсальный
|нет
|3,10%
|3,20%
|3,30%
|3,50%
|от 500 т.р.
|ООО «Камский коммерческий банк»
|Пополняемый
|С.: сверх неснижаемого остатка 500 т.р.;
П.есть
|2,90%
|3,00%
|3,10%
|3,20%
|от 500 т.р.
|АО «Автоградбанк»
|Классический
|нет
|4,75%
|4,75%
|5,25%
|5,25%
|от 50 т.р.
|АО «Автоградбанк»
|Пополняемый
|С.-нет;
П.-есть
|4,25%
|4,25%
|4,75%
|4,75%
|от 50 т.р.;
При досрочном востребовании:
с 1 по 180 день - 0,1% годовых
со 181 дня - ставка сохраняется
|АО «Автоградбанк»
|Управляемый
|С.:не ниже 50 т.р.;
П.-есть
|3,75%
|3,75%
|4,25%
|4,25%
|от 50 т.р.;
При досрочном востребовании:
с 1 по 180 день - 0,1% годовых
со 181 дня - ставка сохраняется
|АО «Автоградбанк»
|Спецпредложение
|индивидуально
|индивид
|индивид
|индивид
|индивид
|от 1 млн.руб.
|ООО "АЛТЫНБАНК"
|ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
|индивид
|индивид
|индивид
|индивид
|Готовых предложений нет, обговариается с руководством банка
|АО "ИК Банк"
|Депозит без возможности досрочного возврата
|П.-нет
|3,00%
|3,00%
|3,50%
|3,50%
|от 500 т.р.
|АО "ИК Банк"
|Депозит с возможностью досрочного возврата
|П.-нет;
С.-есть
|2,00%
|2,50%
|3,00%
|3,00%
|от 500 т.р.
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|Классический
|нет
|Комментарий: на 91 день 4,35%
|Комментарий: на 181 день 4,85%
|4,97%
|от 100 т.р.
|АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
|Отзывной (с возможн.досрочного погашения)
|нет
|Комментарий: на 91 день 4,20%
|Комментарий: на 181 день 4,70%
|4,67%
|от 100 т.р.
|АО «Банк Интеза»
|Доходный
(с выплатой процентов в
конце срока)
|нет
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|от 15 т.р.
|АО «Банк Интеза»
|Рантье
(с выплатой процентов
ежемесячно)
|нет
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|от 15 т.р.
|АО «Банк Интеза»
|Растущий (с
капитализацией
процентов)
|нет
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|от 15 т.р.
|АО «Банк Интеза»
|Гибкий
(с возможностью досрочного
расторжения)
|нет
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|от 100 т.р.
|ООО «АвтоКредитБанк»
|индивидуально
|индивид
|индивид
|индивид
|индивид
|индивид
|Готовых предложений нет, обговариается с руководством банка
|Сбербанк
|«Классический Онлайн»
|нет
|2,17%
|2,43%
|2,70%
|2,98%
|до 100 млн.р.
|Сбербанк
|«Классический»
|нет
|2,03%
|2,27%
|2,52%
|2,79%
|до 100 млн.р.
|Сбербанк
|«Пополняемый Онлайн»
|С.-нет;
П.: в течение первой половины срока, min 10% от первоначальной суммы, не более 200% от первонач. суммы
|1,84%
|2,06%
|2,29%
|2,53%
|до 100 млн.р.
|Сбербанк
|«Пополняемый»
|С.-нет;
П.: в течение первой половины срока, min 10% от первоначальной суммы, не более 200% от первонач. суммы
|1,72%
|1,93%
|2,14%
|2,37%
|до 100 млн.р.
|Сбербанк
|«Отзываемый Онлайн»
|нет, только полное снятие возможно
|1,71%
|1,88%
|2,06%
|2,25%
|до 100 млн.р.
|Сбербанк
|«Отзываемый»
|нет, только полное снятие возможно
|1,60%
|1,76%
|1,93%
|2,11%
|до 100 млн.р.
|Сбербанк
|Депозиты на иных условиях
|есть
|от 10 млн.р.
|от 10 млн.р.
|от 10 млн.р.
|от 10 млн.р.
|от 10 млн.р.
|Сбербанк
|Неснижаемый остаток на расчетных счетах
|П.-есть;
С.:в рамках неснижаемого остатка
|1,60%
|1,76%
|1,93%
|2,11%
|от 500 т.р. до 100 млн.р.
|Сбербанк
|Неснижаемый остаток на расчетных счетах Онлайн
|П.-есть;
С.:в рамках неснижаемого остатка
|1,71%
|1,88%
|2,06%
|2,25%
|от 500 т.р. до 100 млн.р.
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|«Срочный со сроком привлечения до года / свыше года»
|нет
|3,20%
|3,30%
|3,35%
|3,74%
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|«Срочный с возможностью досрочного расторжения»
|нет
|3,19%
|3,31%
|3,33%
|3,60%
|до 450 млн.р.
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|Размещение денежных средств на счете
"Неснижаемые остатки"
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|4,00%
|от 1 млн.р.
|ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО)
|Размещение денежных средств на счете
"Среднемесячные остатки"
|-
|4,00%
|-
|-
|от 2 млн.р.
|АО «Россельхозбанк»
|"Стабильный"
|нет
|3,35%
|3,65%
|3,80%
|3,95%
|АО «Россельхозбанк»
|"Динамичный" (пополняемый)
|П.:min количество дней до истечения срока для последнего доп.взноса – 30 дней;
С.-нет
|-
|3,55%
|3,60%
|3,70%
|АО «Россельхозбанк»
|"Удобный" (с правом Вкладчика на досрочный частичный возврат)
|С.-есть;
П.-нет
|-
|3,55%
|3,70%
|3,85%
|АО «Россельхозбанк»
|"Оперативный" (пополняемый с правом Вкладчика на досрочный частичный возврат)
|П.:min количество дней до истечения срока для последнего доп.взноса – 30 дней;
С.-есть
|-
|3,40%
|3,50%
|3,60%
|АО «Россельхозбанк»
|"Проценты авансом"
|нет
|3,6%-3,7%
|3,8%-3,9%
|3,9%-4%
|ставки приблизительные. Устанавливаются индивидуально
|АО «Россельхозбанк»
|Начисление процентов на остаток по расчетному счету (несниж.остаток)
|3,5%-3,95%
|3,65%
|3,6%-3,8%
|ПАО РОСБАНК
|«Бизнес Стандарт»
Классический депозит с высокой доходностью
|нет
|3,70%
|3,80%
|3,95%
|4,05%
|от 50 т.р.до 300 млн.р.
|ПАО РОСБАНК
|«Бизнес Эталон»
Депозит с максимально гибкими условиями
|есть
|-
|-
|-
|Комментарий: 1 год+1 день 2,80%
|от 100 т.р.до 300 млн.р.
|ПАО РОСБАНК
|«Бизнес Блиц»
Депозит для размещения средств на короткий срок (7-21 день)
|нет
|-
|-
|-
|-
|от 500 т.р.до 300 млн.р.
|ПАО РОСБАНК
|«Бизнес Рациональ»
Классический депозит с повышенной процентной ставкой и особыми условиями досрочного отзыва
|нет
|3,75%
|3,85%
|-
|-
|от 100 т.р.до 300 млн.р.
|ПАО РОСБАНК
|«Бизнес Гранд»
|П.-нет;
С.- однократно, с согласия Банка
|3,75%
|3,95%
|4,10%
|4,30%
|от 10 млн.р.до 300 млн.р.
|Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани
|Депозит
|нет
|4,20%
|4,20%
|4,45%
|ставки меняются каждый день
Реальная ставка по вкладам близка к нулю
В июльском сообщении ЦБ уточнил прогноз по инфляции. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем». Получается, что фактически реальные ставки по вкладам и депозитам прямо сейчас приобретают практически нулевое значение.
На этом фоне в конце прошлой недели банки уже наблюдали повышенный спрос на новый выпуск облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), в частности, ОФЗ нового выпуска на 15 млрд рублей. Спрос населения на этот инструмент будет увеличиваться, и главным драйвером выступает политика Банка России по снижению ключевой ставки, полагают сами банкиры. Тем более, что в первые дни продаж бумаги нового выпуска предлагались с доходностью к погашению 5,63% годовых — тогда как, напомним, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях во второй декаде июля — до пятничного объявления об еще большем снижении ключевой ставки — составила 4,55% годовых. То есть, как минимум, на 1% ОФЗ выгоднее депозитов (правда, с учетом инфляции, годовой выигрыш и тут вряд ли превысит 1,5%)
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Сергей Акульчев Генеральный директор и владелец ООО «ТД «Акульчев»
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— В принципе никогда и не было выгодно класть средства на банковские вклады и депозиты. Банки зарабатывают, а физические лица, если и зарабатывают, то копейки. Для бизнеса должен быть, конечно, какой-то страховой депозит на «черный день», не более того. А зарабатывать на процентах по вкладам — глупость, 3-4% в год, что за бизнес? Раньше банки зарабатывали на спекуляциях, а сейчас просто зарабатывают с платежей [по кредитам], с физических и юридических лиц. И спекулятивной деятельностью занимаются все меньше и меньше. И меньше вкладывают, меньше рискуют. Все банки перестали рисковать, им нужны гарантированные, фиксированные, стабильные доходы. Конкуренции среди них в итоге нет, и поэтому потихонечку доходность их тоже снижается. Ведь кто не рискует — тот не пьет шампанского. Банки пытаются снизить риски но нуля, и соответственно при этом что-то еще заработать. Но такого не бывает! Процент — ставка за риск, он должен быть сбалансированным. Должны быть как рисковые, умеренно-рисковые вложения. Где-то должны быть нерисковые. Тогда и экономика будет развиваться, и у банков будут деньги. Сейчас банки фактически сидят на деньгах — и не могут толком зарабатывать.
Снижение ключевой ставки Центробанка, и дешевые деньги — всегда помогают экономике, безусловно. Я думаю, лишь бы такие деньги были — и лишь бы население не изъяло свои деньги из банков, и не положило себе в карман куда-то, в этом сейчас как раз опасность есть.
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Альберт Бикбов Экономист
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— О том, что вклады и депозиты стали мало выгодными — можно говорить с известной долей условности. Почему? Потому что мы всегде должны отталкиваться от понятия «реальная процентная ставка». Мы должны вычитать из ключевой ставки темпы инфляции, и таким образом получать реальную процентную ставку — она сейчас приближается к нулю. По сути мы сейчас движемся в таком направлении, что инструменты хранения и сбережения становятся сейчас невыгодными. В случае валютных вложений существует, в свою очередь, большая опасность влияния нефтяной конъюнктуры. И может получиться так, как когда люди напокупали доллар, стоивший выше 75 рублей, и остались в убытках. Потому что цены на нефть поднялись, и курс доллара снизился.
Когда реальная ставка близка к нулю, хранение в банках начинает терять смысл, но опять-таки какие есть альтернативы этому? Альтернатив немного. Это, например, недвижимость. И граждане РФ сейчас начнут перераспределение своих активов — и мы видим сейчас довольно существенные оттоки идут: это реакция россиян на низкие ставки — и перемещать их на рынок недвижимости. Но вложение в недвижимость не дает большой отдачи, хотя и превышают доходность банковских депозитов, и в отдельных удачных случаях можно получить прибыль за счет прироста стоимость квадратного метра (до 6-7%, иногда и больше). Но тут надо «значит прикуп» и жить в Сочи, обладать большим опытом в инвестирование недвижимости, и не попадаться на долгострои и откровенных мошенников. Рынок акции тоже не радуют, акции сильно просели: в них, может, и есть сейчас смысл вкладывать, но только с учетом долгосрочных перспектив — рынок вернется к своим прежним значениям только после ликвидации последствий коронавируса, высоких цен на нефть и стабилизации экономики. А это на года может затянуться.
Снижение ставки рефинансирования ЦБ — элемент стимулирующей денежно-кредитной политики, идут стимулирование спроса, активных инвестиций. Не надо забывать, что со снижением ключевой ставки — снижается и ставки по кредитам. Депозиты теряют свой смысл, но кредиты становятся все дешевле. Можно даже приветствовать льготную ставку ипотечного кредитования в 6,5%. Получается, ЦБ пытается разогнать активность в экономике, но экономисты говорят, что у этой политики существует своя опасная сторона. Может наступить момент, когда ставки придут к таким значениям нулевым, что дальше подобная стимулирующая политика перестанет иметь свой смысл. Простимулировать экономику путем снижения ставки станет невозможно, а стимулировать-то надо. Можно вспомнить экономику стран Еврозоны, когда ставки по депозитам докатились вообще до отрицательных значений. Тогда приходится роль стимулирования экономики брать на себя бюджету, а это тоже чревато, особенно сегодня, когда денег в бюджете для стимулирования экономического роста найти трудно.
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Марат Сабиров Директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс»
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— Вклады в банки давно, в целом, перестали быть интересными что для физических, что для юридических лиц из-за уровня инфляции, в первую очередь. Но теперь тем более люди не ощущают смысла размещать деньги на депозитах. Потому что принося какую-то свою сумму накоплений и сбережений на выходе они получают сумму, которую ни на что потратить уже нельзя. Из альтернатив банковским вкладам стоит, например, вспомнить про облигации федерального займа, которые уже давно были выгоднее депозитов, и они всегда выше ставок по депозитам.
Но альтернатив тем же облигациям в принципе-то и нет. Покупка валюты — вещь неоднозначная, в течение года она может принести нулевой, так и отрицательный результат. Мы же не знаем, как в конечном счете будут двигаться валютные курсы. Тогда как просто открыть счет, купить ОФЗ и получать больше, чем по депозитам — много ума не надо. Купить доллар при прочих равных — решение куда более рискованное, по-моему.
Удешевление денег, вызванное снижением ключевой ставки — главный инструмент влияния на экономику во многих странах. До того, как они начинают печатать деньги, они снижают ставку. Но не надо забывать, что центробанки всего мира действуют сегодня скоординировано. И когда-то кто-то из крупных ЦБ понижает ставку, обычно и другие вслед за ним делают тоже самое. Так работает современная финансовая система — она глобальная достаточно. Снижение ставки однозначно выгоднее именно бизнесу, а не населению.
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