Реальные ставки по банковским вкладам близки к нулю

Эксперты предупреждают об угрозе оттока средств населения из кредитных организаций

Российские банки могут продолжить снижать ставки по рублевым вкладам, считают эксперты. После рекордного июльского снижения ключевой ставки Центробанком — до исторического минимума в 4,25% — большинство аналитиков прогнозируют ее дальнейшее падение и в сентябре, на следующем заседании регулятора. ЦБ начал снижать ставку рефинансирования прошлым летом, и в продолжение года вслед за ней опускались и ставки по банковским вкладам для населения и депозитам для юридических лиц, в том числе в кредитных учреждениях Татарстана. Лишь дважды банки повышали свои ставки — в конце марта из-за оттока вкладов, и в начале лета, в расчете на то, что россияне, ограниченные в тратах на турпоездки, положат деньги на счета. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», к настоящему моменту депозиты подешевели до 1—3%, а с учетом инфляции ставки по вкладам для населения устремились к отрицательным значениям.

Вклады стали менее выгодны

Июльское решение Центробанка — уронить ключевую ставку на минимальные 0,25 пункта, до 4,25% — наблюдатели связывали с желанием регулятора оценить влияние снижения ставок на экономику. Многие аналитики считают, что тенденция сохранится, поэтому в российских банках ждут плавного снижения ставки и по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ.

Так, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко считает, что «средняя ставка по рублевым депозитам в целом по банковской системе к концу этого года будет в районе 4% годовых». По его мнению, на следующем ЦБ вновь снизит ставку рефинансирования.

Банковские вклады для физических лиц и депозиты для лиц юридических становятся все менее выгодными, так как со снижением ключевой ставки снижается и ставка по вкладам в банках, в том числе в Татарстане. В прошлом году до конца июня команда Эльвиры Набиуллиной повышала ключевую ставку, что отражалось на дороговизне кредитов, высоких ипотечных ставках и одновременно ставках по депозитам.



Как ставки по банковским вкладам снижались вслед за решениями ЦБ

С августа 2018 года до конца сентября 2018 года ставка рефинансирования составляла 7,25%, затем была повышена до 7,5%, в начале 2019 года — еще на несколько пунктов, до 7,75%. Эта величина ключевой ставки ЦБ продержалась в итоге до июня 2019 года, когда Центробанк развернул курс и понизил ее до 7,5% в июле прошлого года, до 7,25% в августе, в октябре она была снижена до 7%, в ноябре — до 6,5%. И затем снижалась примерно раз в 2 месяца.

В начале 2020 года ставка упала до 6,25%, в марте — до 6%, в мае, еще во время эпидемии и локаута, до 5,5%, и, наконец, в середине июня 2020 года составила уже 4,5%. С момента начала разворота курса ЦБ ключевая ставка снизилась уже на 3,5%, или почти в два раза (точнее, в 1,8 раза).

Ставки вкладов для физлиц, июль 2020 года

Самым наглядным примером корреляции выглядят ипотечные ставки, которые всегда выше ставки рефинансирования ЦБ в силу желания банков заработать на разнице. Если в январе 2019 года в среднем в 24 банках Татарстана ипотечные ставки колебались в районе 10—12% по вторичному жилью, то к концу июня ставок, превышающих 10% почти не осталось, средняя ставка по ипотеке опустилась в итоге до 9,7%. В то же время ипотечные ставки на первичном рынке жилья РТ снизились с 10,9% до 8,4%.



Одновременно снижалась и максимальная процентная ставка по банковским вкладам. Согласно данным самого Центробанка РФ, за тот же период максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась на 44%. Когда ключевая ставка была на самом высоком уровне — 7,75% — максимальная процентная ставка в российских банках колебалась в районе 7,5—7,27% с тенденцией к снижению.

К началу 2020 года при ставке ЦБ в 6,25% банки предлагали вклады максимум уже за 5,93%. После перелома тренда ключевой ставки проявилась еще более прямая зависимость ставки по депозитам, мало того, банки при этом, угадывая настроения ЦБ, порой играли на еще большее понижение в ожидании очередного падения ставки рефинансирования. Так, в конце января крупнейшие банки РФ массово снизили ставки рублевых вкладов, готовясь к очередному падению ключевой ставки. В разгар карантинного локаута максимальная процентная ставка по вкладам в России на 0,01% превысила ключевую ставку, в середине июня этого года, когда команда Набиуллиной еще более снизилась ключевую ставку до маловероятного еще года два назад уровня в 4,5%, банки предлагали вклады по ставке на 0,5% выше центробанковской.



Сам Центробанк зафиксировал рост банковских ставок еще в марте этого года, впервые с ноября прошлого года. Фото abnews.ru

Когда ставки по депозитам росли

Сам Центробанк зафиксировал рост банковских ставок еще в марте этого года, впервые с ноября прошлого года. Причины, вынудившие банки повышать ставки в конце марта-начале апреля, несмотря на отказ ЦБ как-либо менять свою ключевую (она тогда оставалась на уровне 6%) была в оттоке средств со вкладов населения, вызванном нестабильностью на рынках и падением рубля.

Ставки выросли, в частности, в двух банках, входящих в топ-10, которые мониторит ЦБ: Совкомбанк повысил лучшую ставку своих вкладов с 6,1 до 6,6% годовых, Московский кредитный банк — с 5,8 до 6,3%. Вместе с ними в конце марта успели повысить и банки поменьше. При этом регулятор — ЦБ — не рекомендует в принципе банкам, не входящим в топ-10 по размеру вкладов, увеличивать ставки более чем на 2 пункта по сравнению со средней максимальной. В настоящий момент Центробанк считает среднюю максимальную ставку по данным Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Совкомбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ).

Летние повышения банковских ставок на депозиты для физических лиц, находящиеся в противоречии в курсом ЦБ, тоже было кратковременными: тогда, в июне, ряд крупных банков предложили так называемые сезонные «промовклады с повышенной доходностью», пользуясь во многом тем, что «многие россияне отложили отпуска, поездки за границу и другие траты», на этих клиентов банки и рассчитывали.

Тем не менее, к осени доходность по депозитам может упасть еще сильнее, предупредило тогда экспертное сообщество, рассчитывать на продолжение повышение ставок нет смысла. Тем более, что в очередной раз снизив ключевую ставку Центробанк в своем пресс-релизе объявил, что «сохранил неизменным сигнал на дальнейшее снижение ставки»: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». К слову, такой же сигнал содержался и в прошлом релизе.

В татарстанских банках ситуация аналогичная, даже с учетом летних промовкладов. Фото Рината Назметдинова

Краткосрочные вклады скребут по дну

При этом максимальные процентные ставки, повторяя тренд снижения ключевой ставки ЦБ, в среднем отстают от нее на 0,4%, лишь раз за последние полтора года банковские ставки отстали от центробанковской более чем на 1% — в конце февраля этого года (тогда максимальная ставка в топ-10 российских банках составила 5,22% при ключевой в 6,25%).

Максимальные ставки касаются относительно долгосрочных депозитов, вкладов на срок от полугода до года. Вклады «до востребования», месячные и до трех месяцев — предполагают еще меньшие ставки. Так, в апреле 2020 года ставки по вкладам «до востребования» были в два раза ниже ключевой ставки ЦБ, составив в среднем 2,86%, двукратную разницу ставки по самым краткосрочным вкладам демонстрируют в течение всего 2020 года, тогда как ставки по месячным вкладам в последнее время почти всегда в 1,5-1,7 раза ниже ставки рефинансирования ЦБ, составляя 3,6-3,3%. В татарстанских банках ситуация аналогичная, даже с учетом летних промовкладов. Ставки по месячным вкладам для физических лиц находятся в основном в районе 2,2-4% (редко — 5%), ставки по годовым или полугодичным вкладам большей частью не превышают отметок в 4-5% (очень редко — 6-7%).

Ставки по депозитам для юрлиц доходят до 1%

Как известно, ставки по депозитам юридических лиц, компаний и организаций, практически всегда ниже процентов по вкладам граждан (для физических лиц, вклады которых застрахованы, размер ставки — важный критерий при выборе банка), в том числе потому, что ставки, по которым привлекаются ресурсы, в т.ч. депозиты юридических лиц, должны быть ниже ставок по размещаемым средствам, тем же кредитам.

Однако еще перед локдауном руководству Центрального банка РФ стало известно, что, стремясь привлечь новых клиентов, небольшие кредитные организации завышают процентные ставки по депозитам юридических лиц. ЦБ обещал проверить ситуацию, и если явление будет носить массовый характер, даже назначить регулярный мониторинг деятельности банков по аналогии с работой, проводимой в отношении депозитов физических лиц. Татарстанских банков это, однако, пока не касается. На момент подготовки этого материала «Реального времени» средняя ставка по депозитам большей частью не превышала 4%, доходя порой до 1,6-1,7% (скажем, в Сбербанке) и даже до 1% (в банке «Аверс») по депозитам до 90 дней, и колебалась в районе 4,4% для годовых депозитов, в редких одиночных случаях превышая 5% (как по одному из депозитов «Автоградбанка»).

Ставки вкладов для юрлиц, июль 2020 года

Банк Наименование Пополнение (П),

Снятие частичное(С) 3 мес.,

до 90 дней 6 мес.,

от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней 1 год,

от 271 до 365 дней Примечание ПАО «АК БАРС» БАНК Управляемый П.от 100 т.р.

П.<300%

С.<50%

от первонач.c. 2,40% 2,70%

2,95% от 100 т.р.

Ставки меняются каждый день ПАО «АК БАРС» БАНК Накопительный П.от 100 т.р.

П.<300%

от первонач.c. 3,25% 3,55%

3,80% от 100 т.р.

Ставки меняются каждый день ПАО «АК БАРС» БАНК Базовый нет 3,40% 3,70%

3,95% от 100 т.р.

Ставки меняются каждый день ООО Банк "Аверс" Классический нет 1,30% 1,00%

0,80% от 300 т.р. ООО Банк "Аверс" Срочный П.и С. 1,00% 0,90%

0,80% от 300 т.р. ПАО Банк ЗЕНИТ (ранее - АБ «Девон-Кредит» (ПАО) Классический нет 4,54% 5,09%

5,09%

ПАО Банк ЗЕНИТ (ранее - АБ «Девон-Кредит» (ПАО) Неснижаемый остаток П.и С. 4,10% 4,25%

4,25%

ПАО Банк «ФК Открытие» Комфорт нет индивид 4,45% 4,15% 3,90% от 50 т.р. ПАО Банк «ФК Открытие» Гибкий П.от 100 т.р.

С. 3,70% 3,70% 3,35% 2,85% от 50 т.р. ПАО Банк «ФК Открытие» Классика нет индивид 4,68% 4,64% 4,65% от 50 т.р. ПAO «Промсвязьбанк» Классический нет 3,20% 3,50%

4,00% свыше 10 млн - др.проценты ПAO «Промсвязьбанк» Гибкий С.<90% 2,85% 3,14%

3,61% свыше 10 млн - др.проценты ПAO «Промсвязьбанк» Растущий П. 2,70% 2,97%

3,42% свыше 10 млн - др.проценты ПAO «Промсвязьбанк» Начисление процентов П.и С. индивид индивид

индивид

ПАО «АКИБАНК» От 31 дня нет 3,65% 3,75% 4,00% 4,25% от 1 млн.руб. "Тимер Банк" (ПАО) (АКБ "БТА-Казань" (ОАО)) Накопительный П.от 1000 руб.;

С.только процентов 4,82% 4,95%

5,12% П.запрещается за 30 дней/3 мес./6 мес. АКБ «Энергобанк» (ПАО) Депозит С.сумма остатка не ниже 500 т.р.;

П. 4,05% 4,10% 4,15% 4,15% от 500 т.р. АО «ТАТСОЦБАНК» Депозит нет нет 4,00% 4,00% 4,00% от 1 млн.руб. АО «ТАТСОЦБАНК» Депозит П.;

С.:несниж.ост.500 т.р. нет 2,00% 2,00% 2,00% от 1 млн.руб. АКБ "Заречье" Депозит нет 2,30% 2,50% 2,90% 2,90% от 100 т.р. АО «Райффайзенбанк» Депозит нет 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% от 100 т.р. ООО КБЭР “Банк Казани” Депозит «Классический» П.:в течение 1-ой половины срока (min 100 т.р.);

С.-нет 4,50% 4,50% 4,90% 4,90% от 50 т.р. ООО КБЭР “Банк Казани” Депозит с возможностью частичного

изъятия и полного досрочного закрытия П.:в течение 1-ой половины срока (min 100 т.р.);

С.:не более 80% от первоначальной суммы 4,00% 4,00% 4,30% 4,30% от 50 т.р.;

Возможность полного досрочного изъятия при условии минус 1% от действующей ставки. ООО «Камский коммерческий банк» Универсальный нет 3,10% 3,20% 3,30% 3,50% от 500 т.р. ООО «Камский коммерческий банк» Пополняемый С.: сверх неснижаемого остатка 500 т.р.;

П.есть 2,90% 3,00% 3,10% 3,20% от 500 т.р. АО «Автоградбанк» Классический нет 4,75% 4,75% 5,25% 5,25% от 50 т.р. АО «Автоградбанк» Пополняемый С.-нет;

П.-есть 4,25% 4,25% 4,75% 4,75% от 50 т.р.;

При досрочном востребовании:

с 1 по 180 день - 0,1% годовых

со 181 дня - ставка сохраняется АО «Автоградбанк» Управляемый С.:не ниже 50 т.р.;

П.-есть 3,75% 3,75% 4,25% 4,25% от 50 т.р.;

При досрочном востребовании:

с 1 по 180 день - 0,1% годовых

со 181 дня - ставка сохраняется АО «Автоградбанк» Спецпредложение индивидуально индивид индивид индивид индивид от 1 млн.руб. ООО "АЛТЫНБАНК" ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

индивид индивид индивид индивид Готовых предложений нет, обговариается с руководством банка АО "ИК Банк" Депозит без возможности досрочного возврата П.-нет 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% от 500 т.р. АО "ИК Банк" Депозит с возможностью досрочного возврата П.-нет;

С.-есть 2,00% 2,50% 3,00% 3,00% от 500 т.р. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Классический нет Комментарий: на 91 день 4,35% Комментарий: на 181 день 4,85%

4,97% от 100 т.р. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Отзывной (с возможн.досрочного погашения) нет Комментарий: на 91 день 4,20% Комментарий: на 181 день 4,70%

4,67% от 100 т.р. АО «Банк Интеза» Доходный

(с выплатой процентов в

конце срока) нет н/д н/д н/д н/д от 15 т.р. АО «Банк Интеза» Рантье

(с выплатой процентов

ежемесячно) нет н/д н/д н/д н/д от 15 т.р. АО «Банк Интеза» Растущий (с

капитализацией

процентов) нет н/д н/д н/д н/д от 15 т.р. АО «Банк Интеза» Гибкий

(с возможностью досрочного

расторжения) нет н/д н/д н/д н/д от 100 т.р. ООО «АвтоКредитБанк» индивидуально индивид индивид индивид индивид индивид Готовых предложений нет, обговариается с руководством банка Сбербанк «Классический Онлайн» нет 2,17% 2,43% 2,70% 2,98% до 100 млн.р. Сбербанк «Классический» нет 2,03% 2,27% 2,52% 2,79% до 100 млн.р. Сбербанк «Пополняемый Онлайн» С.-нет;

П.: в течение первой половины срока, min 10% от первоначальной суммы, не более 200% от первонач. суммы 1,84% 2,06% 2,29% 2,53% до 100 млн.р. Сбербанк «Пополняемый» С.-нет;

П.: в течение первой половины срока, min 10% от первоначальной суммы, не более 200% от первонач. суммы 1,72% 1,93% 2,14% 2,37% до 100 млн.р. Сбербанк «Отзываемый Онлайн» нет, только полное снятие возможно 1,71% 1,88% 2,06% 2,25% до 100 млн.р. Сбербанк «Отзываемый» нет, только полное снятие возможно 1,60% 1,76% 1,93% 2,11% до 100 млн.р. Сбербанк Депозиты на иных условиях есть от 10 млн.р. от 10 млн.р. от 10 млн.р. от 10 млн.р. от 10 млн.р. Сбербанк Неснижаемый остаток на расчетных счетах П.-есть;

С.:в рамках неснижаемого остатка 1,60% 1,76% 1,93% 2,11% от 500 т.р. до 100 млн.р. Сбербанк Неснижаемый остаток на расчетных счетах Онлайн П.-есть;

С.:в рамках неснижаемого остатка 1,71% 1,88% 2,06% 2,25% от 500 т.р. до 100 млн.р. ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО) «Срочный со сроком привлечения до года / свыше года» нет 3,20% 3,30% 3,35% 3,74%

ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО) «Срочный с возможностью досрочного расторжения» нет 3,19% 3,31% 3,33% 3,60% до 450 млн.р. ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО) Размещение денежных средств на счете

"Неснижаемые остатки"

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% от 1 млн.р. ВТБ (ранее - ВТБ 24 (ПАО) Размещение денежных средств на счете

"Среднемесячные остатки"

- 4,00% - - от 2 млн.р. АО «Россельхозбанк» "Стабильный" нет 3,35% 3,65% 3,80% 3,95%

АО «Россельхозбанк» "Динамичный" (пополняемый) П.:min количество дней до истечения срока для последнего доп.взноса – 30 дней;

С.-нет - 3,55% 3,60% 3,70%

АО «Россельхозбанк» "Удобный" (с правом Вкладчика на досрочный частичный возврат) С.-есть;

П.-нет - 3,55% 3,70% 3,85%

АО «Россельхозбанк» "Оперативный" (пополняемый с правом Вкладчика на досрочный частичный возврат) П.:min количество дней до истечения срока для последнего доп.взноса – 30 дней;

С.-есть - 3,40% 3,50% 3,60%

АО «Россельхозбанк» "Проценты авансом" нет 3,6%-3,7% 3,8%-3,9%

3,9%-4% ставки приблизительные. Устанавливаются индивидуально АО «Россельхозбанк» Начисление процентов на остаток по расчетному счету (несниж.остаток)

3,5%-3,95% 3,65%

3,6%-3,8%

ПАО РОСБАНК «Бизнес Стандарт»

Классический депозит с высокой доходностью нет 3,70% 3,80% 3,95% 4,05% от 50 т.р.до 300 млн.р. ПАО РОСБАНК «Бизнес Эталон»

Депозит с максимально гибкими условиями есть - - - Комментарий: 1 год+1 день 2,80% от 100 т.р.до 300 млн.р. ПАО РОСБАНК «Бизнес Блиц»

Депозит для размещения средств на короткий срок (7-21 день) нет - - - - от 500 т.р.до 300 млн.р. ПАО РОСБАНК «Бизнес Рациональ»

Классический депозит с повышенной процентной ставкой и особыми условиями досрочного отзыва нет 3,75% 3,85% - - от 100 т.р.до 300 млн.р. ПАО РОСБАНК «Бизнес Гранд» П.-нет;

С.- однократно, с согласия Банка 3,75% 3,95% 4,10% 4,30% от 10 млн.р.до 300 млн.р. Филиал «Газпромбанк» (АО) в г.Казани Депозит нет 4,20% 4,20%

4,45% ставки меняются каждый день

Реальная ставка по вкладам близка к нулю

В июльском сообщении ЦБ уточнил прогноз по инфляции. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем». Получается, что фактически реальные ставки по вкладам и депозитам прямо сейчас приобретают практически нулевое значение.

На этом фоне в конце прошлой недели банки уже наблюдали повышенный спрос на новый выпуск облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), в частности, ОФЗ нового выпуска на 15 млрд рублей. Спрос населения на этот инструмент будет увеличиваться, и главным драйвером выступает политика Банка России по снижению ключевой ставки, полагают сами банкиры. Тем более, что в первые дни продаж бумаги нового выпуска предлагались с доходностью к погашению 5,63% годовых — тогда как, напомним, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях во второй декаде июля — до пятничного объявления об еще большем снижении ключевой ставки — составила 4,55% годовых. То есть, как минимум, на 1% ОФЗ выгоднее депозитов (правда, с учетом инфляции, годовой выигрыш и тут вряд ли превысит 1,5%)

Сергей Акульчев Генеральный директор и владелец ООО «ТД «Акульчев» — В принципе никогда и не было выгодно класть средства на банковские вклады и депозиты. Банки зарабатывают, а физические лица, если и зарабатывают, то копейки. Для бизнеса должен быть, конечно, какой-то страховой депозит на «черный день», не более того. А зарабатывать на процентах по вкладам — глупость, 3-4% в год, что за бизнес? Раньше банки зарабатывали на спекуляциях, а сейчас просто зарабатывают с платежей [по кредитам], с физических и юридических лиц. И спекулятивной деятельностью занимаются все меньше и меньше. И меньше вкладывают, меньше рискуют. Все банки перестали рисковать, им нужны гарантированные, фиксированные, стабильные доходы. Конкуренции среди них в итоге нет, и поэтому потихонечку доходность их тоже снижается. Ведь кто не рискует — тот не пьет шампанского. Банки пытаются снизить риски но нуля, и соответственно при этом что-то еще заработать. Но такого не бывает! Процент — ставка за риск, он должен быть сбалансированным. Должны быть как рисковые, умеренно-рисковые вложения. Где-то должны быть нерисковые. Тогда и экономика будет развиваться, и у банков будут деньги. Сейчас банки фактически сидят на деньгах — и не могут толком зарабатывать. Снижение ключевой ставки Центробанка, и дешевые деньги — всегда помогают экономике, безусловно. Я думаю, лишь бы такие деньги были — и лишь бы население не изъяло свои деньги из банков, и не положило себе в карман куда-то, в этом сейчас как раз опасность есть.

Альберт Бикбов Экономист — О том, что вклады и депозиты стали мало выгодными — можно говорить с известной долей условности. Почему? Потому что мы всегде должны отталкиваться от понятия «реальная процентная ставка». Мы должны вычитать из ключевой ставки темпы инфляции, и таким образом получать реальную процентную ставку — она сейчас приближается к нулю. По сути мы сейчас движемся в таком направлении, что инструменты хранения и сбережения становятся сейчас невыгодными. В случае валютных вложений существует, в свою очередь, большая опасность влияния нефтяной конъюнктуры. И может получиться так, как когда люди напокупали доллар, стоивший выше 75 рублей, и остались в убытках. Потому что цены на нефть поднялись, и курс доллара снизился. Когда реальная ставка близка к нулю, хранение в банках начинает терять смысл, но опять-таки какие есть альтернативы этому? Альтернатив немного. Это, например, недвижимость. И граждане РФ сейчас начнут перераспределение своих активов — и мы видим сейчас довольно существенные оттоки идут: это реакция россиян на низкие ставки — и перемещать их на рынок недвижимости. Но вложение в недвижимость не дает большой отдачи, хотя и превышают доходность банковских депозитов, и в отдельных удачных случаях можно получить прибыль за счет прироста стоимость квадратного метра (до 6-7%, иногда и больше). Но тут надо «значит прикуп» и жить в Сочи, обладать большим опытом в инвестирование недвижимости, и не попадаться на долгострои и откровенных мошенников. Рынок акции тоже не радуют, акции сильно просели: в них, может, и есть сейчас смысл вкладывать, но только с учетом долгосрочных перспектив — рынок вернется к своим прежним значениям только после ликвидации последствий коронавируса, высоких цен на нефть и стабилизации экономики. А это на года может затянуться. Снижение ставки рефинансирования ЦБ — элемент стимулирующей денежно-кредитной политики, идут стимулирование спроса, активных инвестиций. Не надо забывать, что со снижением ключевой ставки — снижается и ставки по кредитам. Депозиты теряют свой смысл, но кредиты становятся все дешевле. Можно даже приветствовать льготную ставку ипотечного кредитования в 6,5%. Получается, ЦБ пытается разогнать активность в экономике, но экономисты говорят, что у этой политики существует своя опасная сторона. Может наступить момент, когда ставки придут к таким значениям нулевым, что дальше подобная стимулирующая политика перестанет иметь свой смысл. Простимулировать экономику путем снижения ставки станет невозможно, а стимулировать-то надо. Можно вспомнить экономику стран Еврозоны, когда ставки по депозитам докатились вообще до отрицательных значений. Тогда приходится роль стимулирования экономики брать на себя бюджету, а это тоже чревато, особенно сегодня, когда денег в бюджете для стимулирования экономического роста найти трудно.

Марат Сабиров Директор казанского филиала ИК «Фридом Финанс» — Вклады в банки давно, в целом, перестали быть интересными что для физических, что для юридических лиц из-за уровня инфляции, в первую очередь. Но теперь тем более люди не ощущают смысла размещать деньги на депозитах. Потому что принося какую-то свою сумму накоплений и сбережений на выходе они получают сумму, которую ни на что потратить уже нельзя. Из альтернатив банковским вкладам стоит, например, вспомнить про облигации федерального займа, которые уже давно были выгоднее депозитов, и они всегда выше ставок по депозитам. Но альтернатив тем же облигациям в принципе-то и нет. Покупка валюты — вещь неоднозначная, в течение года она может принести нулевой, так и отрицательный результат. Мы же не знаем, как в конечном счете будут двигаться валютные курсы. Тогда как просто открыть счет, купить ОФЗ и получать больше, чем по депозитам — много ума не надо. Купить доллар при прочих равных — решение куда более рискованное, по-моему. Удешевление денег, вызванное снижением ключевой ставки — главный инструмент влияния на экономику во многих странах. До того, как они начинают печатать деньги, они снижают ставку. Но не надо забывать, что центробанки всего мира действуют сегодня скоординировано. И когда-то кто-то из крупных ЦБ понижает ставку, обычно и другие вслед за ним делают тоже самое. Так работает современная финансовая система — она глобальная достаточно. Снижение ставки однозначно выгоднее именно бизнесу, а не населению.