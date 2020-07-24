Самарский лифт: «Крылья Советов» снова вылетают в ФНЛ, а РПЛ опять подмочила свою репутацию

Как разрешился главный футбольный вопрос последних дней

Больше недели футболисты и болельщики двух российских клубов, «Химок» и «Крыльев Советов», провели в томительном ожидании. Информация поступала крайне противоречивая: одни заверяли, что подмосковный клуб, хотя и заслужил право играть в РПЛ, не станет этого делать из-за сложного финансового положения. Другие, в том числе главный тренер «Химок» Сергей Юран, уверенно говорили, что будут выступать в элите российского футбола. В свою очередь, самарский клуб после увольнения Миодрага Божовича с поста главного тренера и прихода Андрея Талалаева преобразился, набрал важные очки, но все равно вылетел и теперь начнет новый сезон в ФНЛ. Но Самаре не привыкать. О том, как «Химки» 15 раз меняли свое решение, «Крылья» сами загнали себя в угол, а РПЛ в простейшей ситуации снова подмочила свою репутацию, — в материале «Реального времени».

Инструкция от «Крыльев»: как вылететь в ФНЛ три раза за 7 лет

В игровых видах спорта есть такое понятие, как «команда-лифт». Так говорят про клубы, которые довольно часто меняют высшую лигу на более низкую и наоборот. В российском футболе в последние годы звание главного «лифтера» заслужили самарские «Крылья Советов» — команда с очень богатой историей, отличным бюджетным финансированием (порядка 1,8 млрд рублей в год) и довольно неплохим для уровня РПЛ подбором игроков из года в год.

В сезоне 2013/14 «крылышки» впервые вылетели в ФНЛ, и команду под личный патронаж взял тогдашний губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Произошли серьезные изменения в руководстве клуба, также впервые в истории «Крылья» возглавил иностранный тренер — Франк Веркаутерен. Бельгийца очень любили болельщики, за один год команда под его руководством решила задачу по возвращению в РПЛ, заняв первое место в ФНЛ. Однако в элите самарцы продержались всего 2 года — за 9-м местом в 2016 году последовало 15-е в 2017-м и очередной вылет в ФНЛ. Веркаутерена в команде уже не было, а вокруг клуба стало собираться все больше удобных руководству людей.

С определенного момента через Самару стали проходить десятки игроков, болельщики и специалисты уже не успевали следить за новостями, кто ушел, кто пришел, а кто остался. Боеспособного коллектива и настоящего костяка не было, хотя задачу по возвращению в РПЛ волжский клуб снова решил довольно быстро, заняв второе место в ФНЛ в 2018 году. К этому моменту как раз была сдана в эксплуатацию «Самара Арена». Несмотря на все проблемы, будущее клуба не виделось печальным, так как масштабное финансирование из бюджета никуда не делось. Однако никуда не делись и закулисные агентские игры и довольно странные решения руководства. Имя агента Павла Андреева, который привозил на берега Волги своих клиентов, в определенной футбольной среде стало нарицательным. Осенью 2018-го команду возглавил известный в России специалист Миодраг Божович. В том сезоне команда собрала по-настоящему боеспособный состав, стала регулярно играть на новой арене, однако лишь через стыковые матчи решила вопрос с пропиской в РПЛ на будущий год.

Новый сезон для самарцев начался лучше не придумаешь — в первом туре был уверенно обыгран московский ЦСКА (2:0), на старте ярко заявил о себе нападающий Александр Соболев. Фото: kc-camapa.ru

Летом 2019-го председатель совета директоров «Крыльев» и вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов заявил на открытой для СМИ тренировке дословно следующее: «С нашим бюджетом место в середине турнирной таблицы — хороший результат». Новый сезон для самарцев начался лучше не придумаешь — в первом туре был уверенно обыгран московский ЦСКА (2:0), на старте ярко заявил о себе нападающий Александр Соболев, который по итогам первого круга стал лучшим бомбардиром чемпионата и даже получил вызов в сборную России. Однако постепенно дела «Крыльев», теперь уже непосредственно на футбольном поле, приходили в упадок. Соболева зимой продали в «Спартак», а Божович удержался на посту главного тренера. После паузы самарцы, казалось, вновь встрепенулись — так, в марте была одержана первая с 2004 года выездная победа в Казани над «Рубином» (1:0).

Однако Миодрагу так и не удалось наладить игру в обороне, не было цельности и стабильности — его команда в любой момент могла пропустить, а забивать становилось все труднее. Окончательно будущее черногорца в Самаре предопределил результат первого матча после «ковидной» паузы. «Крылья» выиграли у «Ахмата» по итогам первого тайма (1:0), однако после перерыва пропустили сразу четыре гола, ответив лишь одним в самой концовке — 2:4. В следующей игре против «Зенита» в Санкт-Петербурге команда Божовича снова здорово провела первый тайм и даже выигрывала, однако ряд спорных судейских решений и невнятная игра самих «крылышек» после перерыва не позволили рассчитывать на очки.

«Граф» (прозвище Божовича, — прим. ред.) был уволен, а на смену пришел Андрей Талалаев, по иронии судьбы, бывший главный тренер «Химок». С ним у руля самарцы заиграли бодрее, набрали такие нужные очки, болельщикам очень нравилось, что в команде стала появляться молодежь. Однако спастись «Крыльям» все равно не удалось — вмешался коронавирус в рядах «Сочи», который позволил набрать 3 технических очка «Тамбову». Еще до последнего тура стало понятно, что выше 15-й позиции самарцам не подняться. Это означало только одно — очередной, уже третий за 7 лет прямой вылет в ФНЛ.

Миодрагу так и не удалось наладить игру в обороне, не было цельности и стабильности — его команда в любой момент могла пропустить, а забивать становилось все труднее. Фото: fc-zenit.ru

Инсайд от Савина и голос «Рубина» в поддержку «крылышек»

Реальный шанс спастись у «Крыльев» все равно оставался. Подмосковные «Химки», которые по спортивному принципу заслужили в ФНЛ повышение в классе, изначально не собирались в элиту. Получилась целая драма: Талалаев покинул пост главного тренера «Химок» по ходу сезона именно по этой причине. Теперь он оказался в «Крыльях», спасти которые не удалось, а его бывший клуб, уже во главе с другим тренером, все-таки выходит в РПЛ и отправляет нынешнюю команду Талалаева в ФНЛ. Просто готовый сценарий для футбольного кино.

Будущее «Химок» менялось буквально ежедневно. За два месяца команда то выходила в РПЛ, то оставалась в ФНЛ, а то и вовсе падала в ПФЛ. В середине июня подмосковный клуб все-таки получил лицензию для выступления в элите. В июле химчане получают поддержку на уровне правительства Московской области, также появляется информация о деньгах от некоего клуба РПЛ, который предоставит им в аренду своих игроков и даже готов платить им зарплату. В итоге «Химки» меняли свое решение ровно 15 раз за сезон, а в начале этой недели официально объявили о выходе в РПЛ. Хотя еще в минувшие выходные нынешний главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран сделал громкое заявление о «депозите», который один из клубов уже внес для гарантии участия в РПЛ на будущий год, и советовал поскорее обратиться в прокуратуру.

Что оставалось делать «Крыльям»? Уже упомянутый Александр Фетисов активно лоббировал идею расширения РПЛ. К позиции самарского клуба присоединились и представители «Оренбурга». Два основных аргумента были такие: неравные условия, в которых оказались клубы, не позволили доиграть сезон по спортивному принципу, плюс в прошлом году многие клубы были за расширение, однако в этом году из-за пандемии позиция большинства изменилась.

Накануне состоялось заседание клубов РПЛ, на котором в том числе рассматривался и вопрос расширения. Однако состав участников лиги останется прежним — 16 клубов. Во время голосования, проведенного по инициативе президента РПЛ Сергея Прядкина, лишь два клуба выступили за расширение лиги до 18 команд — казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Большинство клубов оказались против, часть воздержались. «Крылья Советов» и «Оренбург» голосовать не могли.

Также на днях известный футбольный блогер и бывший игрок «Крыльев Советов» Евгений Савин взорвал информационное пространство инсайдом о том, что «Тамбов» может отказаться от своего места в РПЛ и отдать его «крылышкам»:

— Финиш. Чемпион давно известен — с бюджетом в 18 «ярдов» и стабильными «+6» от «Оренбурга» им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов». Говорят, 300 -500 миллионов рублей сейчас едут в сторону Тамбова, чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет. Утверждаю только одно — «Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в команде, где 100 процентов — бюджетные деньги? Позорище! — написал Савин в своем аккаунте в Instagram.

Ну а заседание клубов РПЛ закончилось речью Прядкина:

— Вопрос о расширении лиги до 18 команд в сезоне-2020/2021 поднимался. Члены собрания выразили поддержку выбывающим клубам, но из-за сложнейшего календаря в предстоящем сезоне большинство эту инициативу не поддержало. Регламент был утвержден всеми клубами в начале сезона, затем перед возобновлением все согласились с решением исполкома об отмене стыковых матчей при вылете двух команд. Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и «Оренбург», который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в РПЛ.

В Самаре не осталось клубов из ведущих игровых видов спорта в элите

Вылет «Крыльев Советов» в ФНЛ заставляет поднять еще одну важную тему. В таком важном городе ПФО, как Самара, теперь не осталось команд в элите клубных видов спорта.

Хоккейные ЦСК ВВС уже давно выступают в ВХЛ и на участие в КХЛ даже не претендуют. Руководство баскетбольной «Самары» не первый год грезит повышением в классе, однако в Единой лиге ВТБ непреклонны и четко соблюдают собственный регламент, который не позволяет брать в лигу команды, у которых нет возможности проводить домашние игры на вместительной арене. При этом самарские баскетболисты в 2019 году стали чемпионами Суперлиги-1, а в 2020-м выиграли Кубок России.

Волейбольная «Нова» спустя 5 лет также покидает Суперлигу. В начале этого лета в Министерстве спорта Самарской области официально заявили, что из-за финансовых проблем команда не сможет играть на высшем уровне, хотя Всероссийская федерация волейбола никаких ультиматумов клубу не ставила. Спонсор в лице ПАО «Новатэк» не подтвердил финансирование на прежнем уровне, поэтому в клубе не стали тянуть и объявили, что выступят в следующем сезоне в Высшей лиге «А», сосредоточившись на подготовке местных волейболистов и развитии детско-юношеской школы. По сути, пандемия лишь ускорила этот неизбежный процесс. Место «Новы» в Суперлиге занял «Нефтяник» из Оренбурга.

При этом на примере тех же «Крыльев» понятно, что бюджетные деньги на спорт в Самарской области есть. Дмитрий Азаров — частый гость на футбольных матчах, также он играет в баскетбол. Есть и неплохая, относительно других городов-миллионников, спортивная инфраструктура. На улице Молодогвардейской достраивается Дворец спорта на 5 тысяч зрителей. Там будет ледовая арена, которую можно использовать и для проведения баскетбольных матчей, как это делают в нижегородском «Нагорном», где играют в КХЛ «Торпедо», а в Единой лиге ВТБ — БК «Нижний Новгород».

Пусть «Крылья Советов» загнали в сложное положение себя сами и объективно заслужили вылет в ФНЛ, но вот тот же «Оренбург» действительно пострадал именно от COVID-19. Фото vk.com/fcorenburg

Как РПЛ снова нанесла удар по собственной репутации

Но вернемся к футбольным реалиям. Российская премьер-лига, которая чуть больше месяца назад все-таки возобновила чемпионат в условиях пандемии коронавируса, очевидно, понесла за это лето большие репутационные потери. Пусть «Крылья Советов» загнали в сложное положение себя сами и объективно заслужили вылет в ФНЛ, но вот тот же «Оренбург» действительно пострадал именно от COVID-19. В РПЛ руководствовались двойными, а то и тройными стандартами, когда сначала запрещали «Ростову» играть основой против «Сочи», а потом шли на уступки «Уфе», которая получала зеленый свет от башкирского отделения Роспотребнадзора. Оренбуржцам в этом плане совсем не повезло, хотя до «ковидной» паузы они шли в турнирной таблице даже выше казанского «Рубина», который в итоге финишировал на десятом месте.

РПЛ при рассмотрении нового устава организации рисковала вляпаться в неприятную историю. На это обратил внимание телеграм-канал «Футбольный Биги». Так, в случае принятия обновленного устава клубы теряли возможность большинством голосов сменить президента РПЛ. Поднявшийся шум в итоге свели к юридическим ошибкам, однако и по теме «Химок» с «Крыльями Советов» вопросы к лиге до сих пор остаются. Совершенно непонятно, почему вообще до последнего шло обсуждение, кто в какой лиге будет играть. Ведь есть четкий регламент сезона, в котором указано, что 15-я и 16-я команды РПЛ вылетают.

Стыковые матчи были отменены, поэтому по логике и последовательности в предыдущие годы было правильно изначально отдать предпочтение клубам ФНЛ. Бывали случаи, когда в элиту российского футбола с пятого места в ФНЛ выходил даже «Краснодар», который теперь играет в Лиге чемпионов. То есть даже если бы «Химки» отказались от притязаний на РПЛ, то лигой выше могли бы подняться следующие за ними клубы. В случае отказа «Торпедо» и «Чертаново» появился бы шанс у нижнекамского «Нефтехимика», который занял все то же итоговое пятое место, однако руководство клуба не раз говорило, что рассчитывает на повышение в классе. Татарстанская команда могла бы легко проводить свои домашние матчи РПЛ в Казани на стадионе «Центральный», который освободился после возвращения «Рубина» на «Ак Барс Арену».

Ну а что касается самарского футбола, то, по информации «Реального времени», в «Крыльях» уже начали активную подготовку к чемпионату ФНЛ, который стартует 1 августа. Участие в этой лиге не подразумевает выступления в чемпионате дублирующих составов, поэтому в Самаре принято решение создать команду «Крылья Советов-2» и отправить туда молодежь, которую планируется заявить в ПФЛ. Ну а пока очередной стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, готовится принимать матчи уровня ФНЛ. Сможет ли самарский лифт вернуться на верхние футбольные этажи уже через год?