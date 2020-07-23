Евгений Савин: «Говорят, 300—500 миллионов рублей едут «Тамбову», чтобы он отказался от места в РПЛ»

Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Известный футбольный блогер и бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Евгений Савин сообщил о том, что ФК «Тамбов» может отказаться от своего места в РПЛ на будущий сезон. Это позволит «Крыльям» сохранить место в элите и не вылететь в ФНЛ.

— Финиш. Чемпион давно известен — с бюджетом в 18 «ярдов» и стабильными «+6» от «Оренбурга» им стал «Зенит».

Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов».



Говорят, 300—500 миллионов рублей сейчас едут в сторону Тамбова, чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет.



Утверждаю только одно — «Крылья» давно пробили дно! Как может быть так, что агент Паша Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в команде где 100 процентов — бюджетные деньги?

Позорище! — написал Савин в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что самарская команда по итогам завершившегося сезона РПЛ заняла 15-е место и по регламенту должна вылететь и начать сезон в ФНЛ. До последнего были сомнения, что это произойдет, однако накануне подмосковные «Химки» окончательно подтвердили свое участие в РПЛ. «Тамбов» в прошедшем чемпионате занял 14-е место.

Следующий сезон ФНЛ стартует уже 1 августа. РПЛ планирует сыграть первый тур нового чемпионата 7—9 августа.