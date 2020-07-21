«Уфа» продаст своих лидеров из-за финансовых проблем

«Уфа» расстанется с рядом ведущих игроков в ближайшее трансферное окно из-за финансовых сложностей. Об этом сообщил глава попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

«Из-за пресловутого коронавируса мы вышли за смету в этом году. Нам придется продать три-четыре футболиста. Интерес к игрокам большой. И за границей, и в России. Не стоит все наши возможные продажи связывать со «Спартаком». Это, безусловно, не так. Информация, которая появляется в прессе, — преждевременна. Мы пока находимся в предварительных переговорах по нашим игрокам. Мы не готовы пока с кем-либо ударить по рукам», — сказал Мурзагулов.

Также уфимский функционер рассказал о тонкостях работы «Уфы» на трансферном рынке. По словам Мурзагулова, уфимский клуб не просит больших денег у своих спонсоров, а зарабатывает на продаже футболистов.

Ранее стало известно, что «Уфа» недополучила обещанные средства из бюджета региона. По некоторым данным, уфимский клуб недосчитался финансирования на 800 миллионов рублей.